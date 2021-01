Von diesen Technologien mussten wir uns 2020 verabschieden

Einige dieser Technologien werden wir vermissen. Anderen sagen wir: Gut, dass wir sie los sind. [...]

Selbst in einem Jahr wie 2020 hat sich eine Sache in der Tech-Welt nicht geändert: Bestimmte Geräte, Technologien und Dienste wurden stillgelegt. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, ebenso wie der Grad des Bedauerns. Manches werden wir vermissen, manches hat uns nie interessiert, und bei manchem sind wir froh, dass wir ihm die Tür zeigen können. Dieses Jahr teilen wir die Ausscheidenden danach ein, wie sehr wir glauben, dass es die meisten Menschen tatsächlich interessiert. Werfen Sie einen Blick auf unsere Liste und winken Sie zum Abschied oder werden Sie sie los:

Technologie, die wir tatsächlich vermissen werden : Die guten Produkte, deren Verlust wir bedauern

: Die guten Produkte, deren Verlust wir bedauern Dich gibt es immer noch? Produkte, die an Gleichgültigkeit oder Vernachlässigung eingegangen sind

Produkte, die an Gleichgültigkeit oder Vernachlässigung eingegangen sind Gut, dass wir sie los sind! Technik, die nicht früh genug kann

Technologie, die wir tatsächlich vermissen werden

FarmVille

(c) Zynga

Nur wenige Flash-Spiele, die das Ende ihres Lebens erreichen, verdienen einen eigenen Eintrag, aber auch nur wenige Spiele haben die Öffentlichkeit so sehr in ihren Bann gezogen wie FarmVille von Zynga. Das Unternehmen kündigte an, dass FarmVille zum 31. Dezember 2020 mit dem Rest der Flash-basierten Welt in den Sonnenuntergang driften wird.

FarmVille existierte auf Facebook, und ein paar Jahre lang fühlte sich das soziale Netzwerk mehr wie ein Vehikel für das Spiel an als alles andere. Zwischen Juni und Oktober 2009 haben sich 62 Millionen Menschen angemeldet, um das Spiel zu spielen, wie die New York Times berichtet. Zu dieser Zeit war das fast ein Fünftel der weltweiten Nutzerbasis von Facebook. FarmVille war riesig, um nicht zu sagen süchtig machend. Es hatte alles: Kritiker, eine Verbindung zu Lady Gaga, Geschäftsskandale und eine besonders grausame Geschichte.

Bei FarmVille baute man eine Farm auf, indem man virtuelle Feldfrüchte anbaute und Vieh züchtete. Dabei hatten Sie die Freiheit, Ihre Farm so zu gestalten, wie Sie es wollten. Je mehr Arbeit Sie hineinsteckten, desto größer und besser wurde Ihre Farm. Mit In-Game-Käufen konnte man den Fortschritt beschleunigen.

Der süchtig machende Teil war, dass FarmVille in Echtzeit ablief, unabhängig davon, ob Sie sich um Ihr Gehöft kümmerten. Das führte zu zahlreichen Benachrichtigungen im Laufe des Tages, dass Ihre Feldfrüchte erntereif waren. Ein FarmViller zögerte auf eigene Gefahr, denn er riskierte, seine ganze harte Arbeit zu ruinieren.

Es war eine Spielbesessenheit, wie wir sie seither nicht mehr gesehen haben. Für alle, die das digitale Zuhause auf dem Feld vermissen, gibt es immer noch FarmVille 3.

Google Play Musik

(c) Google

Vor fast einem Jahrzehnt waren Cloud-basierte Musikspeicher der große Wurf von Unternehmen wie Amazon, Apple und Google. Aber wenn sich der Staub gelegt hat, kann es nur einen geben (oder zwei oder drei). Google entschied, dass 2020 ein guter Zeitpunkt sei, um seine Bemühungen im Musikbereich herunterzufahren (da das Unternehmen so sehr damit beschäftigt ist, neue Messaging-Apps zu entwickeln), und machte den Dezember 2020 zum endgültigen Todeszeitpunkt für Google Play Music.

Es war ein monatelanger Niedergang für den Dienst, da Google seine Nutzer dazu ermutigte, auf die neue „Hotness“ zu wechseln: YouTube Music. Im August blockierte Google neue Uploads und Downloads über seine Musikmanager-App, und der Musik-Store wurde geschlossen. Im September begann man damit, das Streaming von Musik aus der Cloud weltweit abzuschalten, und Ende Dezember wurden alle persönlichen Musiksammlungen gelöscht.

