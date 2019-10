Warum es keine schnelle Revolution der Blockchain geben wird

Während Corporate CIOs die Distributed-Ledger-Technologie als innovativ ansehen, ist es unwahrscheinlich, dass Blockchain in naher Zukunft technisch und operativ skalierbar wird. [...]

Während Milliarden von Dollar für Blockchain ausgegeben werden und diese Ausgaben in den nächsten fünf Jahren exponentiell steigen dürften, wird die Distributed-Ledger-Technologie niemals eine technologische Revolution im Unternehmen auslösen, bei der die Präferenz immer auf eine zentralisierte Kontrolle setzt.

„Ich glaube nicht, dass wir jemals eine Revolution im Unternehmen erleben werden“, sagte Avivah Litan, Vice President of Research bei Gartner. „Niemand will die Autorität aufgeben. Denken Sie darüber nach. Es steht im Widerspruch zur Fähigkeit eines Unternehmens, sein eigenes Schicksal zu kontrollieren. Bei einer vollständigen, kompletten Blockchain geht es darum, dass es keine zentrale Autorität gibt. Es ist einfach nur Peer-to-Peer.“

Litan wird diesen Monat auf dem IT-Symposium/Xpo 2019 von Gartner unter den Analysten sein, die über Technologietrends diskutieren, die die Zukunft von IT und Business gestalten. Zu den heißeren Themen gehören die Blockchain, die derzeit in den „Trog der Desillusionierung“ rutscht, aus dem sie erst in mindestens zwei Jahren wieder auftauchen wird.

Der Gartner Hype Cycle 2019 für Blockchain im Business

Dennoch erkunden Unternehmen laut Gartner eifrig die Blockchain, denn Clevere Führungskräfte und IT-Manager sehen sie als etwas wirklich Innovatives. Und sie versuchen herauszufinden, wie man es verwendet, unabhängig davon, ob sie es tatsächlich brauchen.

„Wir sind auf viele Unternehmen gestoßen, die Blockchain wirklich erforschen wollen, aber keine geeigneten Anwendungsfälle dafür haben“, erklärte sie. „Es ist schwer, den Leuten zu sagen, dass sie keinen echten Anwendungszweck dafür haben. Die Benutzer verstehen nicht wirklich, was die Blockchain tut oder nicht tut. Sie wissen nur, dass sie es benutzen wollen.“

Es wird wahrscheinlich noch etwa neun Jahre dauern, bis die Blockchain technisch und operativ vollständig skalierbar ist, so Gartner. „Blockchain-Technologien sind dem Hype noch nicht gerecht geworden und die meisten Unternehmensblockchain-Projekte befinden sich im Experimentiermodus“, sagte Litan.

Bis 2021 müssen 90% der derzeitigen Implementierungen von Enterprise Blockchain-Plattformen innerhalb von 18 Monaten ausgetauscht werden, um wettbewerbsfähig und sicher zu bleiben und Veralterungen zu vermeiden, so Gartner.

Damit die Blockchain ihr Potenzial als verteiltes Ledger für globale Business-to-Business-Transaktionen ausschöpfen kann, müssen fünf Dinge geschehen:

Smart Contracts müssen einfach zu programmieren und zu testen sein, um sicherzustellen, dass sie keine Fehler aufweisen und über verschiedene Blockchain-Plattformen portiert werden können.

Smart Contracts müssen sich leicht in bestehende Unternehmenssysteme integrieren lassen, z.B. in Daten-Orakel oder APIs, die Blockchain mit externen Datenquellen verbinden.

Die Interoperabilität der Blockchain muss standardisiert werden, damit verschiedene Plattformen wie Hyperledger, Ethereum, R3 Corda und andere miteinander kommunizieren können.

Blockchain muss skalierbar sein, um mit den aktuellen Finanztransaktionsnetzwerken zu konkurrieren, die Tausende von Operationen pro Minute bewältigen können.

Datenschutzdienste, die auf wissensneutralen Konzepten und der Verwaltung privater Schlüssel basieren, müssen ebenfalls ausgereift sein und Methoden entwickeln, die es den Benutzern ermöglichen, verlorene Zugangscodes wiederherzustellen.

Die private Schlüsselverwaltung wird als die Achillesferse der Blockchain-Technologie angesehen, wie Litan bemerkte, und verweist auf die Tatsache, dass ein Benutzer, sobald er seinen privaten Schlüssel verliert, keinen Zugriff mehr auf die Daten, die Kryptowährung oder andere mit dieser verbundene Vermögenswerte hat.

Eine Reihe von Unternehmen und Konsortien arbeitet derzeit daran, das Problem des privaten Schlüssels sowie das Problem der Skalierung zu lösen.

