Wie die Hybrid-Cloud Herausforderungen im Bereich der Datensouveränität vereinfacht

Viele Unternehmen wenden sich der Public Cloud zu und nutzen die Geschwindigkeit, mit der Entwickler Anwendungen in ihren Unternehmen bereitstellen können. Dieses Vorgehen hat auch noch andere Vorteile, besonders wenn es um das Datenschutