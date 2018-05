Was Firmen wirklich wollen, wenn sie einen CIO einstellen

Spezifische Technologiekenntnisse sind wichtig. Die besten CIOs sind aber zusätzlich ausgewiesene Führungskräfte, ausgezeichnete Manager und Hauptkommunikatoren. [...]

Was suchen Unternehmen bei der Anstellung eines CIOs. Natürlich hängt die Antwort von der Organisation und Branche, in der gesucht wird, ab. Wenn man CIO-Stellenausschreibungen vergleicht, stellt sich allerdings heraus, dass viele Unternehmen, trotz ihrer unterschiedlichen Arbeitsfelder, nach gleichen Fähigkeiten und Erfahrungen suchen.

Zwischen April 2017 und März 2018 analysierte Indeed.com Stellenangebote für CIOs und fand in fast jeder Ausschreibung 10 Fähigkeiten, die für die Position gewünscht wurden. Der Mix aus Hard- und Soft Skills bietet eine gute Orientierungshilfe für aufstrebende IT–Führungskräfte.

Zu den gesuchten Fähigkeiten gehören Erfahrung mit Projektmanagement, agilen Methoden in der Softwareentwicklung, Entwicklung von Unternehmenssoftware, Budgetierung und Rekrutierung, sowie technisches Know-how der Geschäftsanalytik, Data-Warehousing (Datenaufbereitung) und das Arbeiten mit speziellen Technologien wie SAP, VMware und Sharepoint.

„CIOs wurden damit beauftragt, die Strategien und Initiativen zu entwickeln, die für die erfolgreiche Implementierung der digitalen Transformation in ihren Organisationen erforderlich sind“, sagt Paul Wolfe, Senior Vice President und Head of Global Human Resources bei Indeed.com. „Es ist keine Überraschung, dass wir eine Mischung aus Führungs-, Geschäfts- und Technologiefähigkeiten sehen, die sich in den auf Indeed geposteten Stellenanzeigen für die Position widerspiegeln.“.

Während die Liste der gesuchten Fähigkeiten aus der Studie von Indeed eine ungefähre Vorstellung gibt, wonach Unternehmen in einem CIO suchen, sollte die Liste mit Vorsicht genossen werden, sagt Mark Weatherbee Vizepräsident der IT bei Goodwill Industries Northern New England.

„Ein CIO muss kein Experte in all diesen Bereichen sein.“, sagt Weatherbee. Tatsächlich sind viele der wichtigsten Fähigkeiten, die einen CIO auszeichnen, gar nicht auf der Liste, sagt er. „Ich finde, dass CIOs Expertenteams bilden müssen, die klüger sind als sie selbst. Sie sind wie ein Coach für ihr IT-Team. Sie müssen sich für ihre Kunden und ihre eigenen Teams einsetzen, starke Beziehungen zu ihren Kollegen aufbauen, die Geschäftsziele ihrer Organisation verstehen und einen guten Geschäftssinn haben.“, fährt er fort. Wenn ein CIO neu ist, sollten er zudem daran arbeiten Vertrauen in seiner Organisation aufzubauen.



Die Wahrheit über technische Fähigkeiten

In der Tat zeigt die Liste der CIO-Fähigkeiten, dass ein besonderes Augenmerk auf eine Auswahl von herstellerspezifischen Technologien gesetzt wird. Aber wie technisch muss man wirklich sein, um eine IT-Führungsposition zu erreichen? Oder, noch wichtiger, wie essenziell sind technische Fähigkeiten, wenn es darum geht, als CIO erfolgreich zu sein?

Wenn Softwareentwicklungsteams mit herstellerspezifischen Technologien wie SharePoint oder SAP arbeiten, sollten CIOs wissen, wie diese Technologien in die größere IT-Infrastruktur integriert werden können, sagt Weatherbee. Das Gleiche gilt für einen Hypervisor wie VMware, da alle Organisationen zu einem gewissen Grad virtualisiert sind. Aber sie müssen nicht alle Schrauben und Muttern einer herstellerspezifischen Technologie kennen, um effektive Führer zu sein.

„Es geht eher darum, die richtigen Talente einzustellen, die mit diesen Technologien auch arbeiten können“, sagt er. „Wenn ein CIO einen neuen Job übernimmt, erbt er viele Unternehmenssysteme wie SAP, Oracle oder UltiPro. Darum muss er die richtigen Leute einstellen, um diese Systeme zu verwalten.“

Das ist wirklich der Schlüssel, sagt Weatherbee, mit Enterprise-Systemen, einschließlich Data Warehousing (Datenverarbeitung) und Business Intelligence (Geschäftsanalytik). Es ist am wichtigsten zu wissen, wie und wann man seine Führungsqualitäten, Management- und Kommunikationsfähigkeiten einsetzt und Aufgaben an Spezialisten weiterdelegiert.

