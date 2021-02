Werden Netzbetreiber 5G nutzen, um Edge-Dienste anzubieten?

5G-Mobilfunk kann als Dumb-Pipe-Transport für Daten genutzt werden, aber Anbieter könnten neue Dienste wie Edge Computing darauf aufbauen und an Unternehmen verkaufen. [...]

US-Mobilfunkanbieter sehen eine Chance, ihre Rolle im Unternehmensmarkt zu stärken, da der Ansturm auf 5G anhält, aber es ist unklar, ob ihre Strategie ausreichen wird, um dieses Ziel zu erreichen, so Branchenanalysten.

Verizon, AT&T und T-Mobile sind Eckpfeiler der amerikanischen Internet-Infrastruktur, aber ihre Rolle war die meiste Zeit ihrer Geschichte auf den Datentransport beschränkt. Sie stellen Datenpipelines zur Verfügung, aber die Bemühungen, ihre Netzwerke über die einfache Bereitstellung des Transports für die Daten anderer Unternehmen hinaus zu monetarisieren, waren bestenfalls mit gemischtem Erfolg verbunden.

„Wenn Sie sich in die Lage der Netzbetreiber versetzen, müssen Sie über einen enormen [Investitionsaufwand] für die Implementierung von 5G sprechen“, erklärte Christian Renaud, Forschungsdirektor der IoT-Praxis von 451 Research. „Sie versuchen, die Entwicklung zu beschleunigen, indem sie die Unternehmenskunden gewinnen wollen.“

5G-Funktionen unterstützen neue Services

Laut Patrick Filkins, Senior Research Analyst bei IDC, basiert diese Anziehungskraft auf neuen Technologien in 5G. Eine davon, Network Slicing, kann eine einzelne Verbindung in mehrere virtuelle Verbindungen aufteilen, die jeweils unterschiedliche, auf den Kundenbedarf zugeschnittene Ressourcen bereitstellen. Eine andere, Network-Exposure-Funktionalität, rationalisiert APIs für Netzwerkdienste, um die Erstellung neuer Dienste zu vereinfachen. Diese könnten es Carriern ermöglichen, hochspezifischen Zugang zu ihren Netzwerken anzubieten, ähnlich wie ein Cloud-Service Teile seiner Plattform anbietet, um Kunden die Erstellung von Anwendungen zu ermöglichen.

„Während dieses Monetarisierungsmodell heute nicht notwendigerweise im Telekommunikationsbereich existiert, gibt es einige Anhaltspunkte dafür in benachbarten PaaS-Unternehmen, wobei ein Telekommunikationsunternehmen einem Entwickler eine Gebühr für den Zugriff auf diese Netzwerkdaten berechnen könnte“, sagte er. „Das ist ein Bereich, in dem ein Telco über Dumb-Pipe hinausgehen könnte.“

Die Angst, eine Dumb-Pipe zu bleiben – ein einfacher Transport – ist ein großer Teil davon, warum die Carrier es so eilig haben, 5G einzusetzen. So haben sie bei der jüngsten FCC-Auktion des C-Band-Spektrums Milliarden von Dollar für 5G-Bandbreite ausgegeben, und auch der Wettlauf um die Bereitstellung von 5G-Zugangspunkten mit höherer Dichte in den wichtigsten US-Märkten geht weiter.

Laut Glenn O’Donnell, Vice President und Research Director bei Forrester, hatten die Carrier die Chance, ihre Umsatzbasis zu einem früheren Zeitpunkt in der Cloud-Ära zu verbreitern, haben es aber versäumt, bestimmte Grundlagen des Cloud-Computings rechtzeitig zu erkennen.

„Sie haben das Geschäftsmodell [anfangs] einfach nicht verstanden – es ist kein Netzwerkmodell, es ist das Hosten von Anwendungen“, sagte er. „Das ist etwas anderes, aber im Allgemeinen waren AWS und Co. erfolgreich, weil sie eine Anwendungsplattform anbieten, nicht nur Infrastruktur.“

Das ist das gleiche Problem, vor dem die Telekommunikationsunternehmen stehen, wenn die 5G-Ära beginnt, sagte O’Donnell. Die Idee muss sein, die neuen Funktionen von 5G zu nutzen, um Dienste wie Narrow-Band-IoT und, etwas ambitionierter, Edge Computing anzubieten, anstatt einfach nur eine neue Art von Konnektivität zu verkaufen, was die Carrier genau dorthin zurückbringen würde, wo sie angefangen haben.