Der Ersatzdienst YouTube Music ist kostenlos nutzbar und bietet eine Premium-Mitgliedschaft, um werbefreie Musik zu erhalten und Musik zum Offline-Hören herunterzuladen.

Nintendo 3DS

Nach 9,5 Jahren und 76 Millionen verkauften Einheiten verabschiedete sich Nintendo im Jahr 2020 endgültig vom Nintendo 3DS. Das 3DS-Handheld-Gaming-Gerät war eine Offenbarung, als es 2011 zum ersten Mal auf den Markt kam, denn es bot ein brillenfreies 3D-Erlebnis, als die Welt gerade ihren Verstand verloren hatte und dachte, 3D sei großartig.

(c) Evan Amos

Wir haben den 3DS damals rezensiert und festgestellt, dass er „weniger ein Spiele-Handheld als ein summierbares Multimedia-Center ist, von dem nur eine Aktivität zufällig das Spielen ist.“

Der 3DS war natürlich für Spiele gedacht, aber er ermöglichte es auch, sich mit Freunden zu verbinden, Fotos zu machen, Videos von einer Vielzahl von Diensten zu streamen, Audio aufzunehmen, im Internet zu surfen und vieles mehr. Es war ein Gerät, das fast ein Jahrzehnt lang die Faszination von Millionen von Menschen aufrechterhielt, aber seine Zeit kam schließlich im September, als Nintendo verkündete, dass es die 3DS-Systemfamilie nicht mehr herstellen würde, so berichtet die BBC.

Wunderlist

Die Zeichen standen im Juni 2015 auf Sturm, als Microsoft das Unternehmen hinter Wunderlist, der beliebten To-Do-Listen-App, übernahm. Wunderlist steht seit 2017 zur Deaktivierung an, als Teil von Microsofts Plänen mit seiner eigenen To-Do-App. Es hat eine Weile gedauert, diesen Punkt von der Liste zu streichen, aber das Unternehmen hat schließlich im Mai die Unterstützung für Wunderlist eingestellt.

Dich gibt es immer noch?

AT&T DSL

(c) AT&T

Leb wohl, DSL. Amerikas größter Internet-Service-Provider gibt seine Telefonleitungen für Breitbandverbindungen auf.

Als die Digital Subscriber Line (DSL) auf den Markt kam, war dies eine Offenbarung. Anstelle von schrecklich langsamen Einwahlverbindungen konnten wir über die Telefonleitung immer schnelles Breitband-Internet bekommen.

Es dauerte aber nicht lange, bis wir sogar schnellere Kabelverbindungen bekamen. Jetzt ist das neue Ziel: blitzschnelle Glasfaseranschlüsse.

DSL steht schon länger auf der Kippe, aber erst 2020 hat AT&T gehandelt. Im Oktober teilte das Unternehmen mit, dass es keine neuen DSL-Anschlüsse mehr verkaufen werde. „Wir beginnen damit, veraltete Dienste wie DSL auslaufen zu lassen, und neue Aufträge für den Dienst werden nach dem 1. Oktober nicht mehr unterstützt“, gab das Unternehmen bekannt. Bestehende Abonnenten können ihr DSL weiterhin nutzen, aber neue Nutzer werden den Dienst nicht mehr erhalten können. Am härtesten trifft die Änderung Menschen in ländlichen Gebieten, wo AT&T DSL die einzige Option ist, wie USA Today berichtete.

Chrome-Apps

(c) Google

Im Januar kündigte Google an, dass es mit den Chrome-Apps Schluss machen würde. Dabei handelt es sich nicht um Erweiterungen, sondern um eigenständige Web-Apps, die in einem eigenen Fenster wie eine Desktop-App arbeiten und nicht in einem Browser-Tab.

Dies ist das zweite Mal, dass wir die Totenglocke für Chrome-Apps läuten hören. Google kündigte bereits 2016 an, dass es Chrome-Apps bis 2018 aufgeben würde.

Das ist nie passiert, aber dieses Mal scheint es wirklich so zu sein. Google hat im März aufgehört, neue öffentliche Chrome-Apps für den Chrome Web Store zu akzeptieren. Im Juni 2021 wird die Unterstützung von Chrome Apps auf Windows, Mac und Linux eingestellt. Chrome OS wird Chrome Apps bis zum Juni 2022 weiter unterstützen.