„Viele Stellenbeschreibungen für CIOs sind schlecht geschrieben und verweisen zu oft auf spezifische Technologien„, sagt er. „Eine CIO-Position sollte darin bestehen, das Geschäft zu verstehen, zu leiten, zu managen und sicherzustellen, dass das Personal über das entsprechende technische Fachwissen verfügt, um diese Personen dann in jede einzelne Geschäftseinheit einbetten zu können.“, sagt er.

Natürlich hängt viel von der Größe der Organisation ab, sagt Ann Dunkin, CIO des County Santa Clara in Kalifornien, und früher CIO der US-Umweltschutzbehörde für die Obama-Administration. Kleinere Organisationen mit begrenzten IT-Abteilungen und Software-Entwicklungsteams machen es einem CIO immer einfacher, sagt sie.

„Wenn Sie in einer kleineren Organisation sind, dann ist es wichtig, dass Sie ein grundlegendes Verständnis für Technik haben“, sagt sie. „Im Allgemeinen müssen Sie die Prinzipien und Prozesse einiger Dinge wie Agile Methodik oder Projektmanagement verstehen. Aber in einer großen Organisation wie meiner, wo ich ein riesiges Team von IT-Leuten habe ist dieses Wissen nicht so wichtig. “

Weatherbee stimmt zu. „Projektmanagement sollte eine Kernkompetenz sein. Es ist wichtig, dass CIOs Teams mit guten Projektmanagementfähigkeiten aufbauen. Noch besser ist es, engagierte Projektmanager zu haben“, sagt er. Das gleiche gilt für agile Methodik. Während CIOs oft Entwicklerteams leiten und daher ein allgemeines Verständnis für agile und Softwareentwicklungspraktiken haben müssen, sollten die Einzelheiten dieser Prinzipien und Frameworks von denen in den Teams selbst gehandhabt werden, fügt er hinzu.

Dennoch machen Unternehmen manchmal den Fehler, einen technischen Experten als CIO einzustellen, anstatt sich auf das zu konzentrieren, was jemanden zu einem großen Anführer macht, sagt Dunkin. Selbst in einer kleinen Organisation, in die ein CIO bei jeder Entscheidung involviert ist, ist es nicht notwendig jedes Detail zu kennen, sagt Dunkin.

„Es geht um die Soft Skills, wenn man das CIO-Level erreicht. Trotzdem muss man auch genug Tech-Verständnis haben, um nicht unterzugehen. Sie müssen die Grundlagen dieser Technologien verstehen, aber nicht das Wesentliche davon „, sagt Dunkin.

Führungsqualitäten: Das wahre Unterscheidungsmerkmal

Welche Fähigkeiten sollten Sie also für eine CIO-Rolle anstreben, wenn nicht die von Indeed? Dunkin sagt, dass ihre Priorität bei der Einstellung eines CIOs Führungsqualitäten gefolgt von starken Managementfähigkeiten sind.

„Für mich ist das jemanden, der die Herzen und Köpfe der Menschen gewinnen kann, die für ihn arbeiten. Jemand, der durch Coaching und solide Unterstützung Menschen mit seiner Vision anziehen und halten kann „, sagt Dunkin. „Das ist das Führungsstück. Zusätzlich müssen sie auch über gute Managementfähigkeiten verfügen, damit sie die Vision und die Mission erfüllen und die Arbeit gut genug verstehen, um so den richtigen Mitarbeitern die richtigen Jobs zuzuteilen. Es geht darum, die Menschen zu aktivieren, die für Sie arbeiten. Sie legen die strategische Richtung fest, die dann ausgeführt wird. “

Aus diesem Grund sind Budgetierung und Rekrutierung zwei Fähigkeiten, die von Indeed in ihrer Liste der wichtigsten CIO-Fähigkeiten genannt werden. „Must-have-Fähigkeiten“ für jeden CIO, sagt Weatherbee.

„Budgetplanung, sowohl betrieblich als auch kapital, wird benötigt. Ein sorgfältiger Kostenüberblick ist unerlässlich“, sagt er. „Recruiting-Fähigkeiten sind ebenfalls ein Muss, da CIOs starke Teams aufbauen müssen. Starke Teams schaffen den Erfolg. Der CIO hilft nur, einen Teil dieses Erfolgs zu orchestrieren. “

Jo Abernathy, CIO von Blue Cross Blue Shield aus North Carolina, stimmt zu. Führungskräfte zu finden, die dem CIO Bericht erstatten, die über domänen- und disziplinspezifische Erfahrungen verfügen, ist wichtiger als ein CIO der diese Fähigkeiten selbst nachweisen kann. Die CIO-Rolle sollte auf einer höheren Ebene operieren und nuancierter und strategieorientierter sein, sagt Abernathy.

