Wenn hybride Multi-Cloud technische Vorteile hat

Stellen Sie Ihre neue Anwendung, Ihren Microservice oder Ihr Modell für maschinelles Lernen einfach in der öffentlichen Cloud bereit? Nun, vielleicht nicht so schnell. [...]

Fragen Sie jemanden, der einen großen Teil seiner Karriere in der Verwaltung von Rechenzentren für den IT-Betrieb verbracht hat, und Sie werden viele Gründe hören, warum und wo private Clouds Vorteile gegenüber öffentlichen Clouds haben. Sie werden Zuverlässigkeits-, Skalierbarkeits- und Sicherheitsgründe nennen und argumentieren, dass sie höhere Standards erfüllen können, wenn sie die Kontrolle bei der Auswahl, Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur haben.

Fragen Sie nun einen CIO, und er wird andere Gründe haben, private Clouds und eine hybride Multi-Cloud-Architektur in Betracht zu ziehen. Er wird Gründe für die Variabilität der Kosten für öffentliche Clouds, die Notwendigkeit, Altsysteme über einen längeren Zeitraum zu unterstützen, und die Realitäten langfristiger Rechenzentrumsverträge anführen. Viele Unternehmens-CIOs haben bei der Verwaltung von Rechenzentren stärkere Praktiken als bei Public-Cloud-Architekturen und möchten vermeiden, sich an einen Public-Cloud-Anbieter zu binden.

Große Unternehmen können ihre Schiffe nicht schnell genug wenden, und der CIO muss in Betracht ziehen, Prioritäten für die Anwendungsmodernisierung zu setzen – basierend auf den geschäftlichen Auswirkungen und der Zeit bis zur Wertschöpfung. Keith Townsend, Mitbegründer von The CTO Advisor, äußerte sich auf Twitter wie folgt: „Wird die Verlagerung all meiner Oracle-Anwendungen auf Amazon RDS einen Nettogeschäftswert haben, wenn ich dieses Potenzial nutze, um neue Anwendungen für verschiedene Geschäftsinitiativen zu entwickeln? Das Problem ist heutzutage, dass dies die gleichen Ressourcen sind.“

Dann fragen Sie Software-Entwickler, und Sie werden feststellen, dass viele es vorziehen, Anwendungen zu entwickeln, die in Public Clouds eingesetzt werden und serverlose Architekturen nutzen. Sie können die Anwendungsbereitstellung mit CI/CD automatisieren, die Infrastruktur mit IaC konfigurieren und die Unterstützung der Low-Level-Infrastruktur dem Anbieter der öffentlichen Cloud und anderen Anbietern von Managed Services aus der Cloud überlassen.

Und wird Ihr Unternehmen in der Lage sein, auf eine einzige öffentliche Cloud zu standardisieren? Wahrscheinlich nicht. Die Anschaffungen bringen möglicherweise andere Public Clouds als Ihre Standards mit sich, und viele kommerzielle Anwendungen laufen nur auf bestimmten Public Clouds. Die Chancen stehen gut, dass Ihre Organisation Multi-Cloud betreiben wird, auch wenn sie sich sehr bemüht, dies zu vermeiden.

In der folgenden Diskussion werden wir eine Reihe von Szenarien untersuchen, in denen eine hybride Cloud-Architektur technische Vorteile gegenüber einer reinen privaten Cloud oder mehreren öffentlichen Clouds bietet.

Definition einer hybriden Multi-Cloud-Architektur und Strategie

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Entwickler es oft vorziehen, die Infrastruktur und die damit verbundenen verwalteten Dienste in Public Clouds auszulagern, während sich der IT-Betrieb für den Aufbau privater Clouds einsetzt, die ihr Fachwissen und die vorhandene Rechenzentrumsinfrastruktur nutzen. CIOs in Unternehmen müssen die praktischen Realitäten bewältigen, indem sie hybride Multi-Cloud-Architekturen und Betriebsverfahren unterstützen.

Um die Terminologie zu verdeutlichen: Multi-Cloud bedeutet, dass Ihr Unternehmen mehrere Cloud-Plattformen nutzt, beispielsweise AWS und Azure. Eine hybride Multi-Cloud bedeutet, dass Ihr Unternehmen eine Mischung aus Private Clouds und Public Clouds verwendet und die Konnektivität und Sicherheit zwischen ihnen orchestrieren muss. Eine private Cloud kann im Rechenzentrum des Unternehmens laufen oder von einem Service Provider gehostet werden.

