Was ist Kaizen? Die Geschäftsstrategie zur stetigen Verbesserung

Was ist Kaizen?

Kaizen, ein japanischer Begriff, der „Veränderung zum Besseren“ bedeutet, wurde von Unternehmen als Geschäftsstrategie adaptiert, die darauf ausgerichtet ist, ein Umfeld der kontinuierlichen Verbesserung zu schaffen. Das Ziel von Kaizen ist es, das Unternehmen, seine Produkte, Dienstleistungen und Mitarbeiter durch kleine Veränderungen im gesamten Unternehmen stetig zu optimieren. Kaizen ist nicht nur in der Technologiebranche beliebt, sondern wird auch in Branchen wie Gesundheitswesen, Psychotherapie, Politik, Life Coaching und Bankwesen eingesetzt, um Prozesse, Entscheidungen und Logistik zu optimieren.

Während sich die meisten IT-Frameworks auf die Mechanismen eines Unternehmens konzentrieren, wie z.B. seine Managementmethoden, Prozesse oder Supply-Chain-Logistik, ist Kaizen ein ganzheitlicher Ansatz, der Unternehmen dabei unterstützt, nicht nur Prozesse, sondern auch Mitarbeiter zu verbessern – vom Top-Management bis hin zu den Einsteigern.

Wie unterscheidet sich Kaizen von anderen IT-Frameworks?

Wie Agile, Lean IT oder Six Sigma ist Kaizen darauf ausgelegt, Verschwendung zu reduzieren und Fehler zu vermeiden – aber es verfolgt dabei einen anderen Ansatz. Kaizen unterscheidet sich von anderen IT-Management- oder Service-Frameworks, indem es sich auf kleine Verbesserungen konzentriert, die einfach zu implementieren sind. Andere IT-Frameworks beinhalten in der Regel eine Überarbeitung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten, indem sie im Rahmen eines bestimmten Projekts mehrere Themen gleichzeitig behandeln. Kaizen befasst sich mit Problemen im gesamten Unternehmen, die nicht spezifisch für ein Projekt oder ein Geschäftsziel sind – das einzige Ziel ist die Verbesserung. Es geht weniger darum, Probleme zu „beheben“, sondern vielmehr darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Mitarbeiter und Führungskräfte wohl genug fühlen, sich ihren eigenen Fehlern zu stellen und aus der Erfahrung heraus zu wachsen.

Ein weiteres entscheidendes Merkmal von Kaizen ist, dass es sich stark auf das Feedback der Mitarbeiter stützt und nicht auf das Feedback von Kunden oder Klienten. Die meisten der vorgeschlagenen Verbesserungen in einer Kaizen-Umgebung stammen direkt von den Mitarbeitern des Unternehmens, was bedeutet, dass Unternehmen auch bei der Umsetzung geforderter Verbesserungen und Änderungen auf weniger Widerstand stoßen. Es soll als Mittel des täglichen Betriebs in die Firmenkultur Ihres Unternehmens eingebettet werden.

Unternehmen, die Kaizen implementieren wollen, müssen Geduld haben, da Veränderungen oft in einem so geringen Umfang umgesetzt werden, dass es eine Weile dauern kann, bis sie den Nutzen daraus ziehen. Unternehmen, die den ROI von Veränderungen nachweisen wollen, müssen möglicherweise Jahre warten, bis sie die Verbesserungen sehen, und einige der Verbesserungen sind mit der traditionellen Analytik vielleicht gar nicht messbar. Andere Frameworks wie ITSM, Lean oder Six Sigma bieten eine schnellere Befriedigung, da sie darauf abzielen, Fehler und Verschwendung zu reduzieren, die Produktivität und Qualität so schnell wie möglich zu verbessern und gleichzeitig detaillierte Analysen zu liefern.

Kaizen-Prinzipien

Kaizen wurde in den 1980er Jahren in Amerika populär, als amerikanische Unternehmen erkannten, dass japanische Unternehmen sie nach Anwendung der Kaizen-Philosophie übertroffen haben. Der eigentliche Zweck von Kaizen ist es, herauszufinden, wo Prozesse ausfallen und woher Probleme kommen, und die Ursache zu finden, um das Problem dort zu beheben, wo es seinen Ursprung hat. In der Kaizen-Philosophie müssen auch die Führungskräfte darauf vorbereitet sein, ihre eigenen Fehler zu entdecken und sie mit den Kaizen-Prinzipien anzugehen. Niemand wird für diese Fehler oder Irrtümer in einer Kaizen-Umgebung bestraft; sie werden als Möglichkeiten zum Wachsen und Lernen angesehen.

Es gibt fünf Hauptprinzipien in Kaizen:

Kennen Sie Ihren Kunden : Finden Sie heraus, was Ihre Kunden wünschen und wie Sie ihr Erlebnis verbessern können, basierend auf dem, was sie schätzen.

: Finden Sie heraus, was Ihre Kunden wünschen und wie Sie ihr Erlebnis verbessern können, basierend auf dem, was sie schätzen. Lassen Sie es fließen : Null Verschwendung sollte ein unternehmensweites Ziel sein, bei dem sich jeder in der Organisation auf die Reduzierung und Beseitigung von Verschwendung konzentriert.

: Null Verschwendung sollte ein unternehmensweites Ziel sein, bei dem sich jeder in der Organisation auf die Reduzierung und Beseitigung von Verschwendung konzentriert. Geh zu Gemba : Gemba ist ein japanischer Begriff, der „der eigentliche Ort“ bedeutet. Folgen Sie der Action und finden Sie heraus, wo der Wert geschaffen wird und gehen Sie dorthin, um die Kaizen-Prinzipien anzuwenden.

: Gemba ist ein japanischer Begriff, der „der eigentliche Ort“ bedeutet. Folgen Sie der Action und finden Sie heraus, wo der Wert geschaffen wird und gehen Sie dorthin, um die Kaizen-Prinzipien anzuwenden. Menschen befähigen : Organisieren Sie Teams mit klaren Richtlinien und Zielen, aber stellen Sie sicher, dass sie mit den richtigen Tools und Systemen ausgestattet sind, die sie für ihren Erfolg benötigen.

: Organisieren Sie Teams mit klaren Richtlinien und Zielen, aber stellen Sie sicher, dass sie mit den richtigen Tools und Systemen ausgestattet sind, die sie für ihren Erfolg benötigen. Seien Sie transparent: Verwenden Sie Daten, um zu zeigen, wie Verbesserungen das Unternehmen verändern, damit es „greifbar und sichtbar“ wird.

Kaizen-Zertifizierung und Training

Es gibt mehrere Kaizen-Zertifizierungen, die nicht branchenspezifisch sind. Das Kaizen Institute (AT), das von der Marke Kaizen geführt wird, bietet drei Zertifizierungsstufen an, die Kaizen auf einem höheren Niveau abdecken. Das Acuity Institute (INT) bietet ebenfalls ein Kaizen Leader Zertifizierungsprogramm mit zwei Monaten Online-Kursen an, die eine breitere Perspektive der Philosophie aus der Perspektive der Führungskräfte vermitteln. Das Management Strategy Institute (MSI) (INT) veranstaltet auch einen Kaizen-Workshop mit Training und Zertifizierung, der Kaizen aus einer stärker geschäftsorientierten Perspektive behandelt.

Da Kaizen ganzheitlich im Unternehmen eingesetzt werden soll, auch wenn es auf Softwareentwicklung oder IT-Prozesse ausgerichtet ist, können diese Zertifizierungen immer noch wertvolle Ressourcen für diejenigen sein, die Kaizen in der IT einsetzen möchten. Sie können aber auch spezifischere IT-Kaizen-Zertifizierungen wie die Lean IT Kaizen-Zertifizierung von Exin (INT) oder die Kaizen-Zertifizierung der Lean Six Sigma Company (DE) vorfinden.

Sarah White ist Senior Writer bei CIO.com und befasst sich mit den Themen IT-Governance, Einstellung und Personalbeschaffung sowie IT-Jobs.