Was die Einführung von Kryptowährung durch Apple für die Zahlungsbranche bedeuten könnte

Apple ist das jüngste in einer Flut von Mega-Unternehmen, die den Einsatz von Kryptowährungen erforschen, deren Auswirkungen die Zahlungsabwicklung drastisch verändern könnten. Dieses Interview mit einem Spezialisten gibt Auskunft über eine mögliche Zukunft. [...]

Ein Apple-Manager letzte Woche bestätigte, dass das Unternehmen an Kryptowährung interessiert sei, eine Offenbarung, die Monate nach der Einführung des CryptoKit für iOS 13 durch das Unternehmen kam.

Obwohl noch spekulativ, ist Apples CryptoKit wahrscheinlich der erste Schritt zum Austausch privater und öffentlicher Keys, die es Benutzern ermöglichen könnten, Einkäufe mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen auf einem iPhone zu tätigen.

Apple wäre nur das Neueste in einer Flut von Finanzdienstleistungen, E-Commerce und Social-Media-Giganten, die stabile Coin-Technologie oder Kryptowährung etablieren, die durch traditionelles Fiat-Geld unterstützt wird. Zu diesen Unternehmen gehören JP Morgan Chase, Visa und Facebook, die Anfang des Jahres ihre digitale Brieftasche Libra Coin und Calibra vorgestellt haben.

Ein stabiler Coin und eine digitale oder kryptografische Brieftasche könnten Apple einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Einzelhändlern verschaffen und den Druck auf die Banken- und Zahlungsindustrie erhöhen. Der Marktplatz für Kryptowährungen verfügt jedoch nicht über weit verbreitete Industriestandards zur Gewährleistung von Best Practices für Sicherheit und Datenschutz.

Clifford Rossi, ein Executive-in-Residence und Professor an der Robert H. Smith School of Business der Finanzabteilung der University of Maryland, glaubt, dass Apple viel von der Einführung einer eigenen stabilen Münze zu gewinnen hat.

Nachfolgend finden Sie Auszüge aus einem Interview mit Rossi über Apple und Krypto:

Was würde Kryptowährung für Apple attraktiv machen?

„Das ist eine echte Revolution. Wenn Sie einen Blick auf die aktuellen Zahlungsmethoden werfen…, nehmen Sie zum Beispiel Apple Pay: Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie ein Verbraucher heute online oder über mobile Geräte Transaktionen tätigen kann, und in Wirklichkeit geht es darum, dass es sich immer noch um ziemlich schwerfällige und immer noch ziemlich teure Methoden handelt. Damit meine ich auch umständlich, denn auch durch Apple Pay sind Sie immer noch verpflichtet, Ihr Konto per Kreditkarte einzurichten. Sie müssen also die Kreditkartenautorisierung, die PIN und alle anderen relevanten Informationen angeben. Während das nicht wie keine große Sache erscheinen mag, haben Sie damut einen Zwischenhändler – die Kreditkartenunternehmen oder Ihr Bankkonto in einigen Fällen. Es ist also kein effizientes Mittel zur Zahlungsabwicklung.

„Der andere Teil davon sind die Kosten. Aus Kostensicht haben Sie Gebühren im Zusammenhang mit dem Kreditkartenverkehr und zusätzliche Gebühren von Zahlungsverarbeitungszentren.

Die Kosten sind also auch ein großer Teil davon. Wenn Sie die Kosten senken und die Zeit für die Verbraucher verkürzen können, werden Sie feststellen, dass Sie Ihre Marktausschöpfung erweitern können, und… für Apple bedeutet das über ihre bestehenden Apple Pay-Kunden hinaus – wenn es die folgenden Dinge nachweisen kann: Vertrauen, Kontoschutz und einfache Bedienung.

„Wenn sie das können, und wenn man bedenkt, dass die verschiedenen anderen Spieler wie Google und Amazon und sogar die großen Banken um ihre Position kämpfen, dann wird es dir die Möglichkeit geben, aus diesem Paket auszubrechen. Und selbst für eine Marke wie Apple ist es möglich, auf diese Weise noch neue Kunden zu gewinnen.“

Bilder der Calibra Digital Wallet App (c) Facebook

Sie haben bemerkt, dass Apple Pay an eine Kreditkarte oder ein Bankkonto gebunden sein muss, aber woran wird die Kryptowährung gebunden?

„Es ist Kryptowährung in Verbindung mit einer digitalen Brieftasche, die die Notwendigkeit einer Einrichtung traditioneller Bankkonten erübrigen wird. Wenn Sie sich Facebook ansehen und was es tut, wenn sie mit ihrer Kryptowährung online gehen, haben sie ihre eigene proprietäre stabile Währung; Sie müssen immer noch, entweder per Banküberweisung oder auf andere Weise, ein Konto bei ihnen eröffnen. Es besteht also immer noch die Notwendigkeit, Ihr Geld, in welcher Währung es auch immer sein mag, in ein Kryptowährungs-Wallet hochzuladen. Das ist das Eine.

„Die Schaffung dieses stabilen Währungsumfelds bietet den Verbrauchern die Möglichkeit, ihre Konten einzurichten; …so kann alles auf Bitcoins oder Libra Coins, oder was immer sie auch sein mögen, konstituiert werden und effektiv in der Lage sein, ein eigenes Tauschmittel zu etablieren, und zwar beide zum Zwecke der Kontoerstellung. Und dieses Konto kann vom Verbraucher verwaltet werden, was ein weiteres wichtiges Merkmal ist.

