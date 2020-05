Was Entwickler übers Stammdaten-Management wissen müssen

Mit einem MDM-Programm können Sie einen Wettbewerbsvorteil erzielen, indem Sie eine bidirektionale Daten-Clearingstelle mit Automatisierung und Tools zur Datenverwaltung einrichten, auf die alle Ihre Systeme zugreifen können. [...]

Bisher konnten Sie als Entwickler spezialisierte mobile Anwendungen, APIs und interne Workflow-Anwendungen ohne große Interferenzen seitens der Datenarchitektur-, Analyse- und Marketing-Abteilungen entwickeln. Jetzt werden Sie erstmals gefragt, wie Sie eine neue Anwendung, die Sie entwickeln, in eine MDM-Plattform (Master Data Management) integrieren können.

Wenn Sie versuchen zu verstehen, worum es bei der Stammdatenverwaltung geht, sind Sie nicht allein. Das Verfahren hat eine umfangreiche Geschichte. Moderne Systeme tauchten erstmals in den 1990er Jahren auf, waren aber nicht leicht zu übernehmen. Viele Unternehmen haben Mühe, eine saubere Kundenkontaktliste zu führen, die Datenqualität zu verbessern und eine proaktive Datenverwaltung einzuführen, aber erst in den letzten Jahren hat sich die Stammdatenverwaltung zunehmend stärker durchgesetzt.

Da immer mehr Unternehmen in Analysen investieren, die Kundenerfahrung verbessern und auf zunehmende Vorschriften reagieren, können Unternehmen mit einem Stammdatenverwaltungsprogramm erhebliche Wettbewerbsvorteile erzielen.

Um zu verstehen, was diese Systeme leisten, ist es am besten, ein funktionierendes Beispiel zu betrachten.

Die Verbesserung der Einzelhandelskundenerfahrung mit Stammdaten-Management

Nehmen wir an, die Anwendung, die Sie entwickeln, ist eine einfache mobile E-Commerce-Anwendung, die es den Benutzern ermöglicht, eines aus einer Handvoll von Produkten zum Kauf auszuwählen, sich auf der Website zu registrieren und dann eine Kreditkarte zur Zahlung einzureichen. Sie veranschlagen die Funktionen mit Ihrem agilen Entwicklungsteam und erwarten, dass Sie ein paar Webseiten, mehrere Datenbanktabellen und die Integration mit der Payment Engine einrichten.

Ihre Anwendung ist nicht die einzige, die Kunden- und Produktdaten abfragt und aktualisiert. Mehrere andere kleine E-Commerce-Anwendungen und andere mobile Anwendungen unterstützen ebenfalls Kundenprogramme. Intern verwendet die Marketingabteilung mehrere SaaS-Tools, um mit Kunden zu interagieren und neue Interessenten zu erreichen. Die Finanzabteilung verfügt über einen eigenen Data Lake für Prognosen, und die Fulfillment-Teams verwenden mehrere Tools, um Bestellungen abzuwickeln.

Die Daten über Kunden, Produkte, Lieferketten und Fulfillment sind auf viele Datenbanken verteilt. Als einer der Hauptentwickler können Sie feststellen, dass die technische Verschuldung bei der Pflege der Daten in diesen Systemen zunimmt. Es ist ein schmerzhafter, teilweise manueller Prozess, all diese Systeme zu aktualisieren, wenn neue Produkte verfügbar werden, aber das wird nicht sehr oft gemacht.

Doch dann ändert sich eines von mehreren Dingen, die die Stammdatenverwaltung strategisch wichtig machen können:

Wenn Kunden mit den Produkten und Dienstleistungen Ihres Unternehmens in Geschäften, Apps und anderen Kanälen interagieren, ist es von größerem Wert, ihre Erfahrungen zu personalisieren und Marketingkampagnen auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.

Viele Einzelhandelsunternehmen aktualisieren ihre Produktlinien häufig und müssen den Kunden detailliertere Produktinformationen zur Verfügung stellen.

Erhöhte Risiken in der Lieferkette bedeuten, dass viele Unternehmen alle Schritte im Herstellungsprozess verfolgen müssen.

Unternehmen, die andere Einzelhandelsunternehmen übernehmen wollen, benötigen möglicherweise rationalisierte Wege, um Daten über mehrere Kunden-, Produkt- und Fulfillment-Systeme hinweg zu verbinden.

Vorschriften wie die Allgemeine Datenschutzverordnung zu Kundendaten, EU 1169 zur Lebensmittelkennzeichnung und GS1-Standards für die Lieferkette treiben auch die Standards für Datenqualität und Datenbeherrschung voran.

Es gibt verpasste Chancen und Risiken, wenn wichtige Geschäftsdaten in getrennten Datensilos gespeichert werden. Sie können langfristige Vorteile erzielen, wenn Sie kritische Daten im gesamten Unternehmen zentral verwalten.

Die Stammdatenverwaltung findet auch in anderen Branchen Anwendung, z. B. im Bank- und Versicherungswesen, in der Fertigung, der Pharmazie, den Biowissenschaften und der Konsumgüterindustrie.

Welche Arten von Daten erfordern die Stammdatenverwaltung?

