Stay-at-Home: Fünf kostenlose iOS Fitness-Apps für Zuhause

Wenn man ständig zu Hause bleiben soll, verwandelt man sich leicht in einen Stubenhocker. Aber vielleicht können diese Apps helfen. [...]

Mehr als einen Monat lang so viel wie möglich zu Hause zu bleiben, belastet unseren Körper. Junk-Food gibt es schnell geliefert, es ist einfach, so viel zu naschen, wie man möchte, man kann nicht ins Fitnessstudio gehen, Joggen fühlt sich irgendwie unverantwortlich an, der Stress ist enorm…

Es gibt viele Apps, die in Zeiten wie diesen Abhilfe schaffen können. Health & Fitness ist nicht umsonst eine der beliebtesten Kategorien im App Store. Wenn Sie einen Blick auf die Einträge werfen, werden Sie feststellen, dass fast jede App kostenlos ist – oder zumindest scheint es so. In Wirklichkeit ist die überwiegende Mehrheit der Fitness-Apps nur kostenlos herunterzuladen, aber ein Abonnement zum Kauf der App ist letztendlich sinnvoll. Viele funktionieren ohne ein solches Abonnement gar nicht.

Das ist Geld, das Sie im Moment vielleicht nicht ausgeben können oder wollen. Deshalb haben wir diese Liste mit fünf Fitness-Apps zusammengestellt, die Ihnen helfen können, zu Hause fit zu bleiben. Eine davon ist völlig kostenlos, und die anderen bieten zwar In-App-Käufe an, haben aber dennoch viel zu bieten, ohne einen Cent dafür ausgeben zu müssen.

Seven

Bereits 2013 untersuchte eine vom American College of Sports Medicine veröffentlichte Studie eine spezielle Zirkeltrainingsroutine für maximalen Ganzkörper-Nutzen in minimaler Zeit, bei der nur Körpergewichtsübungen verwendet werden. Die Ergebnisse wurden in der New York Times veröffentlicht, und ehe man sich versah, war das Sieben-Minuten-Training geboren.

Heutzutage gibt es zahlreiche Sieben-Minuten-Workout-Apps. Unser Favorit darunter ist wohl Seven. Die App wird Ihnen zwar ziemlich aggressiv eine „7 Club“-Mitgliedschaft aufdrängen, aber wenn Sie einfach den X-Knopf oben rechts drücken, um das Kästchen zu ignorieren, können Sie die einfache, übersichtliche, attraktive App verwenden, um grundlegende siebenminütige Workouts ganz nach Ihren Wünschen durchzuführen. Mit dem Abonnement haben Sie die Möglichkeit, individuelle Workouts zu erstellen und viele weitere Übungen freizuschalten, aber Sie können auch Dinge wie Trainingserinnerungen planen oder die App „Apple’s Health“ kostenlos verbinden.

Seven (kostenlos, In-App-Käufe)

Nike Training Club

Die Nike Run Club-App ist bei den Läufern sehr beliebt, aber die aktuellen Stay-at-Home-Verordnungen sind nicht gerade die beste Zeit, um an Ihrem Lauftempo zu arbeiten. Nike hat dafür eine weitere nette Workout-App, Nike Training Club, die eine Menge Trainingsroutinen bietet, die Sie einfach zu Hause durchführen können. Einige davon erfordern bescheidene Hilfsmittel wie Hanteln, viele jedoch nicht.

Es gibt auch eine nette Apple Watch Begleit-App, die Sie durch Ihr Training führt. Seit dem 29. März stellt Nike die Premium-Mitgliedschaft (normalerweise 15,99 Euro pro Monat) „bis auf weiteres“ kostenlos zur Verfügung, aber wir würden diese App auch dann empfehlen, wenn dies nicht der Fall wäre. Die Mitgliedschaft gibt Ihnen Zugang zu 4-6-wöchigen Programmen, zu einigen Ernährungs- und Wellness-Ratgebern und zu On-Demand-Kursen. Aber auch die kostenlose Mitgliedschaft bietet viele gute Trainingsmöglichkeiten zu Hause mit ausgezeichneten Videos.

Eine schöne Sache an Nikes kostenlosem Zugriff ist der Premium-Zugang: Sie müssen kein „Gratis“-Abonnement abschließen, das Sie dann vergessen, zu kündigen, und später in Rechnung gestellt bekommen. Nike hat die kostenlosen Inhalte einfach für alle freigeschaltet.

