Wie COVID-19 das Enterprise Networking verändert

Cloud-APIs, Automatisierung und Zweigstellen-Konnektivität stehen bei den Netzwerkteams in Unternehmen ganz oben auf der Agenda. [...]

Die COVID-19-Pandemie hat die Netzwerkarena in vielerlei Hinsicht beeinflusst, einschließlich des Anstiegs vollautomatisierter Remote-Büros, der Notwendigkeit, eine „Zweigstelle von einem“ zu unterstützen, sowie des Wachstums neuer Kommunikationssoftware-Tools.

„Einer der größten Trends, die wir sehen, ist Business Agility. Das heißt, die IT-Abteilung betrachtet die eingesetzte Technologie und bewertet sie nicht nur im Hinblick auf Geschwindigkeiten und Feeds, sondern auch darauf, wie agil sie ist, um mit dem umzugehen, was als Nächstes kommt“, so Todd Nightingale, Leiter des Geschäftsbereichs Enterprise Networking & Cloud bei Cisco. „Software-APIs sind ein großer Teil dieses Trends, weil es erstaunlich einfacher ist, Änderungen durch APIs und Software zu handhaben, die es möglich machen, Dinge innerhalb eines Tages statt Monaten zu ändern.“

Im Fall von Cisco sagt Nightingale, dass das Unternehmen die Unterstützung für Technologien wie die Open-Source-Programmierwerkzeuge Terraform und Ansible erhöhen will, um die Automatisierung einfacher und agiler zu machen.

Es wird auch immer wichtiger, dass Netzwerk-Profis ihre Software-Kenntnisse, wie z.B. den Umgang mit APIs und Code-Repositories, weiter ausbauen, um die Möglichkeiten der heutigen Netzwerke voll auszuschöpfen, so Susie Wee, Senior Vice President der DevNet Ecosystem Success Group von Cisco, in einem kürzlich erschienenen Blog-Post. Es braucht ihre Netzwerkkenntnisse plus Software-Wissen, um geschäftskritische Anwendungen sicher über die Cloud miteinander zu verbinden, erklärte sie.

Cisco hat den API-Zugang in seine neueste Netzwerkhardware eingebaut und Verbindungen zu den Cloud-Diensten für Unternehmen, wie Amazon AWS, Microsoft Office365 und Google Cloud, geschaffen, so dass Cisco die Schnittstelle zwischen Unternehmensnetzwerken und diesen Clouds programmatisch verwalten kann, fügte Wee hinzu.

Cloud und Automatisierung

Die Nutzung solcher Cloud-APIs wird für Unternehmen in der aktuellen und der Post-COVID-Netzwerkumgebung ein wichtiger Faktor sein.

Das rasante Innovationstempo bei Cloud-Infrastruktur- und Plattformdiensten (CIPS) hat die Cloud zur De-facto-Plattform für neue digitale Dienste und bestehende traditionelle Workloads gleichermaßen gemacht; etwa 40 % aller Unternehmens-Workloads werden bis 2023 in CIPS bereitgestellt, gegenüber 20 % im Jahr 2020, so ein aktueller Bericht von Gartner.

„Die COVID-19-Pandemie hat zu einer Neukalibrierung der Cloud-Strategien geführt, bei der Zusammenarbeit, Mobilität und virtuelle Desktops schnell in die Cloud verlagert werden, um eine verteilte und sichere Belegschaft zu ermöglichen“, so John McArthur, Senior Director Analyst bei Gartner, in dem Bericht.

COVID hat den Übergang zur Cloud nicht nur als Anwendungsziel, sondern auch als aufkommendes Unternehmensverwaltungsmodell beschleunigt, sagte Brandon Butler, Senior Research Analyst, Enterprise Networks, bei IDC, während des „Future of Enterprise Networking“-Web des Forschungsunternehmens: Emergence of the New Normal“ Webinar kürzlich.

„Die Verwaltung von Unternehmensressourcen aus der Cloud bietet Netzwerkeinblicke und -analysen sowie einen schnellen Zugang zu neuen Funktionen, die in der Zukunft liegen“, sagte Butler. „Es war eine wichtige Funktion für die Verwaltung des Netzwerkbetriebs während der Pandemie, und es wird auch nach der Pandemie ein Trend sein.“

Zusammen mit der verstärkten Nutzung fortschrittlicher APIs und dem Trend zum Cloud-Management sehen die Analysten ein enormes Wachstum bei der Nutzung von Automatisierungstechnologien.

Laut IDC nutzten Unternehmen im Jahr 2020 Automatisierungstools, um beispielsweise das Onboarding von Benutzern, die Aktivierung von Services und die Fernwartung zu ermöglichen.

Fortschrittlichere Automatisierungstools können Unternehmen dabei helfen, Geräte zu erkennen und zu definieren, die sich mit einem Home-Office-Netzwerk verbinden, und Segmentierungsrichtlinien anzuwenden, um Zugriffsberechtigungen zu kontrollieren und zu verhindern, dass sich Infektionen vom Home-Office auf Unternehmensressourcen ausbreiten, so Cisco.

„Die Idee eines vollständig automatisierten Remote-Betriebs wird mit dem Aufkommen von IoT-Geräten wie Sensoren und Kameras unglaublich wichtig“, sagte Nightingale. „Automatisierung ist eine Entwicklung, die durch COVID beschleunigt wurde, und [Automatisierung] wird IT-Gruppen letztendlich helfen, ihre Möglichkeiten jetzt und in Zukunft zu erweitern.“

A Branch of One

Remote-Büros und -Niederlassungen werden weiterhin im Fokus vieler IT-Teams stehen, sagen Experten. Laut IDC werden auch nach COVID mehr als 52 % der Mitarbeiter entweder dezentral arbeiten oder eine hybride Anordnung aus Büro und Außenstelle haben. Dieser Trend wird viele Unternehmen dazu bringen, das zu unterstützen, was IDC eine „Zweigstelle von einem“ nennt.

„Unternehmen müssen eine hybride Belegschaft unterstützen und überlegen, wie LAN-Richtlinien mit Hilfe von Branch-of-One-Architekturen auf Remote-Mitarbeiter ausgedehnt werden können“, sagte Brad Casemore, Research Vice President bei IDCs Data Center and Multicloud Networks Group.

Casemore zufolge zeigt eine neue IDC-Studie, dass kritische Komponenten einer Branch-of-One-Architektur die Unterstützung von Technologien wie eine Cloud-basierte Plattform für die zentrale Verwaltung von Unternehmensnetzwerkrichtlinien, Sichtbarkeit und Analysetools für die Überwachung der Anwendungsleistung und der Benutzererfahrung, zentralisierte Sicherheit und subventionierte Breitband- oder drahtlose Backup-Funktionen umfassen sollten.

COVID hat den Wechsel zu einer hybriden Belegschaft vorangetrieben, die nicht mehr verschwinden wird, so Nightingale. Jetzt geht es darum, die bestmögliche Erfahrung, erstklassige Konnektivität und Sicherheit in einem eng integrierten Paket anzubieten, unabhängig davon, woher der Benutzer kommt, so Nightingale.

*Michael Cooney ist Senior Editor bei Network World und schreibt seit mehr als 25 Jahren über die IT-Welt.