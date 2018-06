Videokonferenzen: Mit diesen 8 Kameras bringen Sie alle Mitarbeiter an einen Tisch

Mit Videokonferenzen bringen alle Mitarbeiter bequem an einen Tisch: Diese 8 Kameras gewähren Ihnen einen 360°-Überblick um den Konferenztisch, egal wie weit entfernt Sie sind. [...]

Seit es Online-Angebote wie Microsofts „Skype für Business“ oder „Google Hangouts“ gibt, müssen Sie sich nicht mehr an spezialisierte Conference-Provider wenden, um mit weit entfernten Kollegen „face to face“ sprechen zu können. Um das Beste aus den Angeboten herausholen zu können, oder ähnliche Ergebnisse mit bestimmten Conference-Providern zu erzielen, kann es helfen, das passende Equipment gleich vor Ort zu haben – besonders dann, wenn Sie entfernten Teilnehmern die Möglichkeit bieten wollen, von Zuhause aus einen Rundumblick um den Konferenztisch zu haben.

Wir haben einen 360-Blick auf die möglichen Optionen geworfen – und hier sind unsere Favoriten.

Owl Labs – Meeting Owl

Mit einer dieser Kreaturen in der Mitte Ihres Konferenztisches können entfernte Mitarbeiter jedem direkt ins Gesicht schauen, der gerade spricht. Dazu muss sich Meeting Owl nicht einmal drehen: Ein spezielles Objektiv gibt der Kamera ein 360-Grad-Sichtfeld, und mit insgesamt acht integrierten Mikrofonen kann die Meeting Owl Sprecher in bis zu 2 Metern Entfernung lokalisieren. Die integrierte Software zoomt auf die Person, die im Video-Feed spricht, und markiert so bis zu drei der letzten Sprecher im Raum gleichzeitig. Das Gerät benötigt lediglich ein Netzteil und einen freien USB-Anschluss an einem PC oder Laptop, um mit Google Hangouts, Skype for Business, Slack, GoToMeeting, Zoom oder BlueJeans benutzt werden zu können.

VSN Mobil – V.360

Ursprünglich als Action-Kamera entwickelt, ist die v.360 an der Spitze eines Surfbretts so zuhause wie in der Mitte eines Konferenztisches. Auf ihrem verstellbaren Stativ kann sie direkt per USB an einen Computer im Konferenzraum angeschlossen und unter anderem mit Skype, Apple FaceTime oder Google Hangouts benutzt werden. Statt eine Linse verwendet die Kamera einen Reflektor, um ein 6480×1080 Panoramabild zu erzeugen. Wenn Sie Meetings im Freien abhalten müssen, könnte das Action-Erbe der v.360 nützlich sein, denn sie ist IP67-klassifiziert, was bedeutet, dass sie unterwasser bis zu 30 Minuten lang in einer Tiefe von 1 Meter überleben kann. Ein bisschen Regen sollte da kein Problem sein!

Polycom – CX5100 and CX5500

Polycoms CX5100 ist eine 360-Grad-Kamera und eine Videokonferenzbrücke. Dazu braucht sie eine USB-Verbindung zu Ihrem PC, doch für etwas mehr Geld können Sie auch die Stand-Alone-CX5500 mit ansonsten ähnlichen Funktionen haben. Sie ist für Skype for Business von Microsoft optimiert und mit älteren Lync-Software- und SIP-PBX-Systemen kompatibel. Zusätzlich bietet sie eine aktive Sprechererkennung mit einer Mikrofonreichweite von bis zu 6 Metern.

Google – Hangouts Meet Hardware mit Huddly Kamera

Als Google seine Hangouts-Conference-App auf die Enterprise-Version Hangouts Meet umstellte, entschied man sich, auch die zugehörige Hardware zu veröffentlichen. Insgesamt gibt es vier Komponenten: einen Touchscreen-Controller, eine von Google entworfene Sprechanlage, eine ASUS Chromebox mit Google ChromeOS und eine Kamera. Um besonders lange Konferenztische abdecken zu können, lassen sich mehrere Mikrofone aneinanderreihen, während die eingebaute Software der Kamera dabei hilft, die einzelnen Konferenzteilnehmer zu erkenne, das Bild zuzuschneiden und zu zoomen, damit es in den Rahmen passt. Die Hardware ist nur von Google selbst als Kit erhältlich, doch die von der norwegischen Firma Huddly entwickelte Kamera gibt es auch seperat im Handel. Die Kamera verfügt über einen 16-Megapixel-Sensor mit einem Sichtfeld von 150° und wird über einen USB-3-Port mit dem Computer verbunden. Sie ist nicht nur für Google Hangouts, sondern auch für Skype, Slack, BlueJean, JoinMe, Zoom, Starleaf, IBM Connections und Appear.in verwendbar.

