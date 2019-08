Warum wir nicht zulassen sollten, dass KI für uns schreibt

Künstliche Intelligenz wird der Wirtschaft auf unzählige Weise zugute kommen. Aber eine KI, die für uns das Schreiben übernimmt, sollten wir unbedingt ablehnen. [...]

Maschinen werden immer besser im Schreiben. Sie können unsere Sätze beenden. Sie können auf unsere E-Mails antworten. Sie können Nachrichten und sogar Romane schreiben. Aber nur weil sie es können, bedeutet das nicht, dass sie es auch sollten.

Die Künstliche Intelligenz (KI) startet eine Technologierevolution, die das Geschäft in den nächsten zehn Jahren grundlegend verändern wird. Der stärkste Nutzen für die KI kann im Bereich der Entscheidungsunterstützung liegen, wo Algorithmen uns Wissens- und Beratungsströme liefern, während wir unsere Arbeit verrichten. Gartner sagt, dass die KI-Augmentation allein 2,9 Billionen Dollar an Geschäftswert im Jahr 2021 schaffen wird.

Die KI-Entwicklung ist auch für die Unternehmenssicherheit von entscheidender Bedeutung, und sei es nur, weil Cyberkriminelle sie nutzen werden, um bessere Malware zu entwickeln. Wir werden von der KI in den Bereichen Fertigung, Design, Transport und in unzähligen anderen Bereichen profitieren.

Kurz gesagt, die KI wird sich als ein enormer Schub für die Wirtschaft erweisen.

Aber wenn wir diese Partnerschaft mit künstlicher Intelligenz eingehen, ist es wichtig, dass wir die menschliche Intelligenz schützen. Und die größte Bedrohung für die menschliche Intelligenz ist Software, die schreibt.

Die schleichende Übernahme des Business Writing

Das Mainstreaming von KI-Business Writing begann mit Google Smart Reply vor vier Jahren. Google Inbox-Nutzern wurden einige farblose Optionen für eine Antwort auf die meisten E-Mails angeboten. Die Funktion existiert in Google Mail noch immer, und mit einem einzigen Klick können Sie mit „Danke“ oder „Ich schicke es Ihnen“ oder “ Lasst es uns Freitag machen“ antworten!

Letztes Jahr hat Google Smart Compose hinzugefügt, das die von Ihnen begonnenen Sätze beendet. Sie können die Wörter mit Google durch Drücken der Tabulatortaste auswählen.

Die Verwendung von Smart Reply und Smart Compose spart Zeit, macht die Antworten aber langweilig. Sie sind langweilig, weil Google sicherstellt, dass die Antworten generisch und so konzipiert sind, dass sie niemanden verärgern oder beleidigen (z.B. verwendet Googles KI niemals geschlechtsspezifische Pronomen wie „er“ oder „sie“), und auch, weil Millionen anderer Gmail-Nutzer genau die gleiche Formulierung für ihre Antworten verwenden. Wir alle klingen in unseren Antworten gleich.

Google ist dabei nicht allein. Lightkey erstellt eine Windows-Anwendung, die wie Googles Smart Compose funktioniert.

Quillbot ist ein Cloud-basiertes Tool, das das, was Sie schreiben (oder was Sie aus dem Schreiben anderer kopieren und einfügen), neu formulieren kann. Es produziert typischerweise eher unbeholfene Prosa. Maschinen haben eben kein Ohr für Sprache.

StoryAI ist ein auf OpenAI basierendes Tool, das eine ganze Geschichte schreibt, wenn man selbst den Anfang schreibt. Ich habe es versucht, indem ich den ersten Absatz dieser Spalte eingefügt habe. Sie können die Kolumne, die StoryAI geschrieben hat, lesen und dann entscheiden, wer seinen Job besser gemacht hat.

Wir befinden uns an einem tragikomischen Ort, an dem die KI Finanznachrichten hauptsächlich für den menschlichen Gebrauch verfasst, aber auch andere KI lesen diese Geschichten, um Input für automatisierte Handelssysteme zu schaffen. Die KI schreibt. Die KI liest. Und irgendwann wird die KI die Menschen einfach aus dem Handel ausschließen und das ganze Geld behalten.

Das automatisierte Schreiben wird nicht nur besser, es wird auch zunehmend in die Werkzeuge integriert, mit denen wir Dinge schreiben. Die Versuchung, die Maschinen einfach das Schreiben übernehmen zu lassen, wird nur noch zunehmen. Was ist daran falsch?

Hier ist, was daran falsch ist

Das Hauptproblem dabei, die KI für uns schreiben zu lassen, ist, dass Schreiben nicht nur Schreiben ist. Das Schreiben ist eine Komponente der Alphabetisierung, die das Lesen, Schreiben und Denken umfasst.

