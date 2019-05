So wechseln Sie vom iPhone zu Android

Überlegen Sie gerade, vom iPhone auf Android umzusteigen? Heutzutage ist es überraschend einfach, Kontakte, Kalender, Fotos, Videos und Musik von einem Gerät auf das andere zu übertragen. Wir zeigen Ihnen, wie es richtig geht. [...]

Als wir diesen Leitfaden im Jahr 2013 ursprünglich konzipierten, bedeutete dies ein langwieriges Stück Arbeit, einfach weil es damals wahnsinnig aufwändig war, alles zu übertragen. Zum Glück ist das heute so nicht mehr der Fall. Sowohl Apple als auch Google haben den Umstellungsprozess wesentlich vereinfacht, um die Benutzer auf der „anderen“ Seite für ihr jeweiliges Betriebssystem anzuwerben.

Die gute Nachricht ist, wenn Sie Ihr iPhone loswerden und sich ein Android-Handy kaufen möchten, dass die beiden Betriebssysteme in Bezug auf die von ihnen angebotenen Funktionen nahezu identisch sind. In mancher Hinsicht hat die neueste Version von Android sogar noch mehr zu bieten.

Kann man Daten von iOS auf Android übertragen?

Ja, und dies geschieht mithilfe der Google Drive-App für iOS, mit der Sie alle Ihre iPhone-Daten auf einmal in der Cloud sichern können. Das heißt, dass Sie Ihre Fotos und Videos nicht mit Google Fotos, Ihre Kontakte mit Kontakten und Ihre Kalenderereignisse mit dem Kalender synchronisieren müssen. Dies wird alles automatisch für Sie erledigt.

Wenn Sie also von iPhone zu Android wechseln möchten, erfahren Sie hier, wie Sie:

Kontakte übertragen

Kalender übertragen

Ihre Videos und Fotos vom iPhone auf Android übertragen

Ihre eBooks und Magazine vom iPhone auf Android übertragen

Sollte man von iPhone zu Android wechseln?

Die Top-Android-Handys stimmen im Großen und Ganzen in Aufbau, Funktionen und Leistung mit dem iPhone überein, aber nicht alle Androids sind gleich. Es gibt unzählige Android-Versionen, und iPhone-Benutzer benötigen eine aktuelle Version von Android, um ihr iPhone-Erlebnis auf ihrem neuen Gerät zu reproduzieren. Denken Sie daran, dass es im Gegensatz zum iPhone keine Garantie dafür gibt, dass Ihr Telefonhersteller Ihr Modell auf die neueste Version von Android aktualisiert, wenn ein neues Betriebssystem herauskommt. (Nur Google Pixel-Geräte verfügen über diese Zusicherung.)

E-Mails, Kalender, Twitter und Facebook funktionieren also auf jedem Android-Handy genauso wie auf einem iPhone. Wenn Sie schon jetzt Google Mail für E-Mails verwenden, müssen Sie in Bezug auf E-Mails keine weiteren Schritte ausführen.

Andere Apps spielen ebenfalls eine Rolle. Ihre bevorzugten iOS-Apps sollten sich auf Google Play befinden. Überprüfen Sie dies jedoch, bevor Sie sich endgültig für Android entscheiden. Berücksichtigen Sie die Kosten für das Ersetzen Ihrer kostenpflichtigen Apps: App-Hersteller berechnen für jede Plattform, auf der Sie ihre Produkte anbieten, einen eigenen Preis. Rechnen Sie also vorher die Kosten aller Apps zusammen, ohne die Sie einfach nicht leben können.

Auf Android gibt es keine iCloud, und Sie können keine Apple-Apps wie FaceTime und iMessage installieren, obwohl es eine umständliche Problemumgehung gibt, um iMessages auf Android zu Laufen zu bringen.

Ein letzter wichtiger Punkt: Musik und Videos, die Sie bei iTunes gekauft haben. Fast alle iTunes-Musikdateien sind DRM-frei und werden auch von Android-Handys gespeichert und abgespielt. Bei Fernsehsendungen und Filmen, die Sie bei Apple gekauft haben, sieht die Geschichte jedoch ganz anders aus. Es gibt keine legitime Methode zum Abspielen von iTunes-Videos auf einem Android-Handy – das Gleiche gilt für Newsstand Magazine und iBooks. Wenn Sie auf beiden Apps über eine große Bibliothek verfügen, könnte dies ein Deal Breaker sein. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Musik, Filme und Bücher sonst noch übertragen können.

Wie verschiebt man Kontakte, Kalender, Fotos und Videos vom iPhone auf Android?

Falls noch nicht geschehen, laden Sie die Google Drive-App aus dem App Store auf Ihr iPhone herunter. Starten Sie sie und melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an (erstellen Sie ein Konto, wenn Sie noch keines haben). Wenn Sie die App bereits besitzen, stellen Sie sicher, dass Sie sie auf die neueste Version aktualisieren.

Denken Sie daran, dass es sich hierbei nur um persönliche Videos von Ihrer Kamera handeln kann, nicht aber um gekaufte Videos (dazu kommen wir gleich noch).

Tippen Sie oben links in der Drive-App auf den Hamburger (die drei horizontalen Linien) und anschließend im angezeigten Menü auf ‚Einstellungen‘.