„Sie haben das Potenzial, hier etwas zu erreichen, aber das Risiko ist, dass jeder in der Welt der Technik auf [Edge Computing] scharf ist, und es wird für eine lange Zeit einen Hyperwettbewerb geben“, sagte er.

Warum Edge die Chance ist

Während Schmalband-IoT ein offensichtlicher potenzieller Gewinn für die Netzbetreiber ist – sie können einen problemlosen, fast allgegenwärtigen Service für die Verbindung von IoT-Geräten mit geringem Bedarf in einer beliebigen Anzahl von Branchen anbieten -, wird Edge Computing als das größte Potenzial für Netzbetreiber angesehen, einen wettbewerbsfähigen Service anzubieten, der Unternehmenskunden anspricht.

Zusammenfassung: Edge Computing ist das, wonach es klingt: Computing, das am Rande von Unternehmensnetzwerken stattfindet, wobei „der Rand“ als der Ort definiert wird, an dem Endgeräte auf den Rest des Netzwerks zugreifen – Dinge wie Handys, Laptops, Industrieroboter und Sensoren. Erfahren Sie mehr darüber, wie dieser Prozess funktioniert.

Der entscheidende Vorteil, sobald 5G wirklich in mehr Teilen des Landes in Betrieb ist, ist die überwältigende Präsenz der Netzbetreiber. Eine 5G-Basisstation in einen Edge Point of Presence zu verwandeln, könnte so einfach sein wie das Hinzufügen von Rechen- und Speicherknoten, was AT&T, Verizon und T-Mobile in die Lage versetzt, Edge-Services an jeden in Reichweite ihrer Netzwerke zu verkaufen.

Die Attraktivität wird natürlich je nach Branche variieren, aber Renaud meinte, dass ein potenzieller Zielmarkt Versorgungsunternehmen sein könnten.

„Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sie einen großen Teil des Marktes für die automatische Zählerablesung bekommen werden“, sagte er. „Die gesamte Kommunikation und Signalisierung ist eine lokale Funktion, so dass die Versorgungsunternehmen entweder auf diese Frequenzen bieten können, wie jeder andere auch, oder sie können über die Mobilfunkanbieter gehen. Wenn Sie Mid-American sind, wollen Sie dann ein drahtloses Netzwerk betreiben oder nur die Möglichkeit haben, mit Ihren Geräten zu kommunizieren?“

Diese Art des Einrichtens und Vergessens wird wahrscheinlich über den Versorgungssektor hinausgehen. Die Abkehr von den Investitionskosten und den Kopfschmerzen, die der Betrieb eines eigenen Netzwerks mit sich bringt, und die einfache Übergabe an einen Mobilfunkanbieter könnte für eine Vielzahl von Unternehmen attraktiv sein. Die Kunst besteht jedoch darin, sich bei Unternehmen durchzusetzen, die es gewohnt sind, mit einer bestimmten Gruppe von Anbietern Geschäfte zu machen.

Und der Weg dorthin ist laut O’Donnell, Partnerschaften mit Unternehmen zu bilden, die über Branchenerfahrung verfügen, wie zum Beispiel GE Digital oder Honeywell für den IIoT-Bereich.

„Die Telcos sollten nicht denken, dass diese Welt ihnen gehören wird“, sagte O’Donnell. „Wenn ich einen großen multinationalen Konzern leite und eine Partnerschaft mit ABB eingehen will und AT&T mit einer besseren Partnerschaftsgeschichte als Verizon daherkommt, dann bekommt AT&T das Angebot von mir.“

Zusammenfassung: Das industrielle Internet der Dinge, oder IIoT, ist die Anwendung von Instrumentierung und angeschlossenen Sensoren und anderen Geräten an Maschinen und Fahrzeugen. Was das in der Praxis bedeutet, ist sehr unterschiedlich. Sehen Sie sich dieses 2-minütige Video an, um schnell auf den neuesten Stand zu kommen.

Unternehmen sollten die Bemühungen der Mobilfunkanbieter mit Interesse beobachten, so Renaud. Die Möglichkeit, Edge-Services zu kaufen, bei denen die Konnektivität von Anfang an integriert ist und man sich kaum um das Netzwerkmanagement kümmern muss, könnte die Carrier in eine starke Position bringen, wenn sie aggressiv auf Partnerschaften hinarbeiten.

„Es ist ihr Kampf, auch wenn sie ihn verlieren können. Sie haben das Spektrum, die Funktürme – es wird nur eine Frage des Geschäftsmodells sein“, sagte er. „Dies ist eine einmalige Gelegenheit für sie.“

*Jon Gold berichtet für Network World über IoT und drahtlose Netzwerke.