Google erklärte, dass es Chrome Apps aufgrund „signifikanter Fortschritte des modernen Webs und seiner Fähigkeit, erstklassige Nutzererlebnisse für Anwender zu liefern, aufgibt.“ Chrome Apps machen weniger Sinn, wenn Progressive Web Apps (PWAs) eine ähnliche Erfahrung liefern, die nicht unbedingt an Chrome gebunden ist. Und da Android- und Linux-Apps auf neueren Chrome-OS-Geräten laufen, sind Googles Browser-Apps nicht mehr notwendig.

Facebooks Windows-10-App

„Facebook hatte eine App im Windows Store?“ Ja, hatte es, und nein, es hat nie viel Sinn gemacht. Als die App 2016 herauskam, war sie nicht nur für PCs gedacht, sondern auch für Tablets und Windows Phones (erinnern Sie sich?).

Die erste Version von Facebook für Windows 10 (c) Facebook

Die Facebook-App hatte zwar einige Vorteile, da sie die in Windows 10 integrierten Benachrichtigungen nutzen konnte und Live Tiles unterstützte. Aber sie hat auf dem PC nie viel Sinn gemacht, weil die Website der Fokus von Facebook auf dem Desktop war. Da es keine Telefone mehr gibt und Windows-Tablets in der Lage sind, die Website zu nutzen, war es nicht sonderlich überraschend, als Facebook seiner Windows-10-App im Februar ein Ende setzte, wie MSPoweruser berichtete.

Facebook ist nicht das einzige Unternehmen, das seine UWP-App verwirft. In der Tat scheint Microsoft die Weichen zu stellen, um UWP in nicht allzu ferner Zukunft endgültig aufzugeben. Microsoft hat seine Anzeigen-Monetarisierungsplattform für UWP im Juni abgeschaltet. Dies folgte auf eine Entscheidung aus dem Jahr 2019, traditionelle Win32-Spiele in den Windows 10 App Store zu bringen, in offensichtlicher Kapitulation vor Entwickler- und Nutzerpräferenzen. UWP-Apps sind immer noch am Start, aber wenn es keine große Veränderung gibt, scheint die Plattform für die Irrelevanz markiert.

Mixer

(c) Microsoft

Microsofts Traum, einen Twitch-Konkurrenten zu schaffen, starb am 22. Juli 2020. Das ist der Tag, an dem Mixer abgeschaltet wurde und Microsoft stattdessen eine Partnerschaft mit Facebook Gaming einging.

Mixer war ein Live-Übertragungsdienst für Videospiele, genau wie Twitch, aber Microsofts Träume im Stil von Twitch waren nie so populär. Microsoft stieg erst in das Geschäft ein, nachdem es 2016 den „interaktiven Livestreaming-Dienst“ Beam übernommen hatte. 2017 wurde er in Mixer umbenannt. Um die Popularität des Dienstes zu steigern, schloss Microsoft 2019 Multi-Millionen-Dollar-Deals mit bekannten Streamern wie Ninja und Shroud ab. Aber es war nicht genug, um die Zuschauerzahl zu erhöhen, und im Sommer 2020 konnten alle ehemaligen Mixer-Streamer zu anderen Plattformen wechseln.

VR-Irrtümer

(c) Oculus

Zu einem gewissen Zeitpunkt erwarteten viele, dass Virtual-Reality-Headsets entweder die Welt erobern oder den Weg von 3D-Fernsehern und Handy-VR gehen würden. Keines von beiden Ergebnissen ist wirklich eingetreten. Mit neueren Geräten wie der Oculus Quest 2, die nicht an einen teuren Gaming-PC gebunden sind, ist VR weiterhin auf dem Vormarsch. Dennoch haben sich einige VR-Plattformen und -Geräte im Jahr 2020 verabschiedet, darunter die Headsets Oculus Go und Oculus Rift S.

Auf der mobilen Seite gab Googles Daydream VR-Plattform für Mobiltelefone den Geist auf. Google sagte im Herbst, dass es die Daydream-VR-Software nicht mehr unterstützen würde und dass Elemente wie die Daydream-VR-App unter Android 11 nicht richtig funktionieren würden.

Vor Googles Entscheidung hat Samsung seinen XR-Virtual-Reality-Dienst am 30. September 2020 eingestellt. Das Ende der XR-Plattform kam nach Samsungs früherer Entscheidung, seine Gear-VR-Headsets aufzugeben.

Schließlich beschloss Steam, seine VR-Bemühungen auf PCs zu konzentrieren und gab Steam VR für Mac auf.

Gut, dass wir sie los sind!

Adobe Flash Player

(c) Adobe

In den 90er Jahren war Adobe Flash nicht nur eine Komponente, die man im Web verwendete; es war quasi das Web. Mit Flash spielten wir Webspiele, jede größere Unterhaltungsseite verwendete Flash, und nicht zu vergessen all die Flash-gesteuerten Anzeigen.

