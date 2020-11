Prognosen gehen davon aus, dass 80% der Unternehmen im nächsten Jahr in VR oder AR investieren werden, aber wie sehen die Anwendungsfälle der Unternehmen aus? Und wie beginnt man mit einem VR-Projekt für Unternehmen? [...]

Enterprise Virtual Reality (VR) ist kein Tool der Zukunft mehr, sondern ein Produkt der Gegenwart. Wir sehen derzeit eine wachsende Anzahl von Unternehmen, die VR-Lösungen einsetzen, denn das Bewusstsein ist gestiegen und die Nachfrage nach solchen Tools hat zugenommen.

Untersuchungen von CCS Insight zeigen, dass fast 80% der befragten Unternehmen in den nächsten 12 Monaten eine Investition in VR oder AR (Augmented Reality) erwägen. Darüber hinaus prognostiziert die Analysefirma einen starken Einsatz von Extended-Reality (XR)-Lösungen in Unternehmen in den kommenden Jahren.

„Wir gehen davon aus, dass mehr als die Hälfte der mittleren Unternehmen in fortgeschrittenen Volkswirtschaften diese Technologie bis 2025 einführen werden“, sagt Leo Gebbie, Senior Analyst für Wearables und XR bei CCS Insight.

VR für Unternehmensschulungen

Einer der größten Anwendungsfälle für VR im Unternehmen war die Schulung, beginnend mit Gesundheit und Sicherheit.

„Es kann hohe Kosten verursachen, wenn man scheitert oder gefährliche Szenarien für das Training erstellt, zum Beispiel in der Nähe von Bränden. VR ermöglicht es Unternehmen, gefährliche Szenarien in einer sicheren Umgebung nachzustellen, um den Mitarbeitern eine realistische Erfahrung der Herausforderungen, die sie am Arbeitsplatz erwarten können, aus erster Hand zu vermitteln“, erklärt Tom Symonds, CEO des VR-Lösungsanbieters Immerse.

Dies hat sich zu einer Nutzung von VR zur Entwicklung von Soft Skills entwickelt, und heute wird die Technologie genutzt, um Mitarbeiter in allen Bereichen von Verkauf und Cybersicherheit bis hin zu Fragen der Diversität und Integration (D&I) zu schulen, wo Angestellte in die Rolle von Mitarbeitern versetzt werden, die Diskriminierung erfahren.

Die Royal Navy und ihr Technologiepartner QuinetiQ zum Beispiel nutzten VR, um einen größeren Teil ihrer Ausbildung auf See an Land zu verlagern. Kosteneffizienz war der wichtigste ROI für Shell, das VR für die Schulung und Beurteilung von Mitarbeitern nutzte, ohne sie zur Schulung vor Ort um die Welt fliegen zu müssen.

„Ausbildung findet dort statt, wo wir den größten Wert sehen, insbesondere in den Bereichen Diversität und Integration sowie Cybersicherheit“, meint Simeon Quarrie, Gründer und CEO von VIVIDA, das interaktive Lernerfahrungen anbietet. „Diese Bereiche sind oft sehr abstrakt oder komplex und nuanciert, was bedeutet, dass die traditionelle Ausbildung oft recht uninteressant ist oder das Ziel verfehlt. VR kann dem entgegenwirken und das Training zu einer Erfahrung machen; etwas, das starke Gefühle erzeugt, sei es aus Spaß, Empathie oder sogar Angst.“

„Ich bin die erste Person, die zugibt, dass es schwierig sein kann, Menschen für ein Training zu begeistern, aber durch die Durchführung in VR wurde es für die Mitarbeiter viel ansprechender“, fährt Zaheer Ahmad, Leiter der strategischen Durchführung für Diversität und Integration bei EY (Ernst & Young), fort. Seine Erprobung der VR D&I-Schulung zeigte von Anfang an positive Ergebnisse.

„Das Geschichtenerzählen hat das Modul wirklich zum Leben erweckt und einige unserer Mitarbeiter auf eine Art und Weise emotional gemacht, die andere Trainings nicht wirklich erreicht haben. Ich hoffe, dass diese emotionale Reaktion bedeutet, dass das Training wirklich haften bleibt.“

Der COVID-Effekt

Es überrascht nicht, dass COVID-19 das Interesse und die Akzeptanz von VR am Arbeitsplatz beschleunigt hat. Experten erkannten zu Beginn der Pandemie einen schnelleren Lebenszyklus, da viele Unternehmen, die die Technologien für ihre Unternehmen evaluiert hatten, schnell Entscheidungen trafen, sie zur Überbrückung betrieblicher Herausforderungen einzusetzen.

„Der Markt verlagerte sich vom Interesse daran, welche transformatorischen Verbesserungen die erweiterte Realität mit sich bringen kann, hin zur Implementierung von sofort einsatzbereiten Technologielösungen, die das Licht am Leuchten halten und für Geschäftskontinuität sorgen“, so Angela Ashenden, Chefanalystin für Arbeitsplatztransformation bei CCS Insight.

COVID-19 hob auch die transformative Rolle immersiver Technologien in Krisenzeiten hervor, betont Laura Foster, Programmmanagerin für Technologie und Innovation bei der Mitgliederorganisation techUK.