Damit bleibt jedoch die Frage, wo neue Anwendungen eingesetzt und wo ältere Anwendungen modernisiert werden sollen. Die Beantwortung dieser Frage erfordert eine gemeinsame Anstrengung von IT-Entscheidungsträgern, Architekten, Entwicklern und Ingenieuren, um Best Practices und Architekturmuster zu berücksichtigen. Wie mir die Cloud-Beraterin Sarbjeet Johal erklärte: „Das Ziel einer hybriden Multi-Cloud-Strategie ist es, Agilität zu gewinnen und gleichzeitig Stabilität zu gewährleisten, mit anderen Worten, die richtige Arbeitslast an den richtigen Ort zu bringen.“

Sarbjeets Theorie zur Cloud Consumption hat drei Prinzipien, wenn auch mit vielen Ausnahmen:

Erstellen Sie niemals selbst Aufzeichnungssysteme, sondern beschaffen Sie SaaS

Beschaffen Sie erweiterbare SaaS (mit PaaS) für Systeme der Verbindung/Differenzierung

Nutzen Sie Public Clouds für Innovationssysteme

Diese Richtlinien geben einen Überblick darüber, wann man SaaS-Lösungen erwerben und konfigurieren sollte und wann man Anwendungen intern entwickeln sollte. Viele Altsysteme müssen im Rechenzentrum verbleiben, bis es Möglichkeiten und Geschäftsgründe für eine Modernisierung gibt. Dann gibt es Fälle, in denen Unternehmen aus Kosten-, Compliance-, Sicherheits- und anderen betrieblichen Erwägungen Anwendungen in privaten Clouds betreiben. Schließlich schlägt Sarbjeet vor, öffentliche Clouds für Anwendungen zu nutzen, die Innovationen bringen. Entwickler können diese als kleine POCs und Experimente starten, Cloud-Dienste nutzen, um Funktionen schnell zu entwickeln, und die Infrastruktur je nach Nutzung skalieren.

Ed Featherston, ein angesehener Technologe bei Cloud Technology Partners, einem Unternehmen von Hewlett Packard Enterprise, hat einige gute Ratschläge zur Definition einer hybriden Cloud-Strategie. Er sagt: „Alles ist ein Kompromiss. Ihr Unternehmen muss die Prioritäten und Kompromisse festlegen, die akzeptabel sind, um das Ziel zu erreichen. Design und Planung sind nach wie vor erforderlich. Wenn dies nicht berücksichtigt wird, führt dies zu gescheiterten Implementierungen“.

Aber der Entwickler in mir wollte tiefer gehen. Mir fallen tausende von Gründen ein, warum ich öffentliche Clouds für neue Anwendungen und Mikrodienste wählen würde. Wann ist es also optimal, neue Anwendungen oder Dienste in Private Clouds zu entwickeln und bereitzustellen? Ich wollte Anwendungsfälle finden, in denen private Clouds über betriebliche Erwägungen hinaus technische und Wettbewerbsvorteile ermöglichen.

Der Datenschwerkraft durch Nähe entgehen

Wenn Sie bereit wären, ein groß angelegtes maschinelles Lernmodell, das auf TensorFlow läuft, zu implementieren, könnten Sie annehmen, dass die beste Option die Bereitstellung in einer öffentlichen Cloud ist. Amazon SageMaker, Azure Machine Learning und TensorFlow Enterprise von GCP sind alles Optionen, die Datenwissenschaftler zum Experimentieren, Entwickeln, Testen und Bereitstellen von Modellen für das Deep-Learning in der Produktion verwenden können. Ist eine dieser öffentlichen Cloud-Optionen optimal?

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass für das Modell alle 30 Tage eine Umschulung anhand eines Multi-Petabyte-Datensatzes erforderlich wäre, der über mehrere Data Warehouses und Datenseen im Unternehmensrechenzentrum verteilt ist? Ist es effizienter und kostengünstiger, all diese Daten in eine öffentliche Cloud zu verlagern, damit das Modell für maschinelles Lernen dort trainiert werden kann? Oder ist es vielleicht besser, das Modell des maschinellen Lernens in einer privaten Cloud in der Nähe des Speicherorts aller Daten zu trainieren?

Was ist, wenn ich ein Steuerungssystem konfiguriere, das auf einer ereignisgesteuerten Architektur basiert? Nun, wenn dies für eine große Werbeagentur ist, die Verhaltensdaten von Dutzenden von SaaS-Plattformen sammelt, dann setze ich das System wahrscheinlich in einer Public Cloud ein. Aber was ist, wenn es sich um einen Hersteller handelt und die Ereignisse von Tausenden von IoT-Sensoren stammen und die Firma sich in einem abgelegenen Gebiet in Südamerika befindet? Sollte ich eine private Cloud am Rand einsetzen, um diese Datenverarbeitung durchzuführen?

