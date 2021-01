Stell Nvidia bald Grafikkarten für Cryptocurrency-Miner her?

Da die GPU-Lieferungen mager bleiben, wägt Nvidia ab, ob Gamer oder Kryptowährungs-Miner wichtiger sind. [...]

Wenn Sie gehört haben, dass Nvidia Grafikkarten nur für Cryptocurrency-Miner herstellen könnte, halten Sie sich zurück. Da die GPU-Lieferungen mager bleiben, scheinen Nvidias Prioritäten in anderen Richtungen zu liegen.

Nvidia Chief Financial Officer Colette Kress bestätigte, dass das Unternehmen Karten für Krypto-Miner herstellen könnte, zumindest theoretisch. „Wenn die Krypto-Nachfrage beginnt oder wenn wir eine bedeutende Menge sehen, können wir diese Gelegenheit auch nutzen, um die … Produktlinie neu zu starten und die laufende Mining-Nachfrage zu adressieren“, sagte Kress in einem Gespräch mit Analysten auf der J.P. Morgan Tech/Auto Forum Conference am Dienstag, transkribiert von Seekingalpha.com.

Aber, so Kress, da das Unternehmen nicht weiß, wie viele Karten Miner aufsaugen, bleibt es dort, wo es im Moment sein Brot verdient: bei den Gamern. „Die Nachfrage der Gamer ist sehr stark, und wir denken, dass sie größer ist als unser derzeitiges Angebot“, sagte Kress.

Nvidia kümmert sich um Gamer

Richtig, Gamer. Sie mögen sich nicht danach fühlen, wenn Sie die Grafikkarte, die Sie wollen, nicht zu einem Preis bekommen können, den Sie sich leisten können, aber Nvidia sorgt sich um Sie.

„Die heutige Zeit fühlt sich aus mehreren Gründen anders an als die, die wir vor einigen Jahren erlebt haben“, sagte Kress. Die „Zeit“, die Kress meint, ist eine Periode von vor etwa vier Jahren, als Cryptocurrency-Miner jede Nvidia-GPU, die sie finden konnten, an sich rissen. Ihre unersättliche Nachfrage leerte die Ladenregale und trieb die Preise in die Höhe, zur Verzweiflung der normalen Leute, die einfach nur PC-Spiele spielen wollten.

Kress behauptete, dass Nvidia einen ziemlich guten Überblick darüber hat, wohin seine Karten gehen, wenn auch nicht, wer sie tatsächlich kauft. „Die Lagerbestände sind jetzt sehr schlank“, fuhr Kress fort, „und wir haben einen besseren Einblick in das Channel-Inventar, etwas, das wir regelmäßig und oft überwachen, um sicherzustellen, dass wir ein Verständnis dafür haben, wo dieses Inventar in der Welt ist.“

Kress fügte hinzu, dass das Lieferproblem nachlassen könnte, wenn Nvidia die Kapazitäten hochfährt. „Wir befinden uns mit der gesamten Ampere-Architektur am Anfang eines Produktlebenszyklus. Es liegt noch eine lange Zeitspanne vor uns. Und das letzte Mal, wenn Sie sich erinnern, befanden wir uns in der Übergangsphase von Pascal zu Turing, was es zu einer Herausforderung machte, sowohl den Bestand im Channel als auch das Ende dieses Produktzyklus zu verwalten.“

Selbst wenn Nvidia sich dazu entschließen würde, Karten speziell für Miner zu produzieren, würde das keine harten Zeiten für Gamer bedeuten, bemerkt Anton Shilov von Tom’s Hardware. Shilov weist darauf hin, dass Krypto-Mining mit „Headless-Karten“ betrieben wird, die keine Informationen an ein Display senden. Da Miner sich nur um die Rechenleistung kümmern, nicht um die Grafikleistung, könnte Nvidia Karten an Miner verkaufen, die defekte Textureinheiten oder schlechte Video-Encoder haben – Produkte, die sonst auf dem Schrotthaufen gelandet wären.

Das ist eine nette Idee, aber einige Krypto-Mining-Betriebe planen, GPUs weiterzuverkaufen, wenn sie mit ihnen fertig sind. Reine Mining-Grafikkarten haben daher möglicherweise nicht den Reiz einer vollwertigen Grafikkarte.

Das Angebot wird immer noch knapp sein

Während des Gesprächs sagte Kress, dass die Nachfrage nach den Karten der 30er-Serie „die Charts sprengt“. Die Vorräte an den neuen GPUs werden in den nächsten zwei Monaten wahrscheinlich „mager“ bleiben, warnte Kress, da die Nachfrage weiterhin das Angebot übersteigt. „Aber auch hier bleiben wir fokussiert und arbeiten jeden Tag daran, unsere allgemeine Versorgungssituation zu verbessern“, sagte Kress.

Kress teilte mit, dass etwa 10 Prozent aller GeForce-GPU-Besitzer jetzt eine RTX-Karte besitzen, und die meisten von ihnen sind Upgrades von Pascal-basierten Karten der 10er-Serie. Bei etwa 200 Millionen GeForce-GPU-Besitzern bedeutet das, dass etwa 20 Millionen den Sprung zu Hardware-Raytracing geschafft haben.

Ein letzter Leckerbissen, den Kress fallen ließ, ist, dass etwa 30 Prozent des Gaming-Umsatzes mittlerweile von GeForce-GPUs in Laptops stammen.

*Gordon Mah Ung, einer der Gründerväter der Hardcore-Tech-Berichterstattung, berichtet seit 1998 über PCs und Komponenten.