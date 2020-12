So finden Sie die richtige macOS-Version für Ihren Mac

Sie könnten in die Sackgasse geraten, wenn Sie versuchen, mit einem Installationsprogramm zu aktualisieren, das die Kapazitäten Ihres Rechners übersteigt. [...]

Man wirft den Elektronikherstellern oft eingebaute Obsoleszenz vor: dass Hardware so konzipiert ist, dass sie nach relativ kurzer Zeit nicht mehr funktioniert oder nicht mehr brauchbar ist. Apple hat das bei den Macs im Allgemeinen vermieden und gewährt vielen seiner Modelle noch fünf bis sieben Jahre nach der Erstveröffentlichung der Computerversion Updates für OS X und macOS. Manche Leute lassen ältere Systeme auf unbestimmte Zeit laufen, wie ich in einer kürzlichen Kolumne anmerkte, die mit der Liebe der Leute zu 10.6.8 Snow Leopard begann, das jetzt über ein Jahrzehnt alt ist.

Aber Apple stellt keine Anleitung zur Verfügung, welche Version seines Betriebssystems Sie auf einem bestimmten System installieren können. Wie finden Sie also die letzte Version, mit der Ihr Computer kompatibel ist?

Sie können sie ausfindig machen, aber dazu müssen Sie in umgekehrter Reihenfolge arbeiten. Apple hat für jede Veröffentlichung eine eigene Seite, die bei älteren Versionen des Betriebssystems die Funktionen beschreibt, die in den Macs erforderlich sind, um diese Version zu unterstützen, und bei neueren Versionen die ältesten unterstützten Modelle auflistet oder jedes Modell genau angibt. Es kann zusätzliche Anforderungen geben, wie z. B. ein Mindestmaß an installiertem Arbeitsspeicher, und man benötigt immer eine bestimmte Menge an freiem Festplattenspeicher, die oft angegeben wird.

Für Mac OS X 10.7 Lion, das Mitte 2011 veröffentlicht wurde, gibt Apple beispielsweise an, dass ein „Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 oder Xeon-Prozessor“ benötigt wird, aber nicht, welche Modelle; 2 GB RAM werden ebenfalls benötigt. Glücklicherweise bieten Websites von Drittanbietern eine Rückwärtssuche an, die dabei hilft, dies einzugrenzen. EveryMac.com, das bereits seit fast 25 Jahren besteht, hat mehrere Seiten, die jedes Mac-Modell nach Prozessor auflisten. Klicken Sie auf „Core 2 Duo“ und Sie finden heraus, dass der 17-Zoll-iMac von Ende 2006 zu den frühesten Modellen gehört, die auf Lion aktualisiert werden können.

Manche dieser Mac-Updates sind schwierig zu finden, aber unsere Kollegen von Macworld UK haben eine Übersicht, wie man Downloads für OS X und macOS-Versionen der letzten zehn Jahre findet. Wenn Sie nur einen Installer finden können, der ein Upgrade von einer bestehenden OS X- oder macOS-Version durchführt, müssen Sie möglicherweise zunächst eine spätere Version, oft 10.6.8, installieren, bevor Sie den Upgrader verwenden können.

Hier sind die Links, um die Systemanforderungen für Lion und spätere Versionen zu finden:

*Glenn Fleishman ist Autor von dutzenden Bücher. Seine neuesten, für iOS 14, iPadOS 14 und Big Sur aktualisierten Bücher sind „Take Control of iOS and iPadOS Privacy and Security“, „Take Control of Your Apple ID, Second Edition“, und „Take Control of Wireless Networking and Security“. Er ist ein führender Mitarbeiter bei Macworld, wo er die Mac 911-Kolumne schreibt.