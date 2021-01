Was ist ein Mini-LED-Display und warum wollen wir es?

Apple könnte in diesem Jahr damit beginnen, eine neue Hintergrundbeleuchtungstechnologie in einige seiner Produkte zu integrieren. Hier erfahren Sie, was es mit Mini LED auf sich hat. [...]

Seit etwa einem Jahr gibt es Gerüchte, dass Apple kurz davor steht, einige Produkte mit Mini-LED-Display-Technologie auf den Markt zu bringen. Sie könnte in MacBooks, iPads, iMacs – eigentlich in allem, was ein Display hat – zum Einsatz kommen, obwohl es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass sie jemals in der Apple Watch oder dem iPhone (die OLED-Displays verwenden) zum Einsatz kommt.

Was ist ein Mini-LED-Display und was bringt es Ihnen? Diese kurze Erklärung hilft Ihnen vielleicht zu verstehen, warum diese Technologie für Apples Produkte ein so großer Schritt nach vorne sein kann.

Ein besseres hintergrundbeleuchtetes LCD

Um Mini LED zu verstehen, müssen Sie zunächst die Grundlagen der Funktionsweise eines herkömmlichen hintergrundbeleuchteten LCDs kennen. Das ist das, was wir heute in all unseren iPads, MacBooks und iMacs finden können.

Das kann kompliziert werden, aber kurz gesagt, gibt es eine Rückbeleuchtung (normalerweise weiß), mit einer LCD-Schicht darüber. Der Zweck der LCDs ist es, eine kontrollierte Menge an Licht von der Rückbeleuchtung zu blockieren. Über den LCDs befinden sich Farbfilter, die das Licht rot, grün oder blau färben. Das ist die Grundstruktur, aber moderne LCDs haben weitere Schichten wie Polarisatoren, Blendschutzschichten und so weiter. Ein großes weißes Licht, das von einem Haufen winziger LCDs (drei pro Pixel) bedeckt ist, um verschiedene Lichtmengen zu blockieren oder durchzulassen, und ein Farbfilter, der das Licht rot, grün oder blau färbt.

Bei der Mini-LED-Technologie wird die große Hintergrundbeleuchtung durch ein Raster aus vielen winzig kleinen Hintergrundleuchten ersetzt.

Dieses Bild von Vizio veranschaulicht das Konzept der lokal dimmbaren LED-Arrays (c) Vizio

Ich beschönige hier die Feinheiten. Es gibt viele Ausnahmen. Bei Fernsehern zum Beispiel sind größere LED-Hintergrundbeleuchtungs-Arrays mit sogenanntem „Local Dimming“ üblich, und sogar Mini-LED-Fernseher gibt es bereits von Marken wie TCL auf dem Markt. Das Pro Display XDR von Apple ist fast ein Mini-LED-Display, mit 576 LEDs für die Hintergrundbeleuchtung, die einzeln geregelt werden (ein typisches Mini-LED-Display dieser Größe hätte vielleicht ein paar Tausend).

Das also ist Mini LED in Kürze: so ähnlich wie das Pro Display XDR, aber mit viel mehr, kleineren LED-Hintergrundleuchten.

CNET hat einen guten Artikel, der sich auf TVs konzentriert. Das Prinzip ist bei allen Mini-LED-Displays das gleiche.

Präzises lokales Dimmen und HDR

Was genau macht ein Backlight-Array aus Tausenden von winzigen LEDs für Sie? Nun, bei einem herkömmlichen LCD haben Sie vielleicht eine Hintergrundbeleuchtung, die das gesamte Display gleichmäßig ausleuchtet. Es muss so hell sein wie die hellsten weißen Pixel auf dem Bildschirm. Dann würden die LCDs davor einen Teil des Lichts blockieren, um dunklere Pixel zu erzeugen.

Mit einem Array von Hintergrundbeleuchtungs-LEDs, wie beim Pro Display XDR, können Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf Hunderten von winzigen „Zonen“ individuell steuern und dann die Helligkeit mit der LCD-Schicht weiter verfeinern. Dies verbessert den Kontrast und die Stromeffizienz und ermöglicht dunklere Schwarzwerte.

Das Pro Display XDR hat Hunderte von LED-Hintergrundbeleuchtungen, aber nicht genug, um wirklich als Mini-LED-Display bezeichnet zu werden (c) Apple

Die Mini-LED-Technologie geht noch einen Schritt weiter, mit Tausenden oder sogar Zehntausenden von wirklich winzigen LEDs, die in Hunderte oder Tausende von Beleuchtungszonen unterteilt sind. Das Display kann die Intensität der Hintergrundbeleuchtung schon hinter ein paar hundert Pixeln steuern.

Dies verbessert die Energieeffizienz weiter und ermöglicht außerdem eine feinere Kontrolle über die hellsten und dunkelsten Bereiche des Bildschirms. Eine LED-Hintergrundbeleuchtung kann sehr hell eingestellt werden, ohne dass das Licht in einen dunklen Bereich in der Nähe abstrahlt.

Es ist wahrscheinlich, dass Apple Produkte mit Mini-LED-Displays eine höhere Spitzen- und Dauerhelligkeit haben werden, wenn auch nicht auf dem Niveau der beeindruckenden 1000 nits Dauer- und 1600 nits Spitzenhelligkeit des Pro Display XDR. So etwas erzeugt eine Menge Wärme und erfordert eine erhebliche Kühlung. Dies, kombiniert mit großartigen Schwarzwerten, wird wirklich hohe Kontrastverhältnisse und brillante HDR-Qualität bedeuten.

Nicht dasselbe wie Micro-LED

Es gibt eine weitere Technologie mit einem ähnlich klingenden Namen: Micro-LED. Micro-LED, das aus Kostengründen wahrscheinlich zuerst in der Apple Watch zum Einsatz kommen wird, ist keineswegs das Gleiche wie Mini-LED.

Wenn Sie die Beschreibung von Mini-LED gelesen haben und sich gedacht haben: „Warum machen sie die LEDs nicht einfach so klein, dass es für jedes Subpixel eine gibt?“, dann liegen Sie genau richtig. Denn genau das ist die Micro-LED.

Micro-LED ist nicht wie Mini-LED. Es ist überhaupt kein LCD (c) Trendforce

Micro-LED ist sehr ähnlich wie OLED; eine selbstemittierende Technologie (was bedeutet, dass es keine Hintergrundbeleuchtung gibt). Es ist ein Array von viel kleineren LEDs, Millionen von ihnen auf einem einzigen Display, jede in der Größe eines einzelnen Sub-Pixels. Jede Micro-LED ist rot, grün oder blau und leuchtet einfach heller oder dunkler, um die Farbe eines Pixels zu ändern. Es ist also keine LCD-Schicht oder ein Farbfilter erforderlich.

Mikro-LED-Displays sind derzeit noch zu teuer für eine breite Akzeptanz, aber die Preise werden sinken. Sie sollten letztendlich große Vorteile gegenüber der LCD- oder OLED-Technologie bieten, mit superschnellen Reaktionszeiten, unglaublicher Farbwiedergabe, hoher Helligkeit, perfekten Schwarzwerten und besserer Energieeffizienz, alles in einem dünneren Display.

*Jason Cross schreibt seit über 20 Jahren professionell über Technik. Sein Ziel ist es, herauszufinden, wie komplizierte Technik funktioniert, und sie so zu erklären, dass sie jeder verstehen kann.