Was Apple aus Microsofts Fehlern mit Windows auf ARM lernen sollte

Alles beginnt damit, den Verbrauchern zu sagen, was auf dem neuen System funktioniert und was nicht. [...]

Wenn es eine Lektion gibt, die Apple bezüglich der Unterstützung von Anwendungen lernen sollte, die sowohl auf X86 als auch auf ARM laufen, dann ist es diese: Sagen Sie den Kunden, welche Anwendungen welchen Prozessor unterstützen, und führen Sie sie aktiv zur besten Erfahrung.

Das klingt jetzt offensichtlich. Aber während Apple den Übergang von Intel X86-Macs zu Macs vollzieht, die mit seinem eigenen ARM-Silizium entwickelt wurden, kann ich nicht umhin, an die Dinge zu denken, von denen ich mir wünschte, Microsoft und Qualcomm hätten daran gearbeitet, die Windows-auf-ARM-Erfahrung zu erleichtern.

Es beginnt mit der Kommunikation. Als Asus seinen NovaGo-Laptop mit einem Qualcomm-Prozessor auf den Markt brachte, erklärten wir die Vor- und Nachteile der Architektur, insbesondere was sie kann und was nicht. Zwei Jahre später ist dieser Artikel immer noch aktuell. Hier erfahren Sie, wo Microsoft auf diesem Weg gestrauchelt ist, und wo Apple ebenfalls Fehler machen könnte, wenn es nicht aus den Fehlern der Konkurrenz lernt.

Lange Akkulaufzeiten und dauerhaft aktive Verbindungen haben Qualcomm-basierte PCs schon immer verkauft, aber die Software hat sie immer zurückgehalten (c) Mark Hachman

Mit Entwicklern, aber nicht mit Verbrauchern sprechen

Kein Verbraucher möchte sich durch die Entwicklerdokumentation wühlen, um zu verstehen, warum er ein Produkt kaufen sollte oder nicht. Doch genau das verlangt Microsoft von seinen Kunden. Wie Windows Instruktionen emuliert, die für X86-Prozessoren in Code codiert wurden und die die ARM-Chips auch verstehen können, ist in einem trockenen Support-Dokument auf Microsofts Website zusammengefasst. Das ist nicht gut genug. Microsoft hat sich nie wirklich bemüht, die Verbraucher darüber zu informieren, was die ARM-Plattform mit sich bringt, was ihre Grenzen sind und welche Möglichkeiten es gibt, diese Grenzen zu überwinden.

Es gibt auch große Einschränkungen. Nehmen wir an, Sie möchten die Zoom-Videokonferenzanwendung auf Microsofts Surface Pro X herunterladen. Sie werden sie nicht im Microsoft Store finden, so dass Sie gezwungen sind, sie über die Website von Zoom herunterzuladen.

Was Zoom Ihnen natürlich nicht verrät, ist, dass Windows auf einem ARM-PC immer noch nicht in der Lage ist, eine 64-Bit-Anwendung im emulierten Modus auszuführen. Wenn also ein Verbraucher versucht, die 64-Bit-Version der Zoom-Anwendung auf Surface Pro X herunterzuladen, wird er mit einer großen, fetten Fehlermeldung konfrontiert, die die Installation verhindert. Das ist ein Problem, das zwischen dem Verbraucher und einem angenehmen Benutzererlebnis steht, und ich wette, es ist einer der Hauptgründe dafür, dass sich Windows-on-ARM-PCs nicht besonders gut verkauft haben.

Apple scheint den gleichen Weg einschlagen zu wollen. Wie Windows auf ARM verwendet auch Apple Code, um Anweisungen, die für X86-Prozessoren geschrieben wurden, in Anweisungen zu übersetzen, die seine ARM-Chips verstehen können. Auf dem Mac ist dieser Code unter dem Namen Rosetta bekannt, dieselbe Übersetzungssoftware, die Apple verwendet hat, um den Übergang vom PowerPC zum X86-Prozessor zu erleichtern. Nun ist Rosetta2 (oder einfach Rosetta) so konzipiert, dass es für X86 geschriebenen Code aufnimmt und es ihm ermöglicht, für das neue ARM-Silizium des Mac „einfach zu funktionieren“.