Flash war ein fantastisches Tool für seine Zeit, aber es hatte Sicherheitsprobleme und Probleme mit der Energieeffizienz auf Laptops, neben anderen Nachteilen. Als sich das moderne Web entwickelte, war der Untergang von Flash unvermeidlich.

Tatsächlich hielt sich Flash viel länger als erwartet, wenn man bedenkt, dass Apple-Mitbegründer und CEO Steve Jobs bereits 2010 mit seinem berühmten offenen Brief den ersten Schuss auf Flash abfeuerte. Der Niedergang begann offiziell im Jahr 2017, als Adobe ankündigte, die Unterstützung für Flash bis Ende 2020 einzustellen. Auch Browserhersteller begannen, Flash einzuschränken und blockierten es schließlich ganz.

Nun ist die Zeit gekommen, in der Flash verschwindet. Zum 31. Dezember beendet Adobe die Unterstützung für Flash. Das Unternehmen wird ab dem 12. Januar 2021 Inhalte blockieren, die im Flash Player laufen.

Das ist eine gute Nachricht für den Fortschritt des Webs. Sollten Sie einen Anflug von Nostalgie verspüren, emuliert das Internet Archive Flash-Animationen, Spiele und Spielzeuge in seiner Software-Sammlung und lässt Sie damit feiern, als wäre es 1999.

Amazon Echo Look

(c) Amazon

In der Welt des IoT kommen Unternehmen auf einige verrückte Ideen. Eine davon war Amazons Alexa-betriebene Kamera Echo Look. Dabei handelte es sich um eine Selfie-Kamera, die Modetipps basierend auf dem, was Sie tragen, geben konnte. Die Modeberatung war eine Mischung aus maschinellem Lernen und „Modespezialisten“, die Ihren Look anhand von Farbe, Form, Passform und natürlich Schuhen beurteilen sollten.

Als wir das Look im Jahr 2018 getestet haben, fanden wir, dass es Spaß macht, Selfies zu machen, aber die Modeberatung ließ viel zu wünschen übrig. Das dachten offenbar auch die Käufer, denn das 200-Dollar-Dingsbums hat sich nie durchgesetzt. Das Look und die dazugehörige App haben am 24. Juli ihren Dienst eingestellt.

Amazon hat jedoch nicht aufgegeben, Modetipps zu geben, da diese Funktion jetzt Teil der Amazon Shopping App und anderer Alexa-fähiger Geräte ist.

Windows 7

Die Versionen der Windows-Betriebssysteme sind so weit verbreitet, dass sie mehrere Todesarten haben, um die Benutzer auf das Unvermeidliche vorzubereiten. Dazu gehören das Ende des Einzelhandelsverkaufs, das Ende des Feature-Supports und das Ende der Sicherheitsupdates. Letzteres ist der letzte Nagel im Sarg, und das Lebensende von Windows 7 schlug im Januar 2020 zu. PCs, auf denen Windows 7 läuft, können natürlich weiterhin betrieben werden, und wie die Windows XP-Fans vor ihnen werden Windows 7-Anwender wahrscheinlich weiterhin mit dem alten Betriebssystem arbeiten, ungeachtet des Fehlens von Sicherheitsupdates.

(c) Pan Xiaozhen modified by IDG Comm./Microsoft

Windows 7 war ein willkommener Nachfolger von Windows Vista, ganz in der Microsoft-Tradition, dass auf eine schlechte Betriebssystemversion eine gute folgt. Windows 7 baute auf einigen der starken Fundamente von Vista auf, während es dessen Ärgernisse beseitigte und ein allgemein besseres Erlebnis bot.

Es war ein fantastisches Betriebssystem, aber wenn Sie einen Windows 7-PC verwenden, ist es wirklich an der Zeit, weiterzumachen. Die meisten Windows 7-PCs sollten in der Lage sein, Windows 10 auszuführen, und obwohl die Oberfläche nicht dieselbe ist, ist es für sich genommen ein fantastisches Betriebssystem.

*Ian Paul ist ein unabhängiger Journalist mit Sitz in Israel, der noch nie ein technisches Thema getroffen hat, das er nicht mochte. Er berichtet hauptsächlich über Windows, PC- und Gaming-Hardware, Video- und Musik-Streaming-Dienste, soziale Netzwerke und Browser. Wenn er nicht gerade über die News berichtet, arbeitet er an How-to-Tipps für PC-Benutzer oder optimiert sein eGPU-Setup.