Logitech – ConferenceCam Connect

Die ConferenceCam Connect von Logitech ist eine tragbare Videokonferenzkamera mit Bluetooth-Freisprechfunktion: Sie können sie im Konferenzraum stehen lassen oder überall hin mitnehmen. Sie verfügt über ein 90-Grad-Sichtfeld mit Schwenk-, Neige- und 4fach-Zoom, wodurch sie bis zu sechs Personen gleichzeitig ins Bild bekommt. Sie lässt sich über USB mit PCs, Macs oder Chromebooks verbinden und arbeitet mit Konferenzanwendungen wie Skype for Business, WebEx, Fuze, Zoom, BlueJeans, Vidyo und Broadsoft. Logitech hat kürzlich erst eine verbesserte Version, die ConferenceCam MeetUp, mit 120-Grad-Sichtfeld veröffentlicht.

Altia Systems – PanaCast 2

Altia Systems hat seine Panacast 2 Kamera auf den neusten Stand gebracht. Während andere Anbieter damit werben, dass sie den aktuellen Sprecher vergrößern können, zoomt Altia automatisch so weit heraus, bis alle Sitzungsteilnehmer sichtbar sind. Das heißt, so Altia Systems, dass man sich nie fragen muss, wer gerade als letztes gesprochen hat: Man kann die Person immer noch sehen. Die 4K-Panorama-USB-Kamera funktioniert mit Skype und Skype for Business, Google Hangouts, GoToMeeting, BlueJeans, Vidyo, Fuze und Zoom und benötigt keine zusätzlichen Treiber. Tatsächlich besteht sie aus insgesamt drei Kameras, die so positioniert sind, dass sie ein 180-Grad-Sichtfeld ergeben, und enthält die notwendige Hardware, um die Bilder im laufenden Betrieb zusammenzufügen.

HuddleCamHD – GO

Die HuddleCamHD GO ist noch mobiler als die anderen Konferenzkameras derselben Firma. Mit einer Größe von 235 mm und ihrem quadratischen Schnitt, ist sie schlank genug, um in jede Nische Ihres Rucksacks oder Ihrer Laptop-Tasche zu passen. Die GO wird über einen USB-2-Port an einen PC, Mac oder Chromebook angeschlossen, bietet eine 1080p-Videoauflösung mit 110 Grad Sichtfeld und etwas, das das Unternehmen als „360-Grad-Freisprecheinrichtung“ mit einer Reichweite von bis zu 3 Metern beschreibt. Sie bezieht ihre Energie über den USB-Anschluss und ein ein 1,5 m langes Kabel. Eine 1,8 m lange Verlängerung wird ebenfalls mitgeliefert, um sie auch in die Mitte größerer Konferenztische zu bringen.

Cisco Systems – Spark Room Kit and Room Kit Plus

Das Cisco Spark Room Kit wird auf einem Flachbildschirm befestigt und enthält eine Kamera, einen Codec, Lautsprecher und Mikrofone, um Besprechungsräume mit bis zu sieben Personen abdecken zu können. Das Kit wurde außerdem dazu entwickelt, um mit anderen Cisco Spark-Systemen kommunizieren zu können. Die Kamera kann herauszoomen, um alle Personen im Raum unterzubringen, oder sie kann automatisch auf denjenigen zoomen, der gerade spricht. Sie kann Ihnen sogar sagen, wenn Sie in größere Räumlichkeiten umziehen müssen: Das Room Kit liefert Analysen, einschließlich zur Anzahl der anwesenden Personen im Raum bei jedem Meeting. Es gibt auch eine „Plus“-Version mit insgesamt vier eingebauten Kameras, die Sitzungen mit bis zu 14 Personen bewältigen kann.

*Peter Sayer ist Paris Bureau Chief von IDG News Service.