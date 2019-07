Warum der Bitcoin scheitern wird

Der Verlust von Kryptomünzen durch Hacks, gefälschten Handel und Volatilität zerstören das Vertrauen in die Kryptowährung. Aber das sind nicht ihre einzigen Probleme. [...]

Das Versprechen von einer billigen, anonymen, verteilten und fiktiven Kryptowährung, die von der Souveränität eines jeden Landes losgelöst ist, ist ein Hirngespinst. Es wird nie passieren. Meine Meinung hat sich dahingehend nicht geändert, seit Bitcoin 2009 auf den Markt gekommen ist. Die Menschen werden damit experimentieren, einige Unternehmen werden es akzeptieren, es wird Vermögen gemacht und verloren, aber es ist keine Bedrohung für die Fiat-Währung einer Nation auf dieser Ebene.

Den Menschen fehlt das Vertrauen in selbst die gängigsten Kryptowährungen. Hier ist der Grund.

Kryptowährungen werden zu oft gehackt

Kryptowährungen werden immer noch zu Tode gehackt. Blockchain ist in der Theorie fast unknackbar. In der Praxis eben nicht so sehr. Kryptowährungen basieren auf Software, und Software hat immer F<ehler. Hacker haben einige dieser Fehler gefunden und dabei Millionen von Dollar entwendet.

Allerdings ist die zugrunde liegende Blockchain-Implementierung die kleinste Sorge der Händler. Immer noch werden Hunderte von Millionen Dollar aus Börsen und den Kryptowährungsgeldern der Kunden gestohlen. Computer und digitale Geräte sind sehr wohl hackbar. Das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern.

Ja, das Geld wird von der VISA und Bankkonten gestohlen, aber das gestohlene Geld wird normalerweise ersetzt, so dass nur ein geringer finanzieller Schaden entsteht. Selbst wenn das Geld nicht ersetzt würde, respektieren Strafverfolgungsbehörden und Regierungen den gestohlenen Wert so sehr, dass er wie ein echtes Verbrechen behandelt wird. Viel Glück beim Einreichen einer Diebstahlmeldung für Ihre gestohlene Kryptowährung und bei dem Versuch, sie zurückzubekommen. Wenn es schwierig ist, echtes gestohlenes Geld zurückzubekommen, geschieht dies fast nie bei gestohlener Kryptowährung. Schlimmer noch: Bei den meisten Kryptowährungen kann man sehen, welcher Knoten das Geld genommen hat und man kann immer noch nichts dagegen tun.

Die meisten Kryptowährungs-Handelsaktivitäten sind gefälscht

Fünfundneunzig Prozent des Bitcoin-Handels sind gefälschte Aktivitäten, die als „Wash-Trading“ bezeichnet werden und in jedem realen Markt illegal sind. Auch wenn das meiste davon falsch ist, wird es nicht annähernd auf dem Niveau einer anderen realen Währung gehandelt. Die Börsen lassen Bitcoin fallen und fügen es nicht hinzu.

Kryptowährung ist zu volatil

Ein einzelner Tag kann 20% und mehrder Wertverschiebungen ausmachen. Ja, einige Fremdwährungen haben die gleiche Ausgabe, aber niemand will sie deswegen nutzen. Die Tatsache, dass Empfänger fast immer ihre Kryptowährungen in reale Währungen umrechnen, zeigt Ihnen, dass selbst die Hardcore-Unterstützer Kryptowährungen auf lange Sicht nicht vertrauen. Diejenigen, die einen beträchtlichen Wert in einer Kryptowährung besitzen, steuern einfach die Kryptowährung im Vergleich zu den Fiat-Märkten, um den Wert des Austauschs zu maximieren. Das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Das ist Gier.