Nike Training Club (kostenlos, In-App-Käufe)

FitOn

Der Slogan von FitOn lautet „Fitness ist immer kostenlos“, aber es gibt ein ziemlich teures FitOn Pro-Abonnement im Wert von über 70 Euro im Jahr, das Sie kaufen sollen (derzeit im Angebot). Ignorieren Sie es. Es bietet Ihnen ein paar Ernährungspläne, Rezepte und erstklassige Musik, aber das alles brauchen Sie nicht.

Geben Sie Ihren Geburtstag, Ihre Größe, Ihr Gewicht, die gewünschte Trainingshäufigkeit und Ihr Ziel ein, und FitOn wird Ihnen ein ganzes Fitnesskurs-Programm zusammenstellen. Jedes Training ist ein geführter Videokurs mit einem Trainer, und Sie können Ihre Apple Watch verlinken, um Ihre Herzfrequenz eingeblendet zu sehen.

Es gibt zahlreiche On-Demand-Trainings in verschiedenen Kategorien sowie regelmäßig stattfindende Live-Kurse, auf die Sie sich einstimmen können. Die kostenlose Version ist ein seltenes Beispiel für eine App, die ihre kostenlose Kategorie als Hauptprodukt und nicht nur als Demo für den Abonnementdienst zu behandeln scheint.

FitOn (kostenlos, In-App-Käufe)

Yoga for Beginners

Hier haben wir eine seltene Fitness-App, die kostenlos ist! Wirklich, wirklich kostenlos. Keine In-App-Käufe, keine Premium-Mitgliedschaft, kein Merchandise, das man kaufen kann… kostenlos.

Sie haben eine Liste mit verschiedenen Yoga-Routinen zur Auswahl, wie z.B. „Anfänger-Yoga“, „Gesäß-Toner“, „Innerer Frieden“ oder „Core Blast“. Jede beginnt mit einer Liste der Posen, die Sie kennen müssen: Wenn Sie keine Ahnung haben, wie man eine Pose macht, tippen Sie sie an, um eine schriftliche Anleitung zusammen mit einem leicht verständlichen YouTube-Video zu erhalten, das Ihnen den Ablauf zeigt.

Wenn das Training beginnt, werden Sie mit beruhigender Musik und einer angenehmen Stimme verwöhnt, die Sie durch die Posen führt, mit grundlegenden Grafiken und einem Timer, der Sie wissen lässt, wie lange Sie die Pose halten müssen.

Es gibt ein paar Werbeanzeigen – um die Rechnungen irgendwie zu bezahlen – aber sie unterbrechen niemals eine Trainingseinheit mit einer Person. Wenn traditionelles Training nicht Ihr Ding ist und Sie sich einfach jeden Tag etwas Zeit nehmen wollen, um sich zu dehnen, zu beugen und den Stress wegzuatmen, dann ist Yoga for Beginners genau das Richtige für Sie.

Yoga for Beginners (kostenlos)

MyFitnessPal

Zu Hause zu trainieren ist eine Sache, aber wenn man sich nicht richtig ernährt, bleibt man nicht gesund, und der beste Weg, sich richtig zu ernähren, ist das Führen eines Ernährungstagebuchs. Under Armour übernahm MyFitnessPal im Jahr 2015 und hat großartige Arbeit geleistet, um es als die beste Ernährungstagebuch-App der Branche zu erhalten.

Eine riesige Datenbank von Lebensmitteln, die von Benutzern angelegt wurde, hilft Ihnen, hausgemachte Mahlzeiten und Fast-Food-Produkte einzutragen, und der zuverlässige Barcode-Scanner fügt mühelos fast alle verpackten Lebensmittel hinzu. Sie können sich Ziele setzen (z.B. „1 Kilo pro Woche abnehmen“), um Kalorienziele festzulegen und zu sehen, wie viel Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß dazu jeden Tag konsumiert werden müssen.

Eine Premium-Mitgliedschaft ist erforderlich, um die Aufschlüsselung nach Mahlzeiten zu erhalten, unterschiedliche Ziele für verschiedene Tage zu setzen oder einen der vielen Ernährungspläne zu verwenden. Sie entfernt auch Werbung. Aber als einfache und zuverlässige Methode, um sicherzustellen, dass Sie nicht zu viel Junkfood essen und eine gesunde Mischung aus Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen zu sich nehmen, ist die kostenlose Version alles, was Sie brauchen.

MyFitnessPal (kostenlos, In-App-Käufe)

*Jason Cross schreibt seit etwa 20 Jahren professionell über Technologie. Sein Ziel ist es, herauszufinden, wie komplizierte Technologie funktioniert, und sie so zu erklären, dass jeder sie versteht.