Ein Teil des „einfach funktionieren“ scheint „einfach warten“ zu beinhalten. Wie Apple in der Entwicklerdokumentation, die jetzt auf seiner Website veröffentlicht wurde, erklärt, „dauert der Übersetzungsprozess seine Zeit, so dass die Benutzer den Eindruck haben könnten, dass übersetzte Anwendungen manchmal langsamer starten oder laufen“.

Die Benutzer müssen ihrem Mac auch dabei helfen, den richtigen Code zu verwenden. „Wenn eine Binärdatei sowohl arm64- als auch x86_64-Anweisungen enthält, kann der Benutzer dem System mitteilen, dass es die Anwendung unter Verwendung der Rosetta-Übersetzung über das „Get Info“-Fenster der Anwendung im Finder starten soll“, so Apple. „Beispielsweise könnte ein Benutzer die Rosetta-Übersetzung aktivieren, damit die Anwendung auch ältere Plugins ausführen kann, die die arm64-Architektur noch nicht unterstützen“.

Apple zeigte am 22. Juni im Rahmen seiner WWDC 2020 Keynote einen ARM-basierten Mac mit iPhone-Apps (c) Apple

Rosetta wird jedoch keine Kernel-Erweiterungen und Anwendungen für virtuelle Maschinen übersetzen, die X86_64-Plattformen virtualisieren. Rosetta wird auch keine AVX-Anweisungen übersetzen, die Intel zuerst in seinen „Sandy Bridge“-Chips der zweiten Generation von Intel Core implementiert hat. Im Jahr 2011.

Um es noch einmal zusammenzufassen: Apple teilt den Entwicklern (nicht den Benutzern!) mit, dass emulierte Anwendungen langsamer laufen werden als nativer Code, dass Benutzer eine Anwendung möglicherweise manuell so konfigurieren müssen, dass sie im emulierten Modus läuft, um volle Kompatibilität zu ermöglichen, und dass seine Übersetzungssoftware keine Anweisungen verarbeiten wird, die seit etwa neun Jahren in Kraft sind. Dies wird kein „es funktioniert einfach“ sein – und die Verbraucher wissen das noch nicht.

Die Suche nach kompatiblen Anwendungen wird erschwert

App-Stores sind der Ort, an dem Verbraucher zum ersten Mal mit Apps interagieren, und der Store von Microsoft ist immer noch mangelhaft.

Mittlerweile kennt jeder Windows-Nutzer die vielen Mängel des Stores. Es gibt keine Informationen darüber, wann die App das letzte Mal aktualisiert wurde, geschweige denn ein Changelog. Sie können die Anzahl der bisherigen Downloads nicht sehen.

Microsoft verbirgt auch, welche Prozessorarchitektur eine Anwendung unterstützt. Wenn Sie bereits auf einem Windows on ARM (WoA) Connected PC arbeiten, wird Microsoft inkompatible Anwendungen ausblenden. Wenn Sie aber vor dem Kauf eines WoA Connected PCs wissen wollen, was es für diesen PC gibt, müssen Sie App für App durchgehen, um es selbst herauszufinden.

Zu zeigen, welche Apps nicht auf ARM laufen (nachdem Sie den PC bereits gekauft haben), ist eine lausige Erfahrung (c) Mark Hachman/IDG

In ein paar Jahren wird die Frage, ob eine Mac-Anwendung für ARM oder X86 kodiert ist, überflüssig sein, weil Apple den Mac im Großhandel auf ARM umstellt. Aber im Moment können Kunden sowohl auf WIndows- als auch auf Mac-Plattformen zwischen den beiden Prozessorarchitekturen wählen, so dass sie sich im selben Lager befinden.