„Sie müssen in der Lage sein, eine überzeugende Geschichte über Ihr Unternehmen und Ihre Technologieorganisation zu vermitteln, um Talente zu gewinnen und zu halten. Sie müssen die Fähigkeit haben, Menschen zu motivieren und zu inspirieren, dass sie in die gleiche Richtung rudern, auch wenn sie nicht zustimmen. Die Leute müssen gehört werden, aber am Ende des Tages brauchen sie jemanden, der keine Angst hat, zu sagen wo es lang geht, die Gründe dafür zu erklären, sich zu engagieren und auch die schwierigen Entscheidungen zu treffen“, sagt sie.

Coaching und Mentoring sind eine weitere wichtige Fähigkeit erfolgreicher CIOs, sagt Abernathy. Dazu gehört die Entwicklung und Bereitstellung von konstantem Feedback für Ihre Teams, um sicherzustellen, dass sie mit der Mission und den Werten der Marke, die Sie aufbauen, übereinstimmen. Wenn sie es nicht tun, sagt sie, kannst man sie entlassen.

Auch wenn dies hart erscheint, ist die Glaubwürdigkeit eines CIO und seine Fähigkeit, harte Entscheidungen zu treffen und zu rechtfertigen, ein weiterer Schlüssel zum Erfolg, sagt Abernathy.

„Sprich direkt. Sei ehrlich. Spiele nicht. Hören Sie zu, zeigen Sie Bescheidenheit, aber machen Sie sich mit Konflikten vertraut „, sagt sie. „Diese Fähigkeiten ermöglichen es Ihnen, Einfluss zu nehmen und zu verhandeln, was auf den höchsten Ebenen in diesem Job absolut notwendig ist.“

Die Macht der Delegation und Kommunikation

Angesichts der Verantwortung eines typischen CIOs müssen Sie auch wissen, was Sie kontrollieren müssen, und was nicht, sagt Abernathy. Hier ist delegieren eine Schlüsselqualifikation. „Wähle deine Schlachten, ermächtige und befähige deine Geschäftsbereiche, so unabhängig wie möglich zu sein“, sagt sie.

Als CIO müssen Sie die Fähigkeit besitzen, durch unzählige Informationen zu filtern, herausfinden, was wirklich wichtig ist und ausführen, sagt Abernathy. „CIOs werden mit so vielen Informationen über die Strategie und Initiativen ihres Unternehmens, neue Technologien, Politik und Egos, Anbieterwerten und Spielen überflutet, dass sie in der Lage sein müssen, einzuschätzen, zu filtern, zu entscheiden und weiterzumachen „, sagt sie. „Man muss es schaffen sowohl viele Dinge gleichzeitig zu jonglieren als auch mit den wirklich wichtigen Dingen Schritt zu halten. Das kann schwierig sein. Man will engagiert sein, aber nicht micromanagen. “

Um dieses Gleichgewicht zu erreichen, sind Kommunikationsfähigkeiten unerlässlich. Als CIO müssen Sie auf allen Ebenen stark und effektiv kommunizieren, sagt Abernathy, und in der Lage sein, Ihren Wert für die größere Organisation zu verbalisieren. „Kommunikation muss so viele Aspekte der IT wie möglich abdecken: Strategie, Finanzen, Talentstrategie, Roadmaps und Pläne, kontinuierliche Verbesserung usw. IT ist eher schlecht darin, Dienstleistungen und Leistungen zu vermarkten. Lassen Sie die Organisation wissen, was Sie tun und was Sie erreichen. Bitte fragen Sie nach, was man an Ihnen schätzt und was fehlt „, sagt sie.

Die Leidenschaft, immer auf dem Laufenden bei neue Technologien zu bleiben, kann auch helfen, Werte zu schaffen. Insbesondere mit dem hektischen Tempo des technologischen Wandels, sagt sie. Um Abhilfe zu schaffen, sagt Abernathy, hat sie einen Technischen Direktor eingestellt, der die Hauptverantwortung für diese Aufgabe trägt.

„Er hilft mir und den anderen Führungskräften in meiner Organisation, auf dem Laufenden zu bleiben und den“ Hype“ von der Vielzahl an neuen Technologien, die auf uns zukommen, zu filtern. Es ist wichtig, einige Ressourcen zurückzuhalten, um neue Technologien [intern] zu erforschen“, sagt sie. „Das Letzte, was Sie wollen, ist etwas zu implementieren, das Ihr Geschäftspartner über einen externen Berater gefunden hat. Denn das verringert Ihren Wert und kann Sie behindern, wenn Sie der Entscheidung nicht zustimmen und deswegen nicht in den Evaluierungsprozess einbezogen werden . “

Die CIO-Rolle ist unglaublich vielfältig, aber insgesamt sind eine starke Führung, Kommunikation, Konfliktverhandlungen, eine Fähigkeit zu delegieren und eine Leidenschaft für neue Technologien der Schlüssel zum Erfolg in dieser Rolle.

*Sharon Florentine schreibt für CIO.