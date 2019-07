Unser Leben nach der künstlichen Intelligenz

KI gilt als die radikalste transformative Technologie, die jemals von der Menschheit entwickelt wurde. Welche hypothetischen Situationen zeichnen sich direkt um die Ecke ab, wenn sich die KI-Technologie durchsetzt? [...]

Was werden wir erfinden, wenn wir alles erfunden haben, was erfunden werden kann?

Künstliche Intelligenz gilt als die radikalste transformative Technologie, die jemals von der menschlichen Rasse entwickelt wurde. Als ehemaliger Unternehmer für künstliche Intelligenz, der sich als Investor engagiert hat, verbringe ich viel Zeit damit, über die Zukunft dieser Technologie nachzudenken: wohin sie uns führt und wie sich unser Leben um sie herum reformieren wird. Wir Menschen neigen dazu, aufkommende Technologien bis zum n-ten Grad zu entwickeln, also denke ich, dass es eine gewisse Unvermeidlichkeit für die weit verbreiteten techno-utopischen Visionen aus bestimmten Zweigen der Science-Fiction gibt – es macht einfach Sinn für mich und viele andere. Warum sollte die KI nicht alles ändern?

Während wir in diesem Bereich einen langen Weg zurückgelegt haben, ähnelt die gegenwärtige Situation einem Lager von Entdeckern, das am Fuße eines Berges gelegen ist – der einzige Weg von hier aus führt nach oben. Wir haben bereits heute überzeugende Anwendungsfälle für diese Technologie in Wissenschaft und Wirtschaft, und es gibt sogar eine Reihe von Konsumgütern, die künstlich intelligente „Gehirne“ enthalten.

Aber all die coolen Dinge, die unsere Träume und Vorstellungen erfassen – zum Beispiel Gesprächscomputer mit allgemeiner Intelligenz – befinden sich auf der anderen Seite dieses figurativen Berges. Es ist an der Zeit, mit dem Klettern zu beginnen.

Auf die Gefahr hin, in Allgemeinheiten zu sprechen, prognostiziere ich hier unsere seltsame, unbekannte Zukunft, in der die KI gleichzeitig sehr fortschrittlich und sehr mainstreamig ist. Die Dinge werden sich völlig von dem unterscheiden, was wir heute kennen, aber diese Veränderungen sind eindeutig positiv und nicht negativ.

Es wird ein neues Verständnis von „normal“ geben

Eine Welt mit weit verbreiteten KI-Systemen und -Diensten wird derjenigen, in der wir heute leben, nicht sehr ähnlich sein. Jemand, der sich gedankenlos mit Siri auf dem Bürgersteig unterhält, bekommt von Fremden Blicke zugeworfen, weil er das organische menschliche Leben um ihn herum nicht zu bemerken scheint. Aber die Verbreitung der hochenergetischen KI-Technologie wird dazu führen, dass jeder die ganze Zeit mit seinen Maschinen sprechen wird. „Schließlich verstehen sie uns“, wird die Begründung lauten.

Diese Änderung wird sich nicht nur auf unsere persönliche Technologie beschränken – wir werden auch öffentliche Schnittstellen dafür sehen. Stellen Sie sich vor, Ihre Uber Roboter-Flugzeuge werden automatisch wissen, wohin Sie wollen, ohne dass Sie etwas eingeben müssen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten nie wieder eine Brieftasche mit sich herumtragen, denn Ihr Geld und Ihre Identität basieren auf Gesichtserkennung und anderen biometrischen Daten. Wenn wir weiter hinausgehen, müssen wir vielleicht nicht einmal mehr sprechen, sondern tauschen Gedanken und Regeln mit anderen Menschen oder KI-Agenten direkt aus, indem wir über die Neurotechnologie wie Gehirn-Computer-Schnittstellen arbeiten.

Es gibt im Grunde genommen keine Ecke der menschlichen Arbeit oder des menschlichen Lebens, die von einer weit verbreiteten KI unberührt bleiben wird. Die Zukunft wird wild sein.