Diese Beispiele veranschaulichen zwei wichtige Konzepte, wenn man öffentliche und private Cloud-Bereitstellungen betrachtet. Das erste ist die Datengravitation, ein Begriff, der vermuten lässt, dass große Datensätze eine Gravitationskraft auf ihre verbrauchenden Anwendungen und Dienste ausüben. Wenn diese Anwendungen und Dienste in unmittelbarer Nähe ihrer größten Datensätze bereitgestellt werden, können sie schneller, kostengünstiger und zuverlässiger laufen. Die zweite ist die Latenz, die ein Faktor sein kann, wenn der Betrieb an entfernten Standorten stattfindet und die Sicherung hoher Bandbreite und zuverlässiger Konnektivität nicht verfügbar oder teuer ist. In diesen Situationen bietet der Einsatz privater Clouds am Rand Leistungs- und Kostenvorteile.

Architektur von Anwendungen, die menschliche Schutzmaßnahmen erfordern

Da die meisten ausgereiften E-Commerce-Anwendungen zuverlässig in öffentlichen oder privaten Clouds ausgeführt werden können, hängt die Entscheidung oft von Kosten, Compliance und anderen betrieblichen Faktoren ab. Dasselbe gilt für viele Anwendungen, die Geschäftsabläufe, Analysen, Transaktionen und Zusammenarbeit unterstützen.

Wenn Sie jedoch die menschliche Sicherheit als eine Designüberlegung einführen, werden Sie vielleicht anders darüber denken. Krankenhäuser verlangen, dass medizinische Systeme vor Ort betrieben werden, weil niemand will, dass eine robotergestützte Operation wegen eines Ausfalls der öffentlichen Cloud mitten im Verfahren abgebrochen wird. Architekten intelligenter Gebäude und intelligenter Stadtimplementierungen müssen eine strategische Verteilung der Dienste zwischen privaten und öffentlichen Clouds in Betracht ziehen und ganz sicher lebenskritische Dienste in Hybridmodellen einsetzen.

Architekten für die Schnittmenge aus digitaler und physischer Welt

In den nächsten zehn Jahren werden wir Zeuge einer wachsenden Zahl von Anwendungen werden, die die physische und die digitale Welt miteinander verbinden. Unternehmensarchitekten müssen hybride Architekturen in Betracht ziehen, die für eine wachsende Liste von Parametern an diesem Schnittpunkt optimiert sind, darunter Benutzererfahrung, Leistung, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Wartbarkeit.

Todd Mazza, VP für Unternehmensarchitektur bei Rockwell Automation, berichtete, wie er über die Kompromisse denkt. Er antwortete mir mit diesem Tweet: „Es gibt Elemente in meinem Fertigungsbereich, die wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren oder so nicht in die Hybrid- oder Public Cloud gehen werden. Aber vielleicht kann ich schneller zum Hybrid-System übergehen, wenn ich nachweisen kann, dass ich mehr Produkte zuverlässiger und zu geringeren Kosten liefern kann“.

Die Einsätze steigen, je mehr Organisationen Anwendungen entwickeln, die IoT, 5G und KI in großem Maßstab nutzen.

Das bedeutet, dass es eine wachsende Zahl von Anwendungen gibt, bei denen Architektur-, Cloud- und Infrastrukturentscheidungen kritische Designüberlegungen sind. Während es eine einfache Entscheidung sein mag, einen Proof-of-Concept oder eine leichtgewichtige mobile Anwendung in der öffentlichen Cloud zu implementieren, werden geschäftskritischere, lebenserhaltendere und datenintensivere Anwendungen wahrscheinlich hybride Multi-Cloud-Implementierungen erfordern.

Vielen Dank an die Kollegen der Hybrid Clouders auf Twitter, die auf meine Fragen geantwortet haben, darunter @CTOAdvisor, @sarbjeetjohal, @efeatherston, @tmazza, @mdkail, @ballen_clt, @tcrawford, @mthiele10, @bhaines0 @AnuragTechaisle, @2Obeto, @jimmychow, @ibbitsc, @CraigMilroy, @hcoyote, @waynesadin, @TelcoDR, @joannefriedman, @ROIdude, @digitalcloudgal. Ich entschuldige mich bei allen, die ich übersehen habe.

*Isaac Sacolick ist der Autor von „Driving Digital: The Leader’s Guide to Business Transformation through Technology“, in dem viele Praktiken wie Agile, Devops und Datenwissenschaft behandelt werden, die für erfolgreiche digitale Transformationsprogramme entscheidend sind. Sacolick ist ein anerkannter Top Social CIO, ein langjähriger Blogger bei Social, Agile and Transformation und CIO.com sowie Präsident von StarCIO.