Tippen Sie auf ‚Backup‘

Tippen Sie auf die Einträge in der Liste, um Sie fürs Backup auszuwählen

Tippen Sie auf ‚Sicherung starten‘

Sie sollten Ihr Smartphone dann an den Strom anschließen und sicherstellen, dass es mit dem Wlan verbunden ist. Wie ihnen in einer Warnung angekündigt wird, kann der Vorgang nämlich leicht mehrere Stunden dauern.

Wenn Sie die Originalfotos und -videos in voller Auflösung benötigen, sollten Sie unbedingt ausreichend freien Google Drive-Speicher haben, ansonsten können Sie auch einfach nur ‚hohe Qualität‘ auswählen; denn dann erhalten Sie unbegrenzten Speicherplatz kostenlos.

So verschieben Sie Videos vom iPhone auf Android

Videos, die Sie von DVDs gerippt haben, können auch auf Android abgespielt werden, obwohl Sie dafür möglicherweise die Media Player-App eines Drittanbieters installieren müssen. Bei iTunes gekaufte Videos werden jedoch aufgrund von Problemen mit den digitalen Rechten höchstwahrscheinlich nicht einwandfrei wiedergegeben.

Android ist Host für mehrere Videodienste, einschließlich Google Play Movies & TV, Netflix und Amazon Prime Video. Es gibt jedoch keine Apple Video-App.

So verschieben Sie Musik vom iPhone auf Android

Wenn Sie Ihr iPhone mit einem PC oder Laptop synchronisieren, sollte Ihre Musik darauf gespeichert sein. Wenn Sie Ihre Musik von iTunes auf Ihrem Smartphone gekauft haben, synchronisieren Sie sie einfach mit Ihrem Computer, um sie zu übertragen. Die Musikdateien können im AAC-Format (von Apple) vorliegen, Android-Geräte können diese jedoch auch wiedergeben. Die einzige Ausnahme ist Musik, die vor 2009 im AAC-geschützten Format gekauft wurde. Sie können diese jedoch jederzeit auf Nicht-DRM-Versionen aktualisieren.

Eines der großartigen Dinge an Android ist, dass Ihr Smartphone auf Ihrem PC wie ein Speichergerät bzw. ein Memory Stick angezeigt wird, wenn Sie es anschließen. Ziehen Sie die Musikdateien einfach per Drag & Drop (vorzugsweise in den Musikordner) und Android erledigt den Rest. Dies gilt auch für gerippte CDs und Musik, die Sie in unzähligen Geschäften gekauft haben, und Sie können Musik auf Ihrem Android-Gerät in jedem beliebigen Download- oder Streaming-Shop kaufen – nicht nur in iTunes.

Wenn Sie Ihre Musik aus irgendeinem Grund nicht auf einem PC oder Laptop (oder Mac) gespeichert haben, müssen Sie dies zuerst nachholen. Sobald sich Ihre Musik auf Ihrem Computer befindet, können Sie Ihr Android-Gerät einfach über USB anschließen und die Musikdateien per Drag & Drop verschieben.

So verschieben Sie eBooks und Magazine vom iPhone auf Android

eBooks in allen Formaten, für die es kein DRM gibt, können problemlos übertragen werden. Sichern Sie sie einfach auf Ihrem PC, schließen Sie das Android-Telefon an und ziehen Sie die Dateien per Drag & Drop auf den Computer.

Die meisten von uns lesen ihre digitalen Bücher und Zeitschriften jedoch auf ihren Handys und Tablets über Apps wie Kindle, iBooks, Zinio und Kiosk. Die Verfügbarkeit Ihres bevorzugten Dienstes auf Android bestimmt, ob es möglich ist, Ihre Bücher und Zeitschriften von Ihrem iPhone auf Android zu übertragen oder nicht.

Auf Android funktioniert der Kindle einwandfrei. Installieren Sie die App, melden Sie sich an und Ihre Bücher sind zum Lesen da. Auf neueren Android-Betriebssystemen können Sie auch Google Play Books installieren. Diese App ähnelt Kindle, sodass Sie den besten Preis für beide Betriebssysteme ermitteln können. Alle Bücher, die Sie über iBooks gekauft haben, sind jedoch verschwunden. Zum Lesen benötigen Sie ein iPhone oder iPad.

Bei Magazinen ist es genauso – Sie können Ihre Zinio und Magster Titel lesen wie zuvor, aber Ausgaben, die Sie im Apple Kiosk gekauft haben, sind auf Ihrem Android-Handy schließlich nicht mehr verfügbar. Stattdessen können Sie dort Zeitschriften über Google Play Magazines abonnieren.

Wenn Sie bereits ein Abonnement haben, erkundigen Sie sich beim jeweiligen Publisher nach Ihren Rechten. Da Google, Apple, Zinio und alle anderen Unternehmen unterschiedlich agieren, vermuten wir, dass es unwahrscheinlich ist, dass Sie ein Abonnement von einem Gerät auf das andere übertragen können. Das beste Szenario wäre in diesem Fall natürlich eine Rückerstattung.

*Matt Egan ist Redakteur bei PC Advisor.