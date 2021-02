So verwenden Sie die Time to Walk-Funktion von Apple Fitness+

Machen Sie einen Spaziergang mit einem Prominenten! [...]

Apple hat der Apple Watch eine faszinierende neue Funktion spendiert, die sich ausschließlich an Abonnenten des Fitness+ Dienstes richtet. Time to Walk ermöglicht es Ihnen, einen Spaziergang zu machen, während Sie der inspirierenden Geschichte eines Prominenten zuhören. Der Clou dabei ist, dass der Prominente beim Spazierengehen aufgezeichnet wurde, so dass es ein bisschen so klingt, als würde er mit Ihnen mitlaufen.

Es ist ein lustiges kleines Feature, und obwohl es sicherlich nicht bahnbrechend ist und sich nicht lohnt, Fitness+ dafür zu abonnieren, ist es die Art von einzigartigem Angebot, das Apple weiterhin zu dem Dienst hinzufügen sollte. Und so geht’s.

Beginnen Sie mit Ihren Watch-Einstellungen

Öffnen Sie die Watch-App auf Ihrem iPhone oder die Einstellungen-App direkt auf Ihrer Apple Watch. Scrollen Sie nach unten zu Workout und wählen Sie es aus. Scrollen Sie dann bis zum Ende, wo Sie eine Überschrift „Time to Walk“ und einen Schalter zur Aktivierung von „Neueste Workouts zur Watch hinzufügen“ sehen. Stellen Sie sicher, dass dies aktiviert ist.

Laden Sie neue Episoden automatisch auf Ihre Apple Watch (c) IDG

Damit wird sichergestellt, dass neue Time to Walk-Trainings auf Ihre Apple Watch geladen werden, wenn sie auf das Ladegerät gelegt wird und sich in Reichweite Ihres iPhones befindet. Wenn Sie eine Episode manuell hinzufügen möchten, öffnen Sie die Fitness-App auf Ihrem iPhone, wählen Sie die Registerkarte „Fitness+“ und wählen Sie „Time to Walk“. Sie sehen dann eine Liste aller Episoden und können diese manuell zu Ihrer Apple Watch hinzufügen.

Als nächstes sollten Sie sicherstellen, dass Sie Bluetooth-Kopfhörer mit Ihrer Apple Watch gekoppelt haben. Wenn Sie die AirPods mit einem Apple-Gerät synchronisiert haben, das die gleiche Apple-ID verwendet, können Sie loslegen. Wenn Sie andere Bluetooth-Kopfhörer haben, öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrer Apple Watch, tippen Sie dann auf Bluetooth und fügen Sie Ihr Bluetooth-Gerät dort hinzu.

Starten Sie Ihren Spaziergang

Um ein Time to Walk-Training zu beginnen, öffnen Sie einfach die Workout-App auf Ihrer Apple Watch. Es ist wahrscheinlich, dass ein Time to Walk-Workout ganz oben in der Liste steht, aber wenn Sie es nicht sehen, scrollen Sie nach unten.

Wählen Sie eine Episode aus oder erfahren Sie mehr über sie und die kurze Wiedergabeliste, die folgt (c) IDG

Sie sehen nur eine Episode, zusammen mit ihrer Zeit und dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurde, aber Sie können auf die kleine Menütaste in der oberen rechten Ecke der Karte tippen, um andere Episoden auszuwählen.

Tippen Sie auf die (i)-Schaltfläche oben rechts auf jeder Episodenkarte, um weitere Informationen über diesen Prominenten zu erhalten und eine kurze Wiedergabeliste mit mehreren Liedern zu sehen, die nach Beendigung der Episode abgespielt wird (wenn Sie ein Abonnement für Apple Music haben).

Sie benötigen Kopfhörer, die mit Ihrer Watch gekoppelt sind (c) IDG

Wenn Sie eine Episode auswählen, wird diese automatisch abgespielt und ein „Time to Walk“-Workout auf Ihrer Apple Watch gestartet. Wenn Sie mehrere gekoppelte Kopfhörer haben, werden Sie möglicherweise gefragt, wo Sie den Ton abspielen möchten. Das Training ist ähnlich wie ein reguläres Outdoor-Walking-Training und wird Ihre Herzfrequenz und Geschwindigkeit aufzeichnen und GPS verwenden, um eine Karte Ihrer Route zu erstellen. All diese Informationen und mehr finden Sie in der Fitness-App.

*Jason Cross schreibt seit über 20 Jahren professionell über Technik. Sein Ziel ist es, herauszufinden, wie komplizierte Technik funktioniert, und sie so zu erklären, dass sie jeder verstehen kann.