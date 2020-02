Unternehmensarchitektur: Die 13 wichtigsten Tools für 2020

Diese beliebten und neu entstehenden EA-Tools bieten Unternehmen alles, was sie zur Unterstützung der Unternehmensarchitektur und der digitalen Transformation benötigen. [...]

Tools für Unternehmensarchitektur (Enterprise Architecture/EA) helfen Unternehmen, ihre Geschäftsziele mit den Zielen der IT-Abteilung und der Infrastruktur in Einklang zu bringen. Diese Tools helfen bei der Verwaltung von Informationen im Zusammenhang mit EA und unterstützen Unternehmen bei der Planung von Roadmaps für die digitale Transformation. Sie bieten Kollaboration, Berichte, Tests, Simulationen und mehr, um Unternehmen bei der Erstellung und Implementierung von Modellen für bessere Geschäfts- und IT-Prozesse, Entwicklung und Architektur zu unterstützen.

Die folgenden 13 Unternehmensarchitektur-Tools gehören zu den beliebtesten, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Sie bieten eine Mischung aus Visualisierungs-, Kollaborations- und Projektmanagementfunktionen zur Unterstützung einer Vielzahl von Unternehmensarchitektur-Frameworks.

Lesen Sie weiter, um mehr über diese Top-EA-Tools zu erfahren und herauszufinden, ob sie für Ihr Unternehmen geeignet sind.

Die 13 wichtigsten Tools für die Unternehmensarchitektur

Avolution Abacus

BiZZdesign Enterprise Studio

BOC Group Adoit

CrossCode Panoptics

Erwin

Innoslate

MEGA International Hopex

Orbus Software iServer

Planview

QualiWare X

Software AG Alfabet

Sparx Systems Enterprise Architect

Unicom Systems Architect

Avolution Abacus

Avolution’s Abacus integriert populäre Software wie SharePoint, Excel, Visio, Google Sheets, Technopedia und ServiceNow, zusammen mit Tools zur Datenkollaboration und Visualisierung. Die Plattform enthält Algorithmen zur Ausführung von Testszenarien, um Kosten, Risiken und Performance von Projekt-Roadmaps vorherzusagen. Abacus unterstützt auch mehr als 100 Frameworks, einschließlich TOGAF, ArchiMate und Frameworx – aber Sie sind nicht an ein einziges Framework gebunden; Sie können von mehreren aus arbeiten.

BiZZdesign Enterprise Studio

BiZZdesign Enterprise Studio ist ein zertifiziertes ArchiMate 3 EA-Tool, das eine Standardmodellierungssprache für Geschäftsarchitektur-Tools ist. Es bietet webbasierte Kollaborationsfunktionen mit einfachen Einstellungen für die Rechteverwaltung, Heatmaps, Diagramme und Grafiken für geschäftsrelevante Daten und Szenarioplanungstools zur Analyse des Projektänderungsmanagements.

Enterprise Studio lässt sich in mehrere gängige EA-Frameworks integrieren, darunter TOGAF, Zachman, ArchiMate, IAF, PEAF, DYA und Tapscott. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Modellierung, Visualisierung, Analyse und Dokumentation der Unternehmensarchitektur über die verschiedenen Geschäftsbereiche hinweg. Mit Hilfe der Plattform können Unternehmen Daten direkt aus Microsoft Office-Anwendungen importieren, und sie unterstützt auch die automatische Datenerfassung.

BOC Group Adoit

Adoit von BOC Group ist TOGAF-zertifiziert und hilft Unternehmen bei der Navigation von Compliance, Anwendungs- und Technologie-Portfolios, Geschäftsmöglichkeiten, Stammdatenmanagement und IT-Risikomanagement. Die Berichte können abteilungs- oder rollenspezifisch erstellt werden und liefern gleichzeitig Einblicke in die Kosten und Risiken von IT-Projektvorschlägen. Die Software bietet außerdem automatische Benachrichtigungen, anpassbare Einstellungen, eine webbasierte Benutzeroberfläche sowie flexible und erweiterbare Funktionen, die an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden können.

