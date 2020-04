So finden Sie heraus, ob Ihr Handy gehackt wurde

Wie Sie erkennen können, ob Ihr Smartphone vielleicht gehackt wurde, was Sie tun müssen, wenn dies der Fall ist, und wie Sie künftige Angriffe verhindern können, erfahren Sie hier. [...]

Es gibt viele Gründe dafür, ein Smartphone zu hacken; vom Ausspionieren von Geschäftsinformationen bis hin zu persönlichen Angelegenheiten, wie zum Beispiel Rechtsstreitigkeiten. Heutzutage gibt es zahlreiche mobile Programme, die Spionage einfacher machen als je zuvor. Wie also erkennen Sie die Anzeichen?

Wie man Hinweise auf Hacking erkennt

Anzeichen, die darauf hindeuten, dass ein Smartphone vielleicht überwacht, ausspioniert oder abgehört wird, sind oft, was nicht überrascht, gut versteckt. Trotz der Fortschritte in der heutigen Spyware gibt es jedoch immer noch Schritte, die Sie unternehmen können, um das Vorhandensein eines Virus oder Anzeichen von Hackerangriffen auf Ihr Handy zu ermitteln.

Plötzlicher Einbruch der Akkulaufzeit

Wenn ein Handy angezapft wird, zeichnet es ausgewählte Aktivitäten auf und leitet sie an Dritte weiter. Darüber hinaus könnte Ihr Smartphone selbst im Standby-Modus als Abhörgerät verwendet werden, um Gespräche in der Nähe aufzuzeichnen. Diese Prozesse führen zu einem erhöhten Stromverbrauch, was bedeutet, dass sich der Akku Ihres Telefons spürbar schneller entleert als normal.

Wenn Sie können, sehen Sie nach, wie sich Ihre Akkulaufzeit im Vergleich zu denen, die dasselbe Modell verwenden, verändert hat. Wenn Sie ein Telefon mit einem herausnehmbaren Akku besitzen, versuchen Sie, diesen in ein anderes Gerät desselben Modells bzw. Typs einzusetzen, und prüfen Sie, ob sich die Lebensdauer unterscheidet. Wenn Sie einen erkennbaren Unterschied feststellen, besteht die Möglichkeit, dass Ihr Gerät entweder defekt ist oder angezapft wird.

Wärmestau im Akku

Wenn sich Ihr Smartphone warm anfühlt, obwohl Sie es nicht viel benutzen (oder es in der Sonne liegen gelassen wurde – auch das sollten Sie nicht tun), könnte dies ein Hinweis auf Hintergrundprozesse oder Datenübertragungen sein, die ohne Ihr Wissen stattfinden. Bemerkenswerte Erhöhungen der Akkutemperatur als Folge solcher Handlungen können auf ein solches Vorgehen hindeuten.

Aktivität ohne Input

Wenn Ihr Handy nicht benutzt wird, sollte es völlig geräuschlos sein (außer bei Anrufen, eingehenden Benachrichtigungen und Alarmen, die Sie eingestellt haben). Wenn Ihr Telefon unerwartet Geräusche macht, das Display plötzlich aufleuchtet oder grundlos neu startet, könnte jemand Ihr Gerät fernsteuern.

Ungewöhnliche Textnachrichten

Spyware kann geheime, verschlüsselte Textnachrichten an Ihr Smartphone senden. Wenn solche Programme nicht so funktionieren, wie von ihren Urhebern beabsichtigt, besteht die Möglichkeit, dass Sie solche Nachrichten bemerken. Texte wie diese enthalten wahrscheinlich unsinnige Kombinationen von Zahlen, Symbolen und Zeichen. Wenn dies regelmäßig geschieht, könnte Ihr Telefon unter der Wirkung irgendeiner Form von mobiler Spyware stehen.

Erhöhter Datenverbrauch

Weniger hochentwickelte Spionageprogramme können den Datenverbrauch in die Höhe schnellen lassen, da sie Informationen von Ihrem Gerät weitergeben. Dementsprechend sollten Sie genau darauf achten, ob Ihr monatlicher Datenverbrauch grundlos dramatisch ansteigt. Gute Spionageprogramme benötigen jedoch nur sehr wenige Daten oder können die Nutzung von Datenpaketen ausbreiten, wodurch sie viel schwieriger auf diese Weise zu identifizieren sind.

