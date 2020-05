Warum die Pandemie Windows für immer verändern wird

Das liegt zum Teil daran, dass es für Microsoft einfacher wird, sich in eine Richtung zu bewegen, die es bereits vor einer ganzen Weile eingeschlagen hat. [...]

Es ist klar, dass die Coronavirus-Pandemie die Welt, wie wir sie kennen, für immer verändern wird – in der Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und kommunizieren. Und das bedeutet, dass sich auch Technologie und Software verändern müssen.

Doch wie? Wenn wir uns ein dominierendes Softwareprodukt, nämlich Windows, ansehen, können wir bereits jetzt eine Vorstellung davon bekommen. Obwohl es noch zu früh ist, um genau zu wissen, was Microsoft mit seinem Betriebssystem in Zukunft anders machen wird, gibt es viele Hinweise darauf, wie dies aussehen könnte. Hier erfahren Sie, was Sie im Zeitalter der Pandemie von Windows erwarten können.

Das erste Beweisstück stammt aus dem bevorstehenden Windows 10 May 2020 Update; Microsoft hat die Handhabung aller Windows-Updates verändert, solange die Pandemie andauert.

Das Windows 10-Update vom Mai 2020 bietet keine wesentlichen neuen Funktionen, beinhaltet keine wesentlichen Änderungen und sieht so ziemlich genauso aus wie die Vorgängerversion von Windows – und funktioniert auch so ziemlich genauso. Das ist besonders bemerkenswert, weil seit dem letzten größeren Windows 10-Update ein Jahr vergangen ist und man erwarten würde, dass Microsoft in dieser Zeit mit einigen bemerkenswerten Verbesserungen aufwarten würde.

Darüber hinaus kündigte Microsoft an, dass es mit Wirkung vom 1. Mai die Veröffentlichung von nicht sicherheitsrelevanten Windows-Updates pausieren und nur Sicherheitspatches herausgeben wird. Das ist natürlich auf die Pandemie zurückzuführen – IT-Mitarbeiter, die Schwierigkeiten haben, die Systeme am Laufen zu halten, während sie von zu Hause aus arbeiten, werden auf diese Weise mit weitaus weniger Updates zurechtkommen müssen.

Was bedeuten diese zwei Gegebenheiten für die Zukunft von Windows? Erwarten Sie für eine Weile nur sehr wenige neue Funktionen – und rechnen Sie damit, dass „für eine Weile“ etwas länger bedeutet als die Dauer der Pandemie. Das Windows, das Sie heute sehen, wird sehr wahrscheinlich das Windows von morgen sein. Erwarten Sie weniger Patches, und suchen Sie nicht nach viel Neuem in den kommenden Microsoft-Updates. Es ist wahrscheinlich, dass das, was die Firma als „Feature-Updates“ bezeichnet, die früher zweimal pro Jahr veröffentlicht wurden, nur einmal pro Jahr erscheinen werden, und selbst dann nur in geringem Umfang.

Es gibt guten Grund zu der Annahme, dass das Ende der Pandemie nicht das Ende dieser Änderungen sein wird. Microsoft hat diesen Weg schon vor einer Weile eingeschlagen und immer weniger neue Funktionen zu Windows hinzugefügt. Die Pandemie hat diesen Trend nur beschleunigt. Microsoft-Entwickler arbeiten schon seit geraumer Zeit von zu Hause aus, und dies wird noch eine Weile so bleiben. Während dieser Zeit wird Microsoft harte Entscheidungen darüber treffen müssen, welche Produkte am notwendigsten aktualisiert werden müssen und welche auf der Strecke bleiben können.

Und es ist klar, dass Windows kurzfristig weniger Aktualisierungen benötigt, weil es nicht mehr länger die Cash Cow des Unternehmens ist, und kein schnelles Wachstum vor sich hat, egal wie viel Schnickschnack dazukommt.

Und damit kommen wir zu den Neuerungen, die in Windows eingebaut werden sollen. Der beste Beweis dafür ist der jüngste Ergebnisbericht von Microsoft. Aus dem Bericht geht hervor, dass die Nutzung von Teams, Microsofts Collaboration-Chat- und Meetings-App, aufgrund des Coronavirus und der anschließenden Massenflucht aus den Büros sprunghaft angestiegen ist. Ende April verzeichnete Teams täglich 75 Millionen aktive Benutzer, so das Unternehmen, im Vergleich zu 20 Millionen aktiven Nutzern im Januar.

