Sollte Open-Source-Software werben dürfen?

Die Finanzierung von Open Source war noch nie so wichtig wie heute. Es war auch noch nie so schwierig. [...]

Angesichts der Abhängigkeit, die wir von Open-Source-Software erreicht haben, sollte man meinen, dass wir eine Vielzahl von Möglichkeiten haben, die Entwickler zu unterstützen, die den Code schreiben, aber das tun wir nicht. Oh, sicher, wenn es sich um ein großes Projekt mit viel Geld handelt, wie Kubernetes, ist die Finanzierung nicht allzu schwer zu erreichen.

Aber was ist mit einer beliebten JavaScript-Bibliothek (Style Guide, Linter und Automatic Code Fixer) wie Standard? Nicht so einfach, denn als einer der Gründer, Feross Aboukhadijeh, begann, mit einem Werbemodell zu experimentieren, musste er das Experiment wenig später nach vielen (wirklich vielen) negativen Rückmeldungen abbrechen.

Während die Bedenken über die Nachhaltigkeit von Open Source übertrieben sind, sollten wir uns besonders darum bemühen, die finanzielle Unabhängigkeit von Open-Source-Entwicklern zu ermöglichen. Hier sind einige Ideen zur Verbesserung der Situation.

Über die Nachhaltigkeit hinaus denken

Der erste kommt direkt aus Aboukhadijehs Zusammenfassung seines werbefinanzierten Finanzierungsexperiments. Er schrieb: „Nachhaltigkeit ist eine andere Art, Subsistenz zu sagen. Deshalb ist der gebräuchliche Begriff „Open Source Sustainability“ nicht ideal.“ Mit anderen Worten, Entwickler sind nicht an Hungerlöhnen interessiert, die sie am Leben erhalten, indem sie kaum daran festhalten, eine weitere Zeile Code hinzuzufügen. Stattdessen fuhr er fort: „Leute, die an Open Source arbeiten, haben das Recht, zu wachsen und für unsere Arbeit angemessen entlohnt zu werden.“

Natürlich hat niemand ein Recht auf ein sechsstelliges Gehalt, aber für diejenigen Entwickler, die über diesen Wert hinaus zu Unternehmen aller Art und Größe beitragen, ist es wirklich nicht zu viel zu erwarten, dass sie den Code schreiben können, von dem wir abhängen, ohne Existenzminimum-Löhne ertragen zu müssen. Das ist natürlich nicht gut für die Open-Source-Entwickler, aber auch nicht gut für die Unternehmen, die von diesem Code abhängig sind. Wenn wir mehr Innovationen von Open-Source-Entwicklern wollen, und das tun wir mit Nachdruck, sollten wir dafür bezahlen.

Die Frage ist, wie?

Denken Sie über Trinkgelder hinaus

Was ist nun also der richtige Weg, um für den Wert zu bezahlen, den Open-Source-Entwickler bieten? Es ist leicht, mit dem Finger auf Unternehmen zu zeigen und zu sagen, dass sie bezahlen sollen, aber so einfach ist es nicht. Bei so vielen Unternehmen, die Wert auf Open-Source-Software legen: Wie bestimmen wir, welches dieser Unternehmen wie viel zahlen soll, ganz zu schweigen vom wie? Es ist eine Tragödie des Gemeingutes, bei der es keine Mechanismen gibt, die es den Unternehmen ermöglichen, ihren „fairen Anteil“ zu zahlen, selbst wenn wir genau bestimmen könnten, was dieser „faire Anteil“ ist.

Was ist mit Spenden? Wie Aboukhadijeh bemerkte: „Viele Betreiber kämpfen darum, durch Spenden einen kaum lebensfähigen Lohn zu erzielen.“ Kein Wunder, denn Spenden sind in etwa gleichbedeutend mit einem „Trinkgeldglas „, wie Chris Aniszczyk von der Linux Foundation den Ansatz spöttisch beschrieben hat: „Während ein Trinkgeldglas einige Gelder beschaffen kann, ist es langfristig gesehen nicht wirklich nachhaltig, da es abgesehen davon, dass es kein effektiver Weg ist, Gelder für die Projektentwicklung zu beschaffen, die Betreiber leider in eine Gig-Style-Wirtschaft ohne Gesundheits- und Rentenleistungen bringt.“