Zugegeben, es ist wahrscheinlich zu früh, um diese Informationen im Apple-eigenen Apple Store zu erwarten. Wir wissen, dass einige der wichtigsten Partner von Apple – Adobe und Microsoft – die ARM-Bemühungen von Apple namentlich unterstützen. Wir müssen uns fragen, wie viele aus der kleinen Nische der Apple-Spielentwickler sich die Mühe machen werden, für ARM umzukodieren, und wie schnell sich andere Entwickler von Anwendungen zur Inhaltserstellung anmelden werden.

Es ist jedoch entscheidend zu wissen, welche Anwendungen für die einzelnen Prozessoren kodiert werden. Die „universellen“ Apple-Anwendungen werden auf beiden Plattformen laufen. Aber wir wissen wirklich nicht, wie die ARM-Prozessoren von Apple arbeiten werden, und wir wissen auch nicht, wie gut eine bestimmte Anwendung auf der jeweiligen Plattform laufen wird. Es ist daher wichtig, dass sowohl Apple- als auch PC-Kunden wissen, welche Anwendungen nativ für einen bestimmten Prozessor kodiert sind, wo die Leistung optimiert wird, und welche emuliert werden und einen Leistungseinbruch erleiden werden. Der App Store – ob auf dem Mac oder unter Windows – sollte der Ausgangspunkt für diese Gespräche sein.

Fehlende Bereitstellung von „Vorzeige“-Anwendungen

Bislang haben wir uns mit Leistung, Kompatibilität und Kommunikation beschäftigt. Eine weitere Sache, die Qualcomm und Microsoft noch liefern müssen, ist ein Vorzeige-PC – nicht nur aus der Sicht der Hardware, sondern auch aus der Sicht der Software. Die Antwort – und es tut mir weh, das zu sagen – ist „Bloatware“.

Im Allgemeinen schreibe ich Prüflaptops ab, wenn sie mit unnötigen Anwendungen von Drittanbietern verstopft sind. Acer z.B. enthält Anwendungen, die andere Anwendungen vorschlagen, wie Collection S. Aber genau das ist es, was Windows auf ARM (und Macs) braucht: einen Showcase von Anwendungen, die nativ für ARM codiert sind und die Plattform zur Schau stellen.

Microsofts neuer Packet Manager könnte ein einfacher Weg sein, eine Sammlung von optimierter Windows-auf-ARM-Software herunterzuladen (c) Microsoft

Unter Windows haben weder Microsoft noch Qualcomm in dieser Hinsicht Fortschritte gemacht. Anstelle von nutzergenerierten Sammlungen sollten wir eine offizielle, markengebundene Website haben, auf der Anwendungen aufgelistet (und verlinkt!) werden, die für ARM optimiert wurden. Angeschlossene PCs sollten mit ARM-optimierten Anwendungen vorinstalliert sein oder zumindest einen Zugang zu einer optimierten Erfahrung bieten. Die Möglichkeit, optimierte Windows-Anwendungen für ARM herunterzuladen, könnte eine Funktion des neuen Paketmanager-Dienstprogramms WinGet von Microsoft sein.

Ich vermute, dass Apple dies bereits verstanden hat, und ein Teil von Apples App Store mit dem Titel „Läuft am besten auf Apple“ würde mich nicht überraschen. Den Kunden eine Sammlung der Apps zu präsentieren, die sie häufig verwenden werden, ihnen zu versichern, dass sie für die Leistung optimiert sind, und dann regelmäßig Apps hinzuzufügen und zu aktualisieren, gibt den Kunden die Gewissheit, dass das Unternehmen auf sie achtet.

Im Moment verstehen die Kunden noch immer nicht, warum sie von X86 weggehen und sich auf etwas Neues und Unbekanntes wie ARM einlassen sollten. Und wenn sie es doch tun, ist die Erklärung immer in Form von Hardware formuliert. Wie und warum Kunden ihre Software umstellen sollten, wird in der Regel aus dem Gespräch ausgeklammert, und alle sind am Ende nur verwirrt. Hoffen wir, dass Apple sich das Durcheinander, das Microsoft angerichtet hat, anschaut und es besser macht.

*Als leitender Redakteur von PCWorld konzentriert sich Mark Hachman u.a. auf Microsoft-Nachrichten und Chiptechnologie.