Virtuelle Assistenten werden eher zu Freunden oder Mitarbeitern

Wir haben ein klares spekulatives Beispiel dafür, wie das aussehen wird, im Spike-Jonze-Film Her von 2013. Die Figur von Joaquin Phoenix lebt in der nahen Zukunft und verliebt sich in seinen Siri-ähnlichen virtuellen Assistenten. Wenn eine Technologie so weit fortgeschritten ist, dass Sie täglich mit ihr interagieren können, erinnert sie sich an alles über Sie, und sie antizipiert Ihre Bedürfnisse, dann fällt der einfache Begriff „virtueller Assistent“ ziemlich schnell aus. Es sollte besser als Teammitglied, Mitbegründer, Partner oder Mitarbeiter bezeichnet werden. Und wir werden viele davon haben, die unsere Wirksamkeit in den Bereichen Arbeit und Leben vervielfachen.

Einfach ausgedrückt, werden wir zukünftigen Iterationen von Siri auf eine Weise vertrauen, die wahrscheinlich im Moment keinen Sinn ergibt. Indem wir mit einem Computer sprechen, wissen wir, dass wir frei von der Angst oder dem Urteil sind, dem wir sicherlich ausgesetzt wären, wenn wir mit einer Person sprechen würden. Diese künstlich intelligenten Wesen werden unser Leben optimieren und eine reflektierende Linse für unser Leben sein – genau wie die Freunde und Familie, die wir heute haben.

Wir müssen mit unserer Moral und den Zielen der menschlichen Rasse rechnen

Ist es moralisch, unsere Fähigkeiten mit Technologie zu erweitern, wenn wir diese verbesserten Fähigkeiten nutzen, um Leiden zu beenden? Dies ist kein unausgereifter Diskurs in einer Abiturklasse, sondern eine Frage, die unsere nachdenkliche Aufmerksamkeit verdient. Die Methoden und Technologien der KI verbessern sich täglich, so dass gleich um die Ecke eine moralische und ethische Abrechnung auf uns wartet. Wir müssen Fragen wie diese früher und nicht später beantworten.

„Moral“ bezieht sich im Allgemeinen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner für angemessenes Verhalten der 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Dies ist ein suboptimales Verständnis eines so wichtigen Konzepts, weil es massives Leiden ermöglicht, aber wenn wir Zugang zu einem höheren Grad an Intelligenz hätten, könnten wir es nutzen, um dieses Leiden anzugehen und zu beenden.

Ich denke, wir werden weiterhin das Ende der 40-Stunden-Woche erleben, und ich spreche nicht einmal von großen politischen Ideen wie dem Grundeinkommen. Das 9-5 Paradigma ist ein Mythos, der von Menschen erfunden wurde, und es steht uns tendenziell im Weg, persönliche Ziele und Ambitionen zu erreichen. Mit einer neuen Art von Intelligenz, die auf allen Ebenen kognitive Aufgaben auf niedriger Ebene automatisiert, werden wir zwangsläufig mehr Stillstandzeiten an unseren Arbeitstagen verursachen. Dies wird uns die Freiheit geben, unseren Verstand wandern zu lassen und unsere angeborenen kreativen Tiefen auszuloten, anstatt uns mit der Einhaltung beliebiger Leistungskennzahlen zu quälen. Es gibt ein unerlässliches „Entsperren“, das gleich um die Ecke auf die Menschheit wartet, und die KI wird uns helfen, dorthin zu gelangen.

Jede Woche gibt es neue Entwicklungen in der Arena der künstlichen Intelligenz. Während wir hier weiterhin alles erfinden, was wir erfinden können, bauen wir eine Zukunft, die mit menschlicher Bequemlichkeit gedeihen wird. Wenn die Menschheit in tausend Scherben des Begehrens zersplittert ist, wird die KI uns helfen, diese Stücke aufzuheben und sich in eine gemeinsame, kohäsive Richtung zu bewegen.

*Alex Bates gründete Mtell im Jahr 2006 und verkaufte es 2016 an Aspentech. Er konzentriert sich nun auf Investitionen in KI-Startups, die die Zukunft gestalten.