Die Stammdatenverwaltung zielt darauf ab, Informationen über die wichtigsten Entitäten, die bei Geschäftstransaktionen verwendet werden, zu zentralisieren. Sie definieren das Wer, was und wo bei Geschäftsvorgängen verwendet wird.

Mit wem Ihr Unternehmen zusammenarbeitet, z.B. mit Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, Verkäufern, Vertriebskanälen und anderen Partnern.

Welche Attribute definieren die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen sowie die Vermögenswerte, die dem Unternehmen gehören oder von ihm verwaltet werden.

Welche zusätzlichen Kontextinformationen, wie z.B. Standortdaten, von anderen Entitäten und in Transaktionen referenziert werden.

Wie Stammdatenverwaltungssysteme funktionieren

Sie können sich ein Stammdaten-Management-System als eine bidirektionale Clearingstelle zwischen mehreren Systemen vorstellen, die Daten über eine Wirtschaftseinheit lesen und schreiben. Wenn fünf verschiedene Systeme auf Daten über Kunden zugreifen und diese erstellen müssen, dann können sie Kundendaten über das MDM-System veröffentlichen und abonnieren.

MDM-Systeme bieten Automatisierung und Tools zur Verwaltung dieser Daten. Wenn zum Beispiel zwei Systeme versuchen, die Adresse eines Kunden zu aktualisieren, sollte das MDM mit der Logik konfiguriert werden, um zu entscheiden, welche Adresse akzeptiert wird. MDMs verfügen oft über Werkzeuge für Datenverwalter, die einspringen und Konflikte lösen können, die die Geschäftslogik nicht lösen kann.

Wenn das MDM-System zu dieser Clearing-Stelle wird, kann es viele Dienste bereitstellen, die bei der Einhaltung von Vorschriften helfen. Daten können mit vollständiger Datenherkunft archiviert werden, so dass Compliance-Teams recherchieren können, wann, von wem und wie Daten geändert wurden. Richtlinien zu Datenzugriffsrechten, Verschlüsselung und Datenmaskierung können ebenfalls zentralisiert werden.

Da viele MDM-Systeme heute in der Cloud arbeiten, dienen sie auch als Stammdaten-Repositorys. Das bedeutet, dass nicht mehr jede Anwendung lokale Kopien von Kunden-, Produkt- und anderen Entitätsdaten speichert, sondern dass sie die Daten direkt im MDM-System abfragen und aktualisieren können. Dies schafft einen Kompromiss zwischen Komfort und Kosten. Anwendungen mit geringerem Transaktionsvolumen können mit dünneren Back-End-Datenbanken entwickelt werden und stattdessen mit den APIs des MDM für Entitätsdaten verbunden werden. Im Gegensatz dazu kann es zuverlässiger sein, diese Daten für Systeme mit höherem Volumen zu replizieren. So oder so, das MDM-System speichert die Quelle der Wahrheit der Entitätsdaten.

Einige MDMs sind domänenspezifisch und bieten sofort einsatzbereite Startschemata für allgemeine und branchenspezifische Entitäten. Beispielsweise sind Kunden-360-Plattformen (manchmal auch Kundendatenplattformen genannt) auf die Speicherung von Kundendaten spezialisiert, und Produktinformationsmanagementsysteme sind spezifisch für Produktinformationen. MDMs bieten verallgemeinerte Ansätze, die für Kunden, Produkte und andere Entitäten funktionieren.

Bedenken Sie, dass ein CRM-System keine Plattform zur Verwaltung von Kundenstammdaten ist und dass die meisten E-Commerce-Plattformen nicht ohne weiteres als Datenstamm fungieren können. Diese Systeme bieten Arbeitsabläufe rund um Kunden- und Produktdatensätze, aber im Allgemeinen sind sie nicht mit den Datenmodellen, Diensten und Tools ausgestattet, um Daten über viele verbundene Anwendungen hinweg zu verwalten.

Wo Sie mehr über Stammdatenmanagement erfahren können

Wie bei allen Geschäftspraktiken erfordert die Einführung des Systems oft mehr als die technischen Schritte der Installation und Integration der Technologie. Die Einrichtung einer Stammdatenverwaltungsplattform erfordert in der Regel Änderungen an den Geschäftsprozessen, neue Unternehmensrollen und Schulungen für neue Verantwortlichkeiten.

Wenn Sie sich für diese Technologie interessieren, sollten Sie in Erwägung ziehen, dieses kostenlose eBook über Stammdatenmanagement zu lesen, diese neun Stammdatenmanagement-Zertifizierungen durchzusehen oder einer dieser LinkedIn-Gruppen zum Thema Datenmanagement beizutreten.

*Isaac Sacolick ist der Autor von Driving Digital: The Leader’s Guide to Business Transformation through Technology (Leitfaden für Unternehmensumwandlung durch Technologie), der viele Praktiken wie Agile, Devops und Datenwissenschaft behandelt, die für erfolgreiche digitale Umwandlungsprogramme entscheidend sind. Sacolick ist ein anerkannter Top-Social-CIO, ein langjähriger Blogger bei Social, Agile and Transformation und CIO.com und Präsident von StarCIO.