Wenn sich die Core-Enabling-Technologien und Anwendungsfälle der Blockchain weiterentwickeln und reifen, wird das Ergebnis für Unternehmen erhebliche Vorteile bringen, einschließlich Blockchain- und IoT-Integration, dezentrale Webanwendungen und Blockchain-Benutzeroberflächentechnologien sowie Blockchain Managed Services.

Zu den Managed Services gehören heute Chainstack, IBMs Blockchain Cloud und Mangrovia Blockchain Solutions. Die Services ermöglichen es Unternehmen ohne technisches Fachwissen und Infrastruktur, ihre eigenen Blockchain-Anwendungen in der Cloud zu unterstützen.

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg von Blockchain wird die Entwicklung zu einer Kombination aus einer genehmigten oder privaten Plattform und einem offenen, öffentlichen Ledger sein. Das, so Litan, wird es Unternehmen ermöglichen, privat und hinter den Kulissen über ein berechtigtes Ledger zu kommunizieren, während es gleichzeitig eine öffentlich zugängliche Anwendung ermöglicht, mit der Benutzer Transaktionen sicher einsehen können.

Hedera Hashgraph ist ein Beispiel für ein „hybrides“ verteiltes Ledger. Das Startup ist ein Wettbewerber sowohl für zugelassene Blockketten wie Hyperledger und öffentliche Plattformen (wie Hyperledger Fabric & Sawtooth, R3 Corda und andere) als auch für deren kommerzielle Anbieter, darunter AWS, IBM, Microsoft und Oracle.

Bei der Einführung des Mainnet im August behauptete der Hedera Hashgraph, er könne sowohl öffentliche Blockchains als auch traditionelle Finanz- und Geschäftsnetze übertreffen.

Hedera Hashgraph ist sehr wichtig. Es ist keine Blockchain, sondern ein Blockchain-Äquivalent mit vielen Investitionen von verschiedenen Parteien, die eine skalierbarere Architektur wünschen.

„Es gibt heute kein direktes Äquivalent zu Hedera Hashgraph“, so Martha Bennett, leitende Analystin bei Forrester Research. Hedera hat Unterstützung von Telekommunikationsanbietern und Technologieanbietern erhalten, auch von solchen, die über eigene Blockchain-Dienste verfügen. Die indischen Tech-Giganten Tata Communications, IBM, Deutsche Telekom und FIS Global, die Anfang des Jahres WorldPay übernommen haben, gehören zu den 10 Unternehmen im Verwaltungsrat von Hedera.

Eine weitere Hürde für Blockchain ist die Regulierungsaufsicht, die im vergangenen Jahr zugenommen hat, da soziale Netzwerke wie Facebook angekündigt haben, blockchainbasierte Finanznetzwerke zu schaffen, über die ihre Kryptowährung Libra ausgetauscht oder für Online-Einkäufe genutzt werden kann.

Multinationale regulatorische Maßnahmen gegen den Schritt von Facebook, ein Kryptowährungszahlungsnetzwerk zu schaffen, verlangsamen das Projekt und veranlassten Unterstützer wie Visa, Mastercard und PayPal, sich zurückzuziehen. Letzte Woche kündigte PayPal an, dass es sich aus der Libra Alliance von Facebook zurückzieht, dem leitenden Berater für die Blockchain-Initiative.

„Diese Unternehmen sind der Gnade der Aufsichtsbehörden ausgeliefert“, betonte Litan. „Sie wollen sie nicht nerven oder etwas gegen sie unternehmen. Es zeigt Ihnen nur, wie bedroht Regierungen durch Kryptowährung und Facebook sind.“

Bis 2023 wird die Blockchain technisch skalierbar sein und vertrauenswürdige private Transaktionen mit der erforderlichen Vertraulichkeit der Daten unterstützen, so die Prognosen von Gartner für den Hype Cycle for Blockchain Technologies 2019.

Die Entwicklungen werden zunächst in öffentlichen Blockchains vorgestellt. Im Laufe der Zeit werden sich genehmigte Blockchains in öffentliche Blockchains integrieren und beginnen, diese Verbesserungen zu nutzen und gleichzeitig die Anforderungen an Mitgliedschaft, Governance und Betriebsmodell von genehmigten Blockchains zu unterstützen.

„Wenn die Technologie skalierbar und einfach zu bedienen ist und Sie Ihre Anwendung einfach schreiben können und sich nicht um Ihr Backend kümmern müssen, dann werden Sie eine digitale Transformation für Anwendungsfälle wie Track and Trace… oder grenzüberschreitende Zahlungen erleben – bei denen niemand die Kontrolle hat“, sagte Litan.

*Senior Reporter Lucas Mearian deckt für Computerworld.com die Bereiche Finanzdienstleistungs-Informatik (einschließlich Blockchain), Gesundheits-IT und Enterprise Mobile ab (einschließlich Mobilitätsmanagement, Sicherheit, Hardware und Anwendungen).