„AR/VR-Technologien wurden während der UK Ventilator Challenge eingesetzt, bei der ein Konsortium bedeutender britischer Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil und Medizin gemeinsam medizinische Beatmungsgeräte für das Vereinigte Königreich produzierte.“

„COVID-19 hat bei den Unternehmen ein beispielloses Maß an Innovation und Belastbarkeit hervorgebracht. Es hat die Möglichkeit des Einsatzes in Industrien eröffnet, die bisher nur in begrenztem Umfang immersive Technologien eingesetzt haben, und es wird interessant sein zu sehen, welche neuen Märkte sich nach der Pandemie herausbilden werden.

VR-Anwendungsfälle in Unternehmen

Es gibt eine Vielzahl interessanter und topaktueller Anwendungsfälle, die sich mit VR über Branchen und Sektoren hinweg ergeben. Zum Beispiel wurde ein VR-Modell des neuen Destroyers vom Typ 45 der Royal Navy zur Orientierung der Besatzungsmitglieder angefertigt. Dies beschleunigte die Zeit, in der sich die Menschen darauf vorbereiten konnten, an Bord zu gehen.

Gebbie hebt die FundamentalVR-Plattform Fundamental Surgery hervor, die eine Flugsimulator-ähnliche Erfahrung für angehende Ärzte bietet, und „wir haben festgestellt, dass sie auch für Aufgaben wie Produktdesign und -demonstrationen eingesetzt wird, wobei sich mehrere Personen virtuell treffen und gemeinsam an 3D-Modellen arbeiten können“.

Aber auch wenn wir seit vielen Jahren die Einführung immersiver Technologien beobachten können, weist Foster darauf hin, dass es sich dabei immer noch um eine aufstrebende Technologie handelt und sich der Sektor noch in der Entstehung befindet. „In einigen Fällen muss die Technologie den Anforderungen des Business Case gerecht werden. Unternehmen, die ein hyper-realistisches, reaktives Eintauchen erwarten, werden noch etwas länger warten müssen!“

Wie man ein VR-Projekt für Unternehmen in Angriff nimmt

Für ein Unternehmen, das sich gerade erst auf den Weg in die Tiefe begibt, kann es schwierig sein, die Wünsche und Bedürfnisse eines gewünschten Anwendungsfalles gegen die Realitäten der Unternehmenskultur, der Infrastruktur und des Budgets zu navigieren, merkt Foster an. Die Realität sieht so aus, dass die Einführung von AR/VR in der Regel nicht isoliert erfolgt, sondern zusammen mit einem breiteren Anstoß für digitale Innovationen seitens der wichtigsten Interessengruppen.

„Beginnen Sie damit, ein Team von Fürsprechern aufzubauen, die die Möglichkeiten verstehen und gemeinsam an Ideen arbeiten, um das stärkste Nutzenversprechen für Ihr Unternehmen zu entwickeln“, rät sie. „Zunächst könnte es sich lohnen zu untersuchen, wo niedrige Adoptionsbarrieren eine Einführung in immersive Technologien bieten können.“

„Allerdings werden die Wünsche und Bedürfnisse von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein“, betont sie. „Nehmen Sie sich die Zeit, um zu verstehen, was für Sie am besten funktioniert. Erforschen Sie die besten Praktiken der Industrie und wenden Sie sich an ein größeres Netzwerk von Befürwortern immersiver Technologien, die bereit sind, Ihnen zu helfen.“

Es ist auch von entscheidender Bedeutung, dass die Unternehmen den wertbasierten Business Case für ihre VR-Investitionen bestimmen, statt nur zu hoffen, dass sie sich als nützlich erweisen, fügt Gebbie hinzu. „Wenn die Technologie ein spezifisches Problem nicht löst, ist es wahrscheinlich nicht die Zeit, das Geld oder den Aufwand wert, die für die Implementierung erforderlich sind“, stellt er fest.

Die Zukunft von VR im Unternehmen

In den nächsten 12-18 Monaten können wir größere Verbesserungen bei der Hard- und Software erwarten, mit der VR und AR betrieben werden.

Es gibt einige sehr aufregende Entwicklungen im Bereich Facial Tracking, bei dem einfache Eingaben wie die Bewegung von Mund und Augen genutzt werden, um hochrealistische Gesichtsausdrücke zu erzeugen. Dies wird eine sehr viel nuanciertere und natürlichere Interaktion mit anderen Menschen in VR ermöglichen, sei es in virtuellen Meetings, bei Teamtraining oder kollaborativem Design.

Die Mensch-zu-Avatar-Interaktion ist der heilige Gral, und dieser Raum wird laut Symonds wirklich immer mehr beschleunigt.

„Sie ist komplex, da Sprache in Text umgewandelt werden muss, der dann in einen Algorithmus einfließt, der sich anhört, was der Mensch gesagt hat, und den Avatar dazu bringt, in Echtzeit zu sprechen. Die komplexesten Probleme, die es zu lösen gilt, betreffen den Algorithmus selbst, der nicht nur das Gesagte, sondern auch die Absicht und die Emotionen erfassen muss, sowie die Fähigkeit, all dies auf ein Avatar-Animationssystem abzubilden, das nonverbale Reaktionen in realistischer Weise darstellen kann.

„Wie bei früheren Technologien werden wir auch zunehmend Tools sehen, die es Nicht-Technikern ermöglichen, VR-Erfahrungen zu erzeugen. Anstatt komplexe Entwicklungstools für die Programmierung zu verwenden, werden Sie also in der Lage sein, Schulungserfahrungen direkt in VR zu produzieren, was die Kosten und die Zeit der Entwicklung reduziert“, schließt er.

*Keri Allan schreibt unter anderem für IDG Connect.