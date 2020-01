So versenden Sie Textnachrichten über den Google Assistant auf Google Home

Google Home will Ihnen vielleicht weis machen, dass es keine Textnachricht versenden kann, aber wir haben einen Weg gefunden. Hier erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten über den Google-Assistenten einrichten können. [...]

Auch wenn es Ihnen anderes zu vermitteln versucht, es ist durchaus möglich, Textnachrichten über den Google Assistenten auf Google Home oder andere Nest Smart Speaker zu senden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die kostenlose App IFTTT eben dafür verwenden können.

Es gibt jedoch einige Haken an dieser Methode:

– Alle Textnachrichten werden von der Telefonnummer des primären Google-Kontoinhabers aus gesendet, der mit Ihrem Google Home verknüpft ist, unabhängig davon, ob Sie mehrere Nutzerkonten eingerichtet haben. (Dies hat zu einigen sehr interessanten Textgesprächen mit mir selbst geführt).

– Sie müssen ein IFTTT-Applet für jeden Kontakt, den Sie über Google Home kontaktieren möchten, einrichten, damit es am besten für Ihre häufigsten Kontakte und nicht für alle in Ihrem Adressbuch verwendet wird.

So senden Sie Textnachrichten mit Google Home

1. Zuerst müssen Sie die kostenlose IFTTT-Anwendung aus dem Google Play Store herunterladen und sich dann entweder in ein bestehendes Konto einloggen oder eines mit Ihrem Facebook- oder Google-Konto oder Ihrer E-Mail-Adresse erstellen.

2. Starten Sie IFTTT und wählen Sie unten auf dem Startbildschirm die Option „Get more“ aus. Tippen Sie dann auf das Pluszeichen neben „Make your own Applets from scratch“. Sie müssen dann den Link ‚+this‘ auswählen, um fortzufahren. IFTTT wird eine Reihe von Apps anbieten, mit denen es sich integrieren lässt. Suchen und wählen Sie Google Assistant.

3. Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster ‚Say a phrase with a text ingredient‘.

4. In das Textfeld unter ‚What do you want to say?‘ geben Sie den Satz ein, den Sie als Befehl verwenden möchten, zum Beispiel ‚Text Michael‘. Vielleicht möchten Sie eine Variation des Satzes hinzufügen, z.B. ‚Sende einen Text an Michael‘, den Sie in das Feld darunter einfügen können.

In beiden Fällen beenden Sie Ihren Satz mit dem $-Symbol. Dies teilt IFTTT mit, dass anstelle des Dollar-Symbols weitere Informationen gegeben werden.

Unten auf der Seite können Sie eine Antwort angeben, die Google Home zur Bestätigung geben soll, wenn es Ihre Anfrage verstanden hat, z.B. ‚Okay‘. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und tippen Sie dann auf ‚Weiter‘.

5. Wählen Sie nun den Link mit der Aufschrift ‚+that‘ und suchen Sie nach Android SMS und wählen Sie diese aus. Wenn Sie aufgefordert werden, eine Aktion auszuwählen, wählen Sie ‚SMS senden‘.

6. Geben Sie die Telefonnummer ein, an die Sie die Textnachricht senden möchten, einschließlich der Landesvorwahl. Das Feld darunter sollte mit der Nachricht „TextField“ vorausgefüllt sein; wenn dies nicht der Fall ist, haben Sie in Schritt 3 nicht die Option „Say a phrase with a text ingredient“ ausgewählt. Tippen Sie auf das Häkchen-Symbol oben auf dem Bildschirm, wenn Sie fertig sind.

7. IFTTT wird Ihnen eine Zusammenfassung Ihres Applets liefern. Deaktivieren Sie den Schieberegler auf ‚Receive notifications when this applet runs‘ (es sei denn, Sie möchten ausdrücklich eine Nachricht erhalten, wenn jemand es benutzt) und tippen Sie dann auf Finish. Sie erhalten die Option ‚Check now‘, um sicherzustellen, dass Sie die App korrekt eingerichtet haben.

8. Um eine Textnachricht von Google Home aus zu senden, sagen Sie jetzt einfach „Okay Google“, gefolgt von dem Satz, den Sie in Schritt 4 angegeben haben. In unserem Fall sagen wir „Okay Google, text Michael“.

Sie sollten dann sofort die Nachricht, die Sie senden möchten, übermitteln – wenn Sie zu lange warten, wird Google Home Ihnen mitteilen, dass es noch nicht weiß, wie es geht. Wenn alles funktioniert hat, sollte es mit „Okay“ antworten (oder was auch immer Sie bei Schritt 4 angegeben haben), und anschließend die Textnachricht an Ihren Kontakt senden.

*Marie Black schreibt unter anderem für PCAdvisor (UK).