Störgeräusche bei Telefongesprächen

Wenn Sie bei Telefongesprächen ein Klicken, ungewöhnliche Hintergrundgeräusche oder die Stimme des Gesprächspartners hören, die weit entfernt klingt oder nur bruchstückhaft übertragen wird, kann es sein, dass jemand lauscht. Da Telefonsignale heutzutage digital übertragen werden, ist es weitaus unwahrscheinlicher, dass solche ungewöhnlichen Geräusche auf ein „schlechtes Signal“ zurückzuführen sind, insbesondere wenn Sie wissen, dass Sie in dem Gebiet, in dem Sie Ihre Anrufe tätigen, in der Regel über eine starke Verbindung verfügen.

Längerer Abschaltvorgang

Bevor Sie Ihr Telefon ausschalten, müssen alle laufenden Prozesse beendet werden. Wenn Daten von Ihrem Smartphone an Dritte übertragen werden, müssen auch diese unerlaubten Aktionen beendet werden, bevor sich Ihr Gerät abschalten kann.

Wenn das Ausschalten Ihres Telefons länger als üblich dauert, insbesondere nach einem Anruf, nach dem Versenden von E-Mails oder SMS oder nach dem Surfen im Internet, könnte dies bedeuten, dass solche Informationen gerade an jemanden übertragen wurden.

Wie man Spyware auf Android oder iOS identifiziert

Bei Android-Geräten können Spionageprogramme oft durch das Vorhandensein bestimmter Dateien oder Ordner auf Ihrem Handy identifiziert werden. Es mag offensichtlich klingen, aber wenn Dateinamen Begriffe wie „Spion“, „Monitor“ oder „Stealth“ enthalten, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass Spyware vorhanden ist (oder war).

Wenn Sie tatsächlich Hinweise auf solche Dateien finden, ist es sinnvoll, Ihr Gerät von einem Spezialisten überprüfen zu lassen. Es ist nicht empfehlenswert, diese Dateien einfach zu löschen oder zu entfernen, ohne genau zu wissen, was sie sind oder wie man sie sicher entfernen kann.

Im Hinblick auf iPhones ist es viel schwieriger, die Verzeichnisse Ihres Geräts nach unerwünschten Dateien zu durchsuchen. Glücklicherweise gibt es andere Möglichkeiten, Spyware von einem iPhone zu entfernen, wie zum Beispiel sicherzustellen, dass sowohl Ihre Apps als auch das iOS selbst auf dem neuesten Stand sind.

Sie können im App Store nach App-Aktualisierungen suchen und überprüfen, ob auf Ihrem iPhone die neueste Version von iOS läuft, indem Sie auf Einstellungen > Allgemein > Software-Aktualisierung gehen. Wenn Sie diese Aktionen durchführen, sollten alle unerwünschten Dateien oder Profile auf Ihrem Gerät entfernt werden. Bevor Sie dies tun, sichern Sie alle wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind.

Wenn sonst nichts funktioniert und Sie sicher sind, dass Ihr Android- oder iOS-Gerät kompromittiert wurde, können Sie jederzeit einen Werksreset durchführen – vorausgesetzt, dass wiederum alle wichtigen Daten, einschließlich Fotos, Kontakte und Dateien, zuvor gesichert wurden.

So verringern Sie das Risiko, gehackt zu werden

Falls Sie es noch nicht getan haben, ist es ratsam, eine Art Bildschirmsperre einzurichten (selbst eine einfache sechsstellige PIN oder ein Passwort ist besser als nichts), um unbefugten Zugriff auf Ihr Gerät in Zukunft zu verhindern.

Für Android-Geräte gibt es sogar Apps, wie z.B. App Notifier, die Sie per E-Mail benachrichtigen, wenn ein Programm auf Ihrem Smartphone installiert ist, und Sie warnen, wenn jemand unerwünschte Aktivitäten auf Ihrem Gerät durchführen möchte.

Heutzutage gibt es auch eine Fülle von Sicherheits-Apps von namhaften Entwicklern, die Telefone (und die darauf gespeicherten Daten) wirksam vor Hackern schützen.

*Alex Walker-Todd schreibt unter anderem für PC Advisor (UK).