CrossCode Panoptics

Crosscode Panoptics ist eine Open-Source-Plattform, die Unternehmen bei der Automatisierung der IT-Asset-Verwaltung und der Minimierung potenzieller Risiken unterstützt, indem sie Einblicke in jedes IT-Asset bis hinunter auf die Code-Ebene bietet. Unternehmen können sehen, wie jede Komponente jeder Anwendung mit anderen Assets im Unternehmen interagiert, um Regeln und Warnungen zu erstellen und die Verwaltung dieser Assets zu ermöglichen. Zu den Funktionen gehören Berichts- und Analysefunktionen, Bereitstellungsmanagement, Code-Refactoring, Anwendungsportfoliomanagement, Architektur-Governance und Roadmapping für die Transformation.

Erwin EA by Casewise

Erwin EA by Casewise ist ein Enterprise-Architektur-Tool, das Unternehmen die Abwicklung komplexer Projekte wie Anwendungsrationalisierung, Cloud-Migration und die Implementierung großer Datenlösungen erleichtert. Erwin EA hilft Unternehmen dabei, die IT an den Geschäftsanforderungen und -zielen auszurichten, und gibt Einblick in die Technologien und Daten, die die Geschäftsabläufe unterstützen. Erwin EA bietet die Möglichkeit, Sie bei der Definition und Bewertung von Geschäftskapazitäten zu unterstützen, kritische Technologien und Prozesse zu modellieren, Risiken und Chancen zu bewerten, Ihre digitale Transformation und Ihre Geschäftsstrategie miteinander zu verknüpfen und Einblicke in die Auswirkungen Ihrer IT-Roadmaps auf das Unternehmen in allen Abteilungen zu geben.

Innoslate

Innoslate unterstützt Unternehmen bei der Modellierung komplexer Systeme, beim Anforderungsmanagement und bei der Verifizierung und Validierung eines Systems während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts oder einer Serviceleistung in Übereinstimmung mit dem DoDAF-Framework. Die Software bietet Anwendern eine Cloud-basierte Kollaboration in Echtzeit durch Bildschirmfreigabe, Kommentare, Chats und Benutzerstatus. Benutzer können Simulationen durchführen, um die realen Auswirkungen, Kosten und Performance von Entscheidungen zu sehen, bevor diese getroffen werden. Zu den Funktionen gehören anpassbare Berichte, die Möglichkeit zur Skalierung mit Ihrem Unternehmen und modellbasierte Dokumentation.

MEGA International Hopex

Hopex von Mega International zielt darauf ab, die digitale Transformation zu begleiten und gleichzeitig die Stabilität zu verbessern und das Risiko eines Misserfolgs bei Geschäfts- und IT-Prozessen zu verringern. Die Plattform soll die Zusammenarbeit zwischen Benutzern, Fachleuten und Entscheidungsträgern auf einer Plattform erleichtern. Hopex unterstützt die digitale Transformation und die Ausrichtung von Geschäfts- und IT-Prozessen. Es wurde auch entwickelt, um Unternehmen bei der GDPR-Compliance, der Geschäftsprozessanalyse (BPA), dem IT-Portfoliomanagement (ITPM) und dem Management von Unternehmens- und Betriebsrisiken zu assistieren. Die Plattform verwendet eine einheitliche Benutzeroberfläche, die jeder Geschäftseinheit die Tools zur Verfügung stellt, die sie benötigt, um produktiv zu sein, und gleichzeitig alle mit den Strategien und Zielen des Unternehmens auf dem Laufenden hält.

Orbus Software iServer

Der iServer von Orbus Software bietet Funktionen zur Verwaltung von BPA, GRC, IT-Portfoliomanagement und Projektportfoliomanagement (PPM). Die Plattform baut auf Microsoft Visio auf, das eine vertraute Umgebung für die Entwicklung der Unternehmensarchitektur des Unternehmens bieten kann. Benutzer können vorhandene Visio-Diagramme importieren, wobei das native Dateiformat beibehalten wird, so dass sie mit Personen außerhalb der iServer-Plattform gemeinsam genutzt werden können. iServer soll Visio zu einem „kollaborativen Multi-User-Tool machen, bei dem die Diagramme durch im Repository gespeicherte Live-Daten gesteuert werden“, so die Website. Die Software unterstützt beliebte Frameworks wie TOGAF 9.1, IT4IT und MODAF mit einem anpassbaren Metamodell, das auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten werden kann.

