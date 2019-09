So fügen Sie einer PDF-Datei Ihre digitale Signatur hinzu

Digitale Formulare können eine Mühsal sein, wenn Sie sie unterschreiben und zurücksenden müssen. Aber Sie können ein PDF auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablett auch signieren, ohne es auszudrucken. Wir zeigen Ihnen wie. [...]

Während die meisten Formulare den Übergang zu einer digitalen Realität vollzogen haben, bleibt immer noch die Notwendigkeit, wichtige Dokumente von Zeit zu Zeit zu unterzeichnen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie sie ausdrucken müssen, denn mit der entsprechenden Software ist es nun ganz einfach, eine digitale Signatur zu erstellen, die einem PDF beigefügt werden kann. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Leben unterschreiben können, ohne einen Stift oder einen Drucker zu brauchen.

Wie signiert man ein PDF?

Einer der führenden Namen in der PDF-Bearbeitung ist Adobe, dessen Mitbegründer Dr. John Warnock bereits 1992 für die Entwicklung des Formats selbst verantwortlich war. Heute können Sie mit dem Adobe Acrobat Reader PDFs nicht nur ansehen und signieren, sondern auch kommentieren, und das alles kostenlos!

Wenn Sie außerdem PDFs von Grund auf neu erstellen, PDFs in Word- oder Excel-Formate konvertieren, Antworten verfolgen und passwortgeschützte Dateien speichern möchten, sollten Sie zum Acrobat Pro DC-Paket wechseln. Dies kostet 17,99 € pro Monat. Es ist jedoch nicht notwendig, sich blind dafür zu entscheiden, da Adobe eine 7-tägige kostenlose Testversion anbietet, mit der Sie sehen können, ob die Version für Sie geeignet ist.

Wer sein eigenes Unternehmen führt, sollte auch Adobe Sign für Teams kennen. So können Sie aus jedem PDF heraus Online-Formulare erstellen, die dann vom Kunden problemlos unterschrieben werden können. Es bietet außerdem die Möglichkeit, Zahlungen in den Prozess einzuziehen, ohne Kunden an einen separaten Standort bringen zu müssen, und es können Massen-E-Mails verarbeitet werden, während Sie gleichzeitig darüber informiert bleiben, wann wer diese unterzeichnet hat. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Jahresvertrag von Adobe Teams um 41,99 € pro Monat verfügbar.

Auch hier gibt es eine kostenlose Testversion, mit der Sie die verfügbaren Funktionen erkunden können.

Wie erstelle ich eine digitale Signatur in Adobe?

Laden Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader herunter, installieren Sie ihn und starten Sie ihn auf Ihrem PC. Öffnen Sie das PDF-Formular, das Sie ändern möchten, dann gehen Sie in die rechte Spalte und scrollen Sie nach unten, bis Sie die Option Fill & Sign finden.

Klicken Sie darauf und Sie werden gefragt, wer der Unterzeichner sein wird. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Ich und wählen Sie die Option Sign in der Leiste Fill & Sign oben im Dokument. Es stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Signatur hinzufügen und Initialen hinzufügen. Wählen Sie die erste und Sie können Ihre Signatur einrichten.

Es gibt drei Stile, aus denen Sie wählen können: Typ, Zeichnen und Bild. Sie können mit jedem von ihnen experimentieren, aber um bei der Idee einer traditionellen Signatur zu bleiben, werden wir Zeichnen verwenden. Klicken Sie darauf, und Sie können Ihre Signatur mit der Maus oder dem Trackpad skizzieren. Denken Sie einfach daran, die Maus-/Pad-Taste gleichzeitig gedrückt zu halten.

Sollten Sie einen Fehler machen oder sollte Ihnen das Ergebnis einfach nicht gefallen, klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, um es erneut zu versuchen. Wenn Sie zufrieden sind, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Signatur speichern aktiviert ist und klicken Sie dann auf Übernehmen.

Wie fügt man eine Signatur zu Adobe PDF hinzu?

Wenn Sie dies noch nicht getan haben, führen Sie die obigen Schritte aus. Dann werden Sie zurück zum Formular geführt, wobei die Unterschrift nun auf dem Bildschirm aufscheinen wird. Ziehen Sie sie an die Stelle im Formular, an die sie hin soll, und klicken Sie dann auf das Bild, um es an Ort und Stelle zu platzieren. Um die Signatur herum erscheint ein Kästchen mit einem kleinen und mittleren A am oberen Rand. Dies ist das Werkzeug zum Anpassen der Größe der Signatur, aber Sie können auch auf den Rand der Box klicken und ihn ziehen, um das gleiche Ergebnis zu erhalten.

Durch Anklicken der drei Punkte öffnet sich ein weiteres Menü mit einem Häkchen, einem Kreuz und weiteren Symbolen. Diese können auf Wunsch anstelle Ihrer Unterschrift verwendet werden.

Wenn Sie die Größe und Platzierung Ihrer Unterschrift angepasst haben, gehen Sie in die linke obere Ecke und klicken Sie auf das Symbol Speichern. Jetzt haben Sie eine digital signierte Version des Dokuments, die Sie versenden können, anstatt eine physische Kopie auszudrucken, die auf dem Postweg zugestellt werden muss.

Das Gute daran ist, dass der Adobe Acrobat Reader die Signatur speichert. Wenn Sie also etwas anderes unterschreiben müssen, wird sie automatisch angezeigt, wenn Sie auf das Fill & Sign-Symbol klicken.

Wie kann man ein PDF auf Android oder iPhone signieren?

Wenn Sie es vorziehen, Ihr Smartphone oder Tablett zu verwenden, um eine Signatur zu erstellen und anzuwenden, dann schauen Sie sich den Adobe Acrobat Reader für Android und iOS an, die beide die gleichen Funktionen und weitgehend die gleiche Vorgehensweise bieten.

In der Android-Version müssen Sie beispielsweise eine Datei öffnen, dann auf das Bearbeitungssymbol tippen (blauer Kreis mit einem Stift im Inneren), auf Fill & Sign und dann auf das Stiftsymbol auf der rechten Seite des Optionsbalkens, das unten auf dem Bildschirm erscheint.

Wählen Sie nun Signatur erstellen, und Sie können Ihre Signatur mit dem Finger oder einem kompatiblen Stift zeichnen.

Wenn Sie fertig sind, speichern Sie es, indem Sie in der oberen rechten Ecke auf Fertig tippen. Alles, was jetzt noch übrig bleibt, ist, auf den Bereich zu tippen, in dem die Signatur auf dem Dokument erscheinen soll. Tippen und halten Sie gedrückt, um es an die richtige Stelle zu ziehen, und tippen Sie dann auf das Häkchensymbol in der linken oberen Ecke, um die Ergebnisse zu speichern.

Das war’s, jetzt haben Sie ein digital signiertes PDF, das direkt an den Absender zurückgeschickt werden kann.

*Jason Cross schreibt seit etwa 20 Jahren professionell über Technologie. Er will herausfinden, wie komplizierte Technologie funktioniert und sie so erklären, dass sie für jeden verständlich ist.