„Der Grund, warum wir Banken mögen, ist, dass sie uns wissen lassen können, wann es eine betrügerische Aktivität auf dem Konto gibt. Nun, in diesem Fall gibt es ein paar Vorteile dieser kombinierten Kryptowährung und der digitalen Brieftasche. Sie erhalten eine viel sicherere Umgebung, die auf der Tokenisierung von Währungen basiert, und als Verbraucher müssen Sie die Transaktion selbst vorantreiben, anstatt sie von Ihrer Kreditkarte oder Ihrem Bankkonto abzuziehen. In dieser Hinsicht schafft es ebenfalls eine sicherere Plattform.

„Während es also notwendig ist, Geldbeträge in eine digitale Brieftasche hochzuladen…, kann es im Laufe der Zeit zu einer Entkopplung kommen, denn die Schaffung einer stabilen Währung könnte diejenige sein, in die man einkauft und dann mit ihr handelt.“

Wenn Sie „in die man einkauft“ sagen, meinen Sie damit den Kauf von Stablecoins und deren Aufbewahrung in einem online warmen oder offline kalten Wallet?

„Das ist richtig.“

Es ist ein bisschen wie im Wilden Westen da draußen. Glauben Sie, dass die E-Commerce- und Bankenbranche einen Standard für Kryptowährung braucht – einen Ring, sie zu knechten?

„Irgendwann. Viele Prozesse in unserem Unternehmensalltag sind in unterschiedlichem Maße auf vielfältige Weise entstanden. Wenn man an Strom – AC/DC-Strom – denkt, gab es damals keinen Standard. Schließlich wurde das durch den Wettbewerb und die Märkte geregelt.

„Ich denke, es wird für einige Zeit so sein, wie es ist. Sie haben staatliche Regulierungsbehörden und Zentralbanken, die selbst am Anfang stehen, wenn es darum geht, herauszufinden, was zu tun ist. Im Laufe der Zeit wird sich meiner Meinung nach eine Art Standardisierung durchsetzen, wahrscheinlich durch ein Konsortium.

„Ich denke, dass jeder dieser Akteure auf dem heutigen Markt, um eine breite Akzeptanz zu erreichen, ziemlich große Partnerschaften mit den wichtigsten Teilnehmern in diesem Bereich eingehen muss. Das beste Beispiel dafür ist, was Facebook mit seinen Libra-Partnerschaften gemacht hat. Also gibt es dort ein Konsortium. Sie brauchen Zahlungsabwicklungsunternehmen; Sie brauchen Kreditkartenunternehmen; Sie brauchen Banken; Sie brauchen Händler, um es breit zu nutzen. Wie Sie an diesem Konsortium sehen können, das Libra gebildet hat, gehen sie diesen Weg bereits. Wenn Apple meint, dies auch zu tun, bin ich mir nicht sicher, ob sie viel Zugkraft haben werden – oder jedes andere Unternehmen in dieser Hinsicht.

„Ich denke, Partnerschaft ist der Schlüssel, um an die Spitze der Dominanz zu kommen und vielleicht irgendwann der Industriestandard für diese Art von Anwendung zu werden.“

Sehen Sie Nachteile von Krypto oder Stablecoins – Sicherheitsprobleme oder immer komplexere Prozesse?

„Eine der Gefahren, die es schon seit einiger Zeit gibt, ist das Potenzial für bösartige Akteure, die Kryptowährungstechnologie zu nutzen, um betrügerische und andere Arten von kriminellen Aktivitäten zu verstecken. Das ist eine große Sache.

„Der andere ist, dass ich mir Sorgen mache, ob man riesige Unternehmen wie Google, Amazon und sogar Apple daran beteiligt hat, und wir haben gerade erst gehört, dass es ein potenzielles Kartellverhalten gibt, für das Google von verschiedenen [Staaten] überprüft wird. Denken Sie also an ein Unternehmen der Größe von Google, das nicht nur große Mengen an personenbezogenen Daten kontrollieren kann, sondern auch die Art und Weise, wie wir handeln. Sie könnten in der Lage sein, ein Monopol zu schaffen…, das die traditionelle Zahlungsabwicklung ablösen könnte. Es wäre zunächst effizienter und kostengünstiger [für die Verbraucher], aber dabei könnten sie neue Wege zur Umsatzsteigerung finden und auf ihre eigene Weise neue Kosten sowohl für Händler als auch für Verbraucher verursachen. Das ist nur Spekulation, aber basierend auf dem, was heute mit Google passiert, könnte ich das als ein potenzielles Problem betrachten.

„Es geht nur um Geld. Diese Unternehmen sind sehr versiert, und sie werden dies bis zum n-ten Grad ausnutzen, weil sie wissen, dass sie die Nadel vorsichtig um eine mögliche Regulierungsaufsicht fädeln müssen; am Ende sind sie Kapitalisten und werden einen Weg finden, dies zum Erfolg zu führen.“

*Der Senior Reporter Lucas Mearian deckt beim Computerworld.com die Bereiche Finanzdienstleistungs-Informatik (einschließlich Blockchain), Gesundheits-IT und Enterprise Mobile ab (einschließlich Mobilitätsmanagement, Sicherheit, Hardware und Anwendungen).