Wenn die Probleme mit Vertrauen und Sicherheit Sie immer noch nicht davon abhalten, Kryptowährungen zu handeln, dann sollten Sie auch diese Punkte berücksichtigen:

Kryptowährungen sind teuer in der Anwendung

Nach Behauptungen über Pseudoanonymität und fehlender zentraler Kontrolle sind die vermeintlich günstigen Kosten für die Verwendung einer Kryptowährung das erwünschte Kriterium. Die Befürworter behaupten, dass Sie Geld überall und an jeden schicken können, ohne exorbitante Gebühren zu zahlen. Ja, lassen Sie es mich wissen, wenn Ihnen das gelungen ist. Sie können Kryptowährung auf einen anderen Kryptowährungsbenutzer für relativ geringe Kosten übertragen, aber die Kosten dafür, das Geld in das System hinein oder aus dem System wieder heauszubekommen (wie es bei den meisten Transaktionen fast immer der Fall ist) können zwischen 5 und 15 Dollar pro Transaktion kosten.

Im Vergleich dazu, wenn ich in meinem Land etwas mit meiner Kreditkarte kaufe, ist die Gebühr niedrig bis kostenlos und ich kann in echtes Bargeld für das gleiche umwandeln. Ich habe in den letzten Jahren Dutzende von Artikeln aus dem Ausland mit Kreditkarten gekauft und die höchste Gebühr für Auslandsgeschäfte, die ich je bezahlt habe, lag bei 0,85 Dollar.

Gesetze, Vorschriften und Steuern

Viele Menschen stecken ihre Kryptowährungsträume auf eine imaginäre Utopie, in der Kryptowährungen es Menschen ermöglichen, Werte zu übertragen, ohne dass Gesetze, Vorschriften und Steuern eingreifen. Ich kann Geld von Amerika nach Teheran schicken, ohne mich um Ausfuhrbestimmungen und Gebühren kümmern zu müssen. Wie malerisch!

Es besteht absolut keine Chance, dass eine langfristige, beliebte Währung von Steuern und Regulierung verschont bleibt. Die Krypto-Milliardäre der Winklevoss Zwillinge haben das verstanden. Die Regierungen der Welt haben es auch verstanden. Es besteht keine Möglichkeit, dass die Regierungsorgane der Welt jede Kryptowährung wachsen lassen und sie ohne Regulierung nutzen werden. Jede Nation wird ihre eigenen Gesetze, Vorschriften, Steuern und Gebühren haben. Wenn es darum geht, Geld zu verdienen, wird es reguliert und besteuert. Willkommen in der realen Welt.

Denn wenn die Welt sie nicht regulieren und besteuern kann, wird sie sie blockieren. So einfach ist das. Kein vermeintlich fantastisches, pseudoanonymisierendes Softwaresystem wird in der Lage sein, diese Tatsache zu umgehen.

Keine Wettbewerbsblocker

Die Tausenden von Kryptowährungen leben alle im Schatten des Bitcoins. Anscheinend versucht jeder, eine Kryptowährungslösung zu entwickeln, die besser ist als Bitcoin, und das ist einfach. Es gibt keinen Wettbewerbsblocker, der andere Personen daran hindert, eine Kryptowährung zu entwickeln, die genau das tut, was Ihre Kryptowährung tut. Facebook’s Libra mag einen Vorteil haben, weil sie es auf seine bestehende 2 Milliarden plus Nutzerbasis bringen kann, aber 10 andere Unternehmen mit über einer Milliarde Nutzern versuchen, dasselbe zu tun. Sie haben ganze Länder mit Milliarden von Menschen, die versuchen, dasselbe zu tun. Keiner von ihnen wird beliebter sein als echtes Geld. Warum? Siehe oben.

Das heißt nicht, dass ein wertvolles Finanzinstrument nicht das werden wird, was wir oder ein Vermarkter in Zukunft als Kryptowährung bezeichnen. Es wird nicht völlig sicher, unkontrolliert, unversteuert, anonym oder verteilt sein. Was auch immer letztlich die gewinnende Kryptowährung ist, sie wird viel mehr nach VISA aussehen als nach Bitcoin.

*Roger A. Grimes ist Kolumnist bei CSO.com seit 2005 im Bereich Sicherheit tätig. Er verfügt über mehr als 40 Computerzertifizierungen und hat zehn Bücher über Computersicherheit verfasst.