So verwandeln Sie einen Windows-Laptop in einen mobilen Hotspot

Eine Internetverbindung ist heutzutage so ziemlich für alle unsere mobilen Geräte erforderlich, um jederzeit Zugriff auf notwendige Funktionen zu haben. Doch egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, es ist nicht immer möglich, das beste Verbindung für jedes einzelne Gerät zu erhalten. Eine Lösung besteht darin, Ihren Laptop in einen Wi-Fi-Hotspot zu verwandeln. In großen Gebäuden und Büros, in denen das Wi-Fi möglicherweise tote Zonen hat, kann ein Hotspot Zugang zu einigen Geräten bieten, die normalerweise nicht in der Lage wären, sonst eine Verbindung herzustellen.

Ihr Laptop-Hotspot kann sich auch als nützlich erweisen, wenn Sie unterwegs sind. Wenn Sie für die Verbindung zu einem öffentlichen Wi-Fi bezahlt haben, können Sie Ihren Laptop verwenden, um Ihre anderen Geräte oder die Computer Ihrer Freunde damit zu verbinden und das Beste daraus zu machen.

Eine Funktion in Windows 10 namens Mobiler Hotspot macht es sehr einfach, ein schnelles Netzwerk einzurichten, das die Wi-Fi-Verbindung Ihres Laptops nutzt und bis zu acht Geräten den Zugriff auf das Web ermöglicht.

Es funktioniert entweder mit einer Wi-Fi- oder einer Ethernet-Verbindung und ist sehr einfach zu bedienen. Hier ist also eine Anleitung, wie Sie Ihren Windows-PC in einen Wi-Fi-Hotspot verwandeln können.

Den Mobilen Hotspot in Windows 10 aktivieren

Das Erstellen eines Wi-Fi-Hotspots ist dank der Funktion „Mobiler Hotspot“ sehr einfach. Gehen Sie zunächst in das Startmenü und wählen Sie Einstellungen > Netzwerk und Internet > Mobiler Hotspot.

Im Hauptfenster gibt es ein Dropdown-Menü mit dem Titel „Meine Internetverbindung für andere Geräte freigeben“, das höchstwahrscheinlich WiFi anzeigt, wenn Sie einen Laptop verwenden, oder möglicherweise „Wired“ für diejenigen unter Ihnen, die den PC über ein Ethernet-Kabel direkt an den Router angeschlossen haben. Wenn Sie einen Desktop verwenden und die Option Mobiler Hotspot nicht angezeigt wird, bedeutet dies höchstwahrscheinlich, dass Ihr Gerät keinen WiFi-Adapter hat, weshalb die Funktion Mobiler Hotspot deaktiviert ist.

Wenn Sie einen der neuen Project Athena Windows 10-Laptops besitzen, wird eventuell auch eine Option für LTE angezeigt, sofern Ihr Modell über diese Funktion verfügt. Wenn Sie beabsichtigen, diese Funktion für einen Hotspot zu nutzen, sollten Sie sich vergewissern, wie viel Datenvolumen Sie haben, und die Nutzung überwachen, damit Sie nicht versehentlich alle YouTube-Videos im Coffeeshop per Streaming abrufen.

Wählen Sie die Verbindung aus, die Sie für Ihren Hotspot verwenden möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bearbeiten, um einen neuen Netzwerknamen und ein neues Passwort hinzuzufügen. Dadurch werden die Anmeldedetails, die der PC verwendet, nicht geändert, sondern es wird eine neue virtuelle Verbindung von Ihrem PC aus erstellt, die andere Geräte zur Anmeldung am Hotspot benötigen.

Damit ist der letzte Schritt getan, die Internetverbindung für andere Geräte freizugeben, die Sie oben in den Einstellungen für den mobilen Hotspot finden.

Jetzt können Sie Ihr Telefon, Tablet oder jedes andere internetfähige Gerät verwenden, um eine Verbindung mit dem Netzwerk auf Ihrem PC herzustellen. Öffnen Sie einfach die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Gerät, suchen Sie nach dem Namen des von Ihnen erstellten Netzwerks, geben Sie das Kennwort ein, und schon sollten Sie online sein.

Wir haben gesehen, dass Leute Probleme mit der Einstellung „Mobiler Hotspot“ haben, bei der ihre Computer melden, dass sie Wi-Fi nicht einschalten können, wenn sie die Option „Meine Internetverbindung für andere Geräte freigeben“ aktivieren. Die Lösungen für diesen Fehler scheinen von System zu System unterschiedlich zu sein, wobei einige Leute herausgefunden haben, dass das Ausschalten von Bluetooth das Problem behebt. Wenn dieses Problem auch bei Ihnen auftritt, empfehlen wir, sowohl den Fehler als auch Ihr Computermodell zu googeln, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden.

Einrichten eines mobilen Hotspots in Windows 7 oder 8

Unter Windows 7 war es relativ einfach, Ihre Internetverbindung als Teil eines Ad-hoc-Netzwerks gemeinsam zu nutzen. Obwohl diese Funktionalität unter Windows 8 noch vorhanden ist, ist sie viel schwieriger einzurichten. Stattdessen können Sie eine Software verwenden, die diesen Hotspot emuliert.

Zunächst muss Ihr Laptop online sein. Er könnte über ein Ethernet-Kabel mit einem Modem oder über Wi-Fi verbunden sein. Wir haben einige Softwarelösungen ausprobiert, aber die einfachste ist der Virtual Router Manager.

Das Programm funktioniert unter Windows Vista, 7 und 8 – und im Gegensatz zu anderen, ähnlichen Tools installiert es keine zusätzlichen Symbolleisten, die bei Benutzung Adware sind.

Sobald es installiert ist, können Sie einen neuen Netzwerknamen (SSID) und ein neues Passwort für den Hotspot eingeben. Wählen Sie Ihre drahtlose Netzwerkverbindung aus dem Menü „Shared Connection“ aus. Klicken Sie schließlich auf „Start Virtual Router“.

Der Name des Hotspots sollte nun in den Netzwerkeinstellungen jedes Ihrer Wi-Fi-fähigen Geräte erscheinen, und Sie sollten in der Lage sein, sich mit dem von Ihnen eingegebenen Passwort zu verbinden.

Hardware-Alternativen

Während der Windows Mobile-Hotspot eine gute Möglichkeit ist, Ihre Wi-Fi-Möglichkeiten zu erweitern, gibt es auch dedizierte Lösungen wie Powerline-Adapter, Mesh-Router und Bridge-Router, die die Reichweite Ihres Netzwerks erweitern können, so dass es auch bis in den letzten Winkel Ihres Hauses reicht.