Solche Spendensysteme sind zwar lobenswert in ihren Zielen, belasten aber auch genau die Menschen, denen sie helfen sollen, wie die Microsoft-Entwicklerin Christina Warren erläuterte: „Die Bitte an Projekte – bzw. Einzelpersonenprojekte -, mehrere Zahlungs-/Beitragsoptionen zu akzeptieren, ist ungerecht. Denn so sehr diese verschiedenen Finanzierungsplattformen auch (gut-)gewollt sind, so viele zusätzliche Schritte gibt es doch in Bezug auf Steuern und Bankkonten und IDs und internationale Dinge und Mindestfinanzierung und Bürokratie, nur um damit anzufangen.“

Aniszczyk von der Linux-Stiftung überträgt die Verantwortung für die Bezahlung von Entwicklern auf die Unternehmen, die am meisten von ihrer Arbeit profitieren: „[Ein] großer Teil der Innovation kommt von Entwicklern, die in Unternehmen arbeiten, die Open-Source-Software in großem Maßstab einsetzen und sie auf interessante Weise nutzen. Es sind diese Unternehmen, die beauftragt werden sollten, Open-Source-Software gegenüber Einzelpersonen zu erhalten, zumal sie auf Open-Source-Software angewiesen sind, um als Unternehmen zu überleben.“

Aniszczyk spricht nicht davon, dass das Mega-Corps Geld in Mega-Trinkgeldgläser werfen sollen. Vielmehr spricht er von den großen Nutznießern, die die Entwickler beschäftigen, die die Projekte aufbauen, von denen sie abhängen.

Es ist eine großartige Idee, die in der Linux-Community und derzeit auch in der Kubernetes-Welt Früchte getragen hat. Wie auch immer es gemacht wird, es gibt ein zugrunde liegendes Prinzip, das für all dies entscheidend ist: Wir brauchen mehr Experimente.

Mehr experimentieren

Die erste Voraussetzung für die Gewährleistung einer nachhaltigen Nutzung von Open Source ist die Zulassung und Förderung von Experimenten. Besorgt über seine Unfähigkeit (und die anderer Open-Source-Entwickler), ein komfortables Leben zu führen und populäre Open-Source-Software zu schreiben, entschied sich Standard-Mitbegründer Aboukhadijeh, mit einem werbegestützten Modell zu experimentieren. Wie würde das funktionieren? In seinen Worten: „Wann immer Benutzer Open-Source-Software installieren, wird dieses Paket eine Nachricht von einem Unternehmen anzeigen, das Open-Source unterstützt. Die Patenschaft zahlt direkt für die Wartungszeit.“ Es würde ungefähr so aussehen:

Nicht genau das, was die meisten Entwickler erwarten, wenn sie die Kommandozeile starten, und in der Tat gibt es viele Gründe, Werbung abzulehnen, egal ob man gegen werbegestützte Modelle ist oder nicht. Wie Entwickler Robert Hafner sagte: „Ich will keine Werbung in meinen CI-Logs sehen müssen, und ich hasse es, was das bedeuten würde, wenn andere Pakete damit anfangen würden. Einige JS-Pakete haben Dutzende, Hunderte oder sogar mehr Abhängigkeiten – können Sie sich vorstellen, wie es aussehen würde, wenn jedes Paket soetwas tun würde?“

Es ist ein echtes Anliegen, das ein großes Problem mit dem Experiment aufzeigt. Was es jedoch nicht tut, ist, dass es hilft, die grundlegende Frage hinter dem Experiment zu beantworten: Wie kann man die Entwicklerzeit finanzieren, damit Open-Source-Software besser unterstützt wird?

Heute gibt es keine konkreten Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Open-Source-Entwickler bezahlt werden. Wir haben einige unvollständige Geschäfts- und Finanzierungsmodelle, die Open-Source-Unternehmen und Open-Source-Entwicklern mehr oder weniger gut und zu oft auch weniger dienen. Was wir brauchen, sind mehr Menschen wie Aboukhadijeh, die ernsthaft mit Möglichkeiten experimentieren, die Dinge besser zu machen, mehr Unternehmen wie Tidelift, die neue Wege zur Finanzierung von Entwicklern einführen, und mehr Unternehmen, die ihr Eigeninteresse an der Beschäftigung oder anderweitigen Bezahlung der Entwickler erkennen, die die Software entwickeln, auf die sie sich verlassen.

Es klingt einfach, ist es aber nicht, weshalb wir letztendlich mehr Experimente und weniger Kritik brauchen – angefangen bei mir.

*Matt Asay schreibt unter anderem für Infoworld.com