Warum Sie vielleicht nicht die SSD bekommen, für die Sie bezahlt haben

Die SSD, die Sie gekauft haben, ist möglicherweise nicht genau die SSD, für die Sie sie halten. Das liegt an der gängigen Praxis der Hersteller, interne Teile aufgrund von Lieferengpässen, Preisdruck oder anderen Gründen auszutauschen.

Normalerweise konzentriert sich diese Praxis auf die NAND-Flash-Speichermodule von SSDs, und der Hersteller hat die versprochene Spezifikation eingehalten oder sogar übertroffen. Wenn die Änderung signifikant ist, dann haben die Hersteller normalerweise die SKU geändert. Aber wie Sean Webster von Tom’s Hardware bei seiner Untersuchung der Adata XPG 8200 Pro feststellte, änderte das Unternehmen auch den SSD-Controller, ohne den Namen zu ändern – nur die Leistung änderte sich, und zwar zum Schlechteren. Von außen war der Unterschied nicht zu erkennen.

Solche Praktiken lassen sowohl SSD-Käufer als auch uns, die wir SSDs testen, im Dunkeln, ohne eine Vorstellung davon zu haben, ob die SSD-Leistung während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts konsistent sein wird. Deshalb hat sich PCWorld an die SSD-Anbieter gewandt, über die wir hier berichten, um mehr Informationen zu erhalten. Was wir von unserer Schwesterpublikation erfuhren, war größtenteils beruhigend, doch leider liegt es weiterhin in der Verantwortung des Käufers, herauszufinden, was er bekommt.

Wechsel ist gut, meistens jedenfalls

Es gibt legitime Gründe für den Wechsel einer SSD, die meisten sind entweder unbedenklich oder positiv: Fehlerbehebungen, Firmware-Updates, schnellere Komponenten. Kein Schaden, kein Foul, obwohl wir auch gerne eine neue Revisionsnummer hätten, wenn die Änderungen signifikant sind.

Lieferprobleme können auch zu Komponentenänderungen führen, besonders bei kleineren Anbietern, die sozusagen Teile aus dem Regal nehmen. Auch hier gilt: kein Schaden, kein Foul.

Allerdings war eine der drei Adata XPG8200 Pro NVMe-SSDs bei Tom’s Hardware etwa 300 MB/s langsamer als die anderen. Foul.

Laut einer Branchenquelle, die nicht genannt werden möchte, ist Adata nicht allein: Auch Dataram, Kingspec und Avant wurden genannt, die irgendwann auf minderwertige Komponenten gewechselt haben.

Wir beschuldigen keinen Hersteller eines wahrhaft böswilligen Verhaltens. So etwas kommt vor, besonders im Jahr 2020. Sagen wir einfach, das Verhalten ist kurzfristig schlecht für die Anwender und langfristig schlecht für den Ruf des Unternehmens.

Ein Wort zu den Anbietern

PCWorld hat alle SSD-Anbieter, die in der Tom’s Hardware-Story erwähnt wurden, sowie andere, die von unserer Quelle genannt wurden, und alle anderen wichtigen Akteure kontaktiert und um mehr Informationen über die Stabilität der Komponenten und die Transparenz bei der Kennzeichnung gebeten.

Samsungs 970 EVO Plus ist der richtige Weg, die Dinge anzugehen. Signifikante Änderungen, ändern Sie den Namen. Das kam uns sehr gelegen, als es zu Inkompatibilitäten mit Macs kam (c) Samsung

Leider gab es bis zum Erscheinen dieses Artikels noch keine Stellungnahme von Adata. Aber zu ihrer unendlichen Ehre waren mehrere Hersteller mehr als bereit, sich zu äußern, einschließlich Silicon Power. Die Firma gab zu, dass sie Komponenten ausgetauscht hatte, versprach aber, dass das Produkt weiterhin den Leistungsansprüchen genügen würde. Apacer gab dasselbe über seine Profi- und Consumer-Linien an, sagte aber, dass es keine Komponentenänderungen in der industriellen Linie des Unternehmens geben würde.

Fledging und OWC erklärten beide, dass sie Modellnummern und SKUs ändern werden, um jegliche Änderungen zu reflektieren. Sabrent und SK Hynix gaben offen zu verstehen, dass sie die gleichen Komponenten beibehalten würden. Vorausgesetzt, dass die Lieferanten dieser Unternehmen nicht herumtrödeln, ist das ideal. Beachten Sie, dass SK Hynix sein eigener Zulieferer ist, was die Sache viel einfacher macht.

Seagate erklärte, seine Produkte seien „so konzipiert, dass sie die angegebenen Leistungsanforderungen erfüllen“. Andere größere Anbieter waren weniger bereit, sich zu engagieren. Die Antworten reichten von keinem Kommentar von Samsung und Kingston bis hin zu gar keiner Antwort von WD/Sandisk. Crucial bestätigte den Erhalt meiner E-Mail, hatte aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch nicht weiter geantwortet.

Wir haben Produkte von all diesen Anbietern getestet und haben noch nie erlebt oder gehört, dass ihre SSDs nicht wie beworben funktionieren. WD geriet jedoch kürzlich wegen falsch etikettierter SMR-Festplatten in die Kritik, und Kingston wird in dem Artikel von Tom’s Hardware erwähnt, dass es in der Vergangenheit ein Problem gegeben hat.

Wie immer gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Anbieter: Wir verstehen, dass Sie möglicherweise Komponenten austauschen müssen. Alles, worum wir Sie bitten, ist, dass Sie eine Revisionsnummer anbringen und dafür sorgen, dass die Leute sie sehen können.

Anwender: Wenn die SSD, das Sie kaufen, nicht den Anforderungen entspricht, kann das an einem Komponentenwechsel liegen. Und auch wenn es mich traurig stimmt, es zu sagen: Betrachten Sie die Leistungsergebnisse, die Sie in unseren SSD-Tests finden, als einen Augenblick in der Zeit. Wir können leider nicht garantieren, dass die Festplatte, die Sie kaufen, genau die gleiche ist wie die, die wir getestet haben. Wir hoffen, dass sie genauso gut oder besser ist.

*Jon L. Jacobi ist ein an der Juilliard School ausgebildeter Musiker, ehemaliger x86/6800-Programmierer und langjähriger (Ende der 70er) Computer-Enthusiast, der in der San Francisco Bay Area lebt.

**Melissa Riofrio verbrachte ihre prägenden journalistischen Jahre damit, einige der größten Eisen bei PCWorld zu rezensieren – Desktops, Laptops, Speicher, Drucker. Als PCWorld’s Executive Editor leitet sie die inhaltliche Ausrichtung von PCWorld und deckt Produktivitäts-Laptops und Chromebooks ab.