Microsoft-CEO Satya Nadella erläuterte den Anstieg auf diese Weise: „Wir haben in zwei Monaten die digitale Transformation von zwei Jahren erlebt. Von Teamarbeit und Lernprozessen an entfernten Standorten über Vertrieb und Kundendienst bis hin zu kritischer Cloud-Infrastruktur und Sicherheit – wir arbeiten jeden Tag mit unseren Kunden zusammen, um ihnen dabei zu helfen, sich anzupassen und in einer Welt, in der alles aus der Ferne passiert, weiterhin zu funktionieren“.

Das Unternehmen glaubt, dass die Pandemie ein Weckruf ist, den wir brauchen, um die Art unserer Arbeit zu ändern. Störungen werden wahrscheinlich zur Normalität werden, da andere Pandemien und größere und gefährlichere Stürme, die von der Erderwärmung genährt werden, vor der Tür stehen.

In einer solchen Welt wird die Zusammenarbeit aus der Ferne König sein. Jared Spataro, Leiter von Microsoft 365, sagt: „Für mich ist klar, dass es eine neue Normalität geben wird. Wenn man sich ansieht, was in China und was in Singapur geschieht, befindet man sich im Grunde in einer Zeitmaschine. Wir beobachten nicht, dass die Menschen wieder an die Arbeit gehen und alles beim Alten bleibt. Es gibt andere Einschränkungen für die Gesellschaft, es gibt neue Muster in der Art und Weise, wie Menschen arbeiten. Es gibt Gesellschaften, die an A-Tage und B-Tage denken, wer ins Büro gehen darf und wer aus der Ferne arbeitet. … Die neue Normalität wird nicht so sein, wie ich noch vor zwei Wochen dachte: dass alles klar ist, alle zur Normalität zurückkehren. Es wird eine neue Normalität geben, die von uns erfordern wird, dass wir diese neuen Tools noch lange Zeit benutzen“.

Was bedeutet das für Windows? Rechnen Sie damit, dass irgendeine Form von Teams und möglicherweise auch andere Collaboration-Tools direkt in Windows eingebaut werden und nicht erst hinterher angeheftet werden müssen, wenn Sie sich entscheiden, die Software herunterzuladen und zu installieren. Genau das hat Microsoft mit seinem OneDrive-Cloud-Storage getan. OneDrive begann als eigenständiger Speicherdienst und wurde schließlich direkt in Windows migriert. Jeder erhält einen Grundbetrag an OneDrive-Speicherplatz; wer mehr möchte, kann dafür bezahlen.

Dasselbe wird wahrscheinlich auch mit Teams und anderen Collaboration-Tools geschehen. Jeder wird eine kostenlose Kopie in Windows mit einer Lizenz für eine kleine Anzahl von Personen oder vielleicht mit einem unvollständigen Satz an Funktionen erhalten. Verschiedene kostenpflichtige Versionen werden zu unterschiedlichen Gebühren für Unternehmen aller Größenordnungen erworben werden können.

Zunächst wird Teams an Windows angehängt. Aber mit der Zeit wird die Zusammenarbeit per Fernzugriff zu einem wichtigen Bestandteil des Arbeitslebens eines jeden Mitarbeiters werden, und zwar direkt in das Dateisystem, z.B. in Video- und Audiotools, die durch Sprache aktiviert werden, integriert. Irgendwann wird Windows nicht mehr für die Verwendung durch eine Person, sondern für mehrere Personen ausgelegt sein. Es ist im Moment schwer, genau zu wissen, was das bedeutet. Erwarten Sie aber, dass die Zusammenarbeit in der einen oder anderen Form direkt in jeden Aspekt des Betriebssystems eingebacken wird.

Die vollständige Integration wird noch Jahre entfernt sein. Aber sie kommt auf uns zu. Fernzusammenarbeit ist die Zukunft von Windows, so wie sie auch die Zukunft der Arbeitswelt sein wird.

*Preston Gralla ist ein mitwirkender Redakteur bei Computerworld.com und Autor von mehr als 45 Büchern, darunter Windows 8 Hacks (O’Reilly, 2012) und How the Internet Works (Que, 2006).