Planview

Planview bietet eine Plattform, die Geschäftsanwendern hilft zu verstehen, wie sich die verschiedenen Technologie-Stacks in einem Unternehmen auf die Geschäftsfähigkeiten, Anwendungsportfolios, Programme, Projekte und Produkte auswirken. Planview ist so konzipiert, dass es sich in die PPM-Funktionen integrieren lässt und den Anwendern Visualisierungen der Komplexität von Geschäftsfunktionen und Technologien ermöglicht. Anwender haben Zugang zu interaktiven Analysen und umfassenden Modellen, die dabei helfen können, Fehler zu finden, Risiken zu verwalten und das Ergebnis geplanter Produkte, Strategien oder Prozesse vorherzusagen.

QualiWare X

QualiWare X bietet plattformübergreifende Kollaboration, Benachrichtigungen, Änderungsanforderungen und Datenvisualisierungen. Es ist als ein Raum für Unternehmen konzipiert, in dem die Zusammenarbeit und der Wissensaustausch im gesamten Unternehmen möglich ist. Die Plattform unterstützt mehrere EA-Frameworks, einschließlich TOGAF, EA3, DNDAF, ArchiMate, UML, DMN und mehr. Die Plattform ermöglicht es den Benutzern, KPIs zu überwachen und sie direkt mit Geschäftsinitiativen, Prozessen und Zielen zu verknüpfen, um einen besseren Einblick in das zu erhalten, was funktioniert und was nicht. Die Software ermöglicht es den Benutzern auch, das Foto eines Textdokuments, einer Tabellenkalkulation oder eines Whiteboards hochzuladen und hilft Ihnen mit Hilfe der KI, dies in EA-Modelle zu integrieren.

Software AG Alfabet

Alfabet, das 2013 von der Software AG übernommen wurde, verbindet Geschäfts-, Informations-, Technik- und Anwendungsarchitektur auf einer Plattform. Sie soll Unternehmen dabei helfen, Geschäftsentscheidungen zu treffen, über Unternehmensanforderungen zu informieren, Lösungen zu entwickeln und die besten Servicepakete für die Geschäftsarchitektur zu identifizieren. Das Tool bietet analytische Berichte über mehrere IT-Portfolios, einschließlich Anwendungsprojekt-, Technologie- und Nachfrageinitiativen. Alfabet ist GDPR-kompatibel und lässt sich in die Digital Business Platform der Software AG integrieren, die für die Arbeit mit verschiedenen Branchenwerkzeugen und die Unterstützung einer breiten Palette von Software, Anwendungen, Geräten und Benutzern ausgelegt ist.

Sparx Systems Enterprise Architect

Sparx Systems Enterprise Architect unterstützt die Modellierung, den Entwurf, die Konstruktion, das Testen, die Bereitstellung und das Management von Softwaresystemen und Geschäftsprozessen. Es wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Implementierung der notwendigen Architektur in jeder Phase des Lebenszyklus der Anwendungsentwicklung zu begleiten. Die Plattform unterstützt u.a. die Frameworks TOGAF und Zachman und sie unterstützt mehrere Industriestandards für den Entwurf und die Implementierung von IT-Software und Geschäftssystemen. Das EA-Tool von Sparx Systems ermöglicht auch die globale Zusammenarbeit in der Cloud, die Modellsimulation und die vollständige Rückverfolgbarkeit von der Anforderungsphase bis zur Bereitstellung.

Unicom Systems Architect

Unicom Systems Architect ist ein EA-Tool, das von Unternehmen und Behörden zur Modellierung von Systemen, Anwendungen und Datenbanken zur Unterstützung von Geschäftsvorgängen eingesetzt wird. Es ist in hohem Maße konfigurierbar und lässt sich in beliebte Frameworks wie TOGAF, ArchiMate, DoDAF und NAF integrieren. Wie die Software von Planview enthält Unicom Systems Architect PPM-Funktionen, die zusätzliche Funktionalität für Unternehmen bieten. Dies ist besonders nützlich, wenn sich Ihre Organisation bereits auf Focal Point verlässt, ein Entscheidungsanalyse-Tool, das von Unicom bereitgestellt wird.

*Sarah White ist eine leitende Autorin bei CIO.com und beschäftigt sich mit IT-Governance, Einstellung und Besetzung von Mitarbeitern sowie IT-Jobs.