Schreiben beinhaltet Revisionen, die das Denken verdeutlichen. Wir denken. Wir schreiben, was wir denken. Wenn wir dann lesen, was wir schreiben, erkennen wir die Fehler in unserem Denken, oder zumindest in der Art und Weise, wie wir unser Denken ausgedrückt haben. Wir schreiben um, bis unsere Gedanken klar und präzise und vollständig zum Ausdruck kommen. Diese Praxis ist der Kern unserer Fähigkeit, zu analysieren, zu schaffen, gute Entscheidungen zu treffen und Fortschritte in unserem Leben und in unserer Arbeit zu machen.

Alphabetisierung und Denken sind miteinander verbunden. Das war der Punkt von George Orwells Newspeak-Idee im Roman 1984. Die totalitäre Regierung in diesem Buch nutzte Sprachbeschränkungen, um komplexes Denken unmöglich zu machen. Ihr Zweck war es, „den Gedankenkreis zu verkleinern“, um die Öffentlichkeit zu befrieden und zu verwöhnen.

Das Schreiben, ja sogar das Schreiben von Geschäfts-E-Mails, zwingt uns, unsere eigenen Gedanken schwarz auf weiß zu konfrontieren. Und das fördert unsere Fähigkeit, klar zu denken.

Es ist auch die Grundlage für unsere Fähigkeit, in logischer und stimmiger Weise zu sprechen. Sie werden feststellen, dass gute Schriftsteller dazu neigen, sich gut ausdrücken.

Und Schreiben hilft dem Gedächtnis. Allein die Tatsache, dass die KI für uns kommuniziert, auch wenn wir aus einem Menü von Optionen wählen, macht es einfacher, zu vergessen, was „wir“ gesagt haben.

Mehr noch, die Schreibfähigkeit ist ein Use-it-or-Lose-it-Angebot, und KI-Systeme, die für uns schreiben, könnten uns dazu bringen, es allmählich zu verlieren.

Indem wir den Schreibgeräten erlauben, das Schreiben für uns zu erledigen, verblasst unsere Lesefähigkeit, und wir beginnen, unsere Entscheidungen auf oberflächliche Eindrücke und nicht auf kritisches oder analytisches Denken zu stützen.

Die kritische Fakultät befindet sich bereits im Belagerungszustand mit Konventionen wie Emoji. Indem wir Cartoons anstelle von Wörtern verwenden, kommunizieren wir vage Eindrücke und nicht spezifische Gedanken.

Daher ist es nicht notwendig, bestimmte Gedanken überhaupt erst zu denken. Textsprache, SMS-Abkürzungen, Autokorrektur, Emojis – wir bewegen uns in Richtung Idiokratie. Die KI, die unsere Geschäftskommunikation für uns schreibt, ist die professionelle Version von all dem.

Unsere Beziehung zur Alphabetisierung existiert auf einem Spektrum.

An einem Ende sind wir vollwertige Menschen mit Sprache und Lesefähigkeit, um besser zu denken und zu kommunizieren. Am anderen Ende sind wir weniger menschlich. Wir sind „Echoborgs“ – Fleischpuppen, die gedankenlos die Worte der KI wieder aufleben lassen.

Wir sollten versuchen, uns dem guten Ende dieses Spektrums zuzuwenden, nicht dem schlechten.

Angst vor KI ist heutzutage weit verbreitet – KI, wie uns gesagt wird, wird unsere Jobs annehmen und hat letztendlich keinen Nutzen für uns, außer uns wie Haustiere zu halten. Diese KI-Technik basiert auf dem Wissen, dass die Maschinen immer intelligenter werden. Wir sollten uns mehr Sorgen machen, dass wir alle durch die KI immer dümmer werden.

Der effizienteste Weg für die KI, uns dümmer zu machen, ist es, die Aufgabe des Schreibens für uns zu übernehmen. Unsere kritischen und kreativen Fähigkeiten werden verkümmern. Unser Verstand wird langweilig werden. Und wir werden alle so langweilig sein, dass die Maschinen uns vielleicht nicht einmal mehr als Haustiere haben wollen.

Wenn Sie sich Sorgen machen, dass die KI uns alle überflüssig macht, können Sie heute schon etwas dagegen tun, und zwar jeden Tag: Lassen Sie sich von der KI keine Worte in den Mund legen. Lehnen Sie automatisiertes Schreiben in all seinen Formen ab. Schreiben Sie selbst. Denken Sie selbst.

Es besteht nicht die Gefahr, dass Maschinen intelligenter werden. Die Menschen werden dümmer.

*Mike Elgan ist ein technologiebegeisterter Journalist, Autor, Blogger, Podcaster und digitaler Nomade. Erfahren Sie mehr auf seiner Website: elgan.com.