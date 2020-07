Was Sie über Thunderbolt 4 wissen müssen

Intel hat eine neue Version von Thunderbolt vorgestellt, die darauf abzielt, die Anschlussverwirrung zu verringern. Sie könnte in Zukunft auch für Macs erhältlich sein. [...]

Der USB-Typ-C-Stecker ist in vielerlei Hinsicht wunderbar, aber seine Allgegenwart unter den heutigen Computer-Anschlüssen hat ihn zur Grundlage einer Vielzahl von verwirrenden Standards und Funktionen gemacht. Wenn Sie diesen Anschluss sehen, wissen Sie nie, was Sie bekommen werden: USB 3 oder 3.2? Vielleicht das kommende USB 4? Was ist die maximale Übertragungsgeschwindigkeit? Verfügt er über Stromversorgung? Kann ich einen externen Bildschirm anschließen, und wenn ja, mit welcher Auflösung? Wie schnell ist er?

Legen Sie den Thunderbolt 3-Standard und seine optionalen Spezifikationen darüber, und es ist schwer zu wissen, was mit diesem Typ-C-Stecker funktioniert und was nicht.

Intel hat nun einen neuen Standard, Thunderbolt 4, von dem man hofft, dass er dazu beitragen wird, die Verwirrung zu beseitigen. Er bringt keine höheren Geschwindigkeiten (das Maximum liegt immer noch bei 40 Gbps) oder wesentliche neue Fähigkeiten, aber er hat strengere Mindestanforderungen und Zertifizierungsrichtlinien. Die Hoffnung ist, dass Thunderbolt 4 die „Vollversion von USB-C“ sein wird, wie Intel es ausdrückt.

Wie unterscheidet sich Thunderbolt 4?

In vielerlei Hinsicht ist Thunderbolt 4 dasselbe wie Thunderbolt 3. Zumindest verfügt er in vielerlei Hinsicht über dieselben Maximalfähigkeiten wie Thunderbolt 3: 40Gbps Datenübertragungsrate, 15W minimale Leistungsabgabe für Zubehör, Unterstützung für zwei 4K-Monitore, und so weiter. Aber viele Thunderbolt 3-Ports auf PCs erfüllen diese Best-Case-Spezifikationen nicht wirklich, und sie sind nicht alle für die Zertifizierung erforderlich. Thunderbolt 4 erhöht die Mindestanforderungen erheblich.

Thunderbolt 4 hat ähnliche maximale Fähigkeiten wie Thunderbolt 3, aber wesentlich höhere Mindestanforderungen (c) Intel

Man könnte sich Thunderbolt 4 als eine Art Thunderbolt 3 mit „garantierter maximaler Leistungsfähigkeit“ vorstellen.

Was dies für zukünftige Apple-Produkte bedeutet

Während die Thunderbolt- und USB-C-Implementierung auf Windows-PCs ein großes Durcheinander war, waren die jüngsten Macs von Apple ein leuchtendes Beispiel für eine Thunderbolt-Implementierung der Spitzenklasse. Moderne Macs neigen dazu, den maximalen Durchsatz, eGPUs und mehrere 4K-Monitore an ihren Thunderbolt 3-Ports zu unterstützen.

Aber nicht jedes Apple-Produkt mit einem Typ-C-Port unterstützt Thunderbolt 3. Das iPad Pro hat einen USB-C-Anschluss und unterstützt externe Displays, die den DisplayPort-Standard verwenden, ist aber kein Thunderbolt-Anschluss. Das 12-Zoll-MacBook, das jetzt eingestellt wurde, hatte ebenfalls einen USB-C-Anschluss ohne Thunderbolt.

Thunderbolt 4 soll das USB Typ-C-Durcheinander aufräumen (c) Intel

Werden zukünftige Macs Thunderbolt 4 unterstützen? Diejenigen, die auf Intel-Prozessoren basieren, werden es wahrscheinlich tun. Intel wird Thunderbolt 4-Controller in seine „Tiger Lake“-Prozessoren einführen, die gegen Ende des Jahres veröffentlicht werden sollen. Macs, die diese Chips verwenden, werden wahrscheinlich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres auf den Markt kommen. Ein eigenständiger Intel-Controller-Chip wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Apple hat kürzlich angekündigt, dass es Macs von Intel-Prozessoren auf sein eigenes Silizium umstellen wird. Das wirft ein kleines Problem auf.

Macs, die Intel-Prozessoren verwenden (es wird noch einige davon für die nächsten ein oder zwei Jahre geben), werden Thunderbolt 4 wahrscheinlich unterstützen, sobald Macs mit Tiger Lake-Prozessoren auftauchen. In praktischer Hinsicht wird es keinen großen Unterschied machen – Apples Thunderbolt 3-Implementierung ist normalerweise so robust, dass sie die meisten der Thunderbolt 4-Mindestspezifikationen erfüllt.

Was ist mit Macs, die Apples eigenes Silizium verwenden? Eine Voraussetzung für die Thunderbolt 4-Zertifizierung ist der „Intel VT-d DMA-Schutz“, eine Sicherheitsmaßnahme, die den Speicherzugriff von angeschlossenen Geräten verhindert. PCWorld weist darauf hin, dass Intel nach eigenen Angaben jedoch eine „gleichwertige“ DMA-Schutztechnologie zertifizieren würde. Es wäre also denkbar, dass Apple einen eigenen Thunderbolt 4-Controller hat, der Intels Zertifizierungsprozess erfüllt, oder dass es einen Intel-Controller-Chip verwendet, wenn ein solcher in Zukunft verfügbar wird.

Apple bestätigte gegenüber The Verge, dass das Unternehmen beabsichtigt, Thunderbolt auf Macs mit Apple-Silizium weiterhin zu unterstützen: „Vor mehr als einem Jahrzehnt hat Apple zusammen mit Intel Thunderbolt entworfen und entwickelt, und heute genießen unsere Kunden die Geschwindigkeit und Flexibilität, die es auf jedem Mac bietet. Wir setzen uns weiterhin für die Zukunft von Thunderbolt ein und werden Thunderbolt in Macs mit Apple-Silizium unterstützen“.

Dies sagt uns nicht, welche Version von Thunderbolt wir erwarten können, oder ob Apple und Intel oder Apple Controller verwenden wird, aber wir können vermutlich mindestens das gleiche Maß an Kompatibilität und Unterstützung erwarten, das auch auf aktuellen Macs vorhanden ist.

*Jason Cross schreibt seit über 20 Jahren professionell über Technologie. Sein Ziel ist es, herauszufinden, wie komplizierte Technologie funktioniert, und sie so zu erklären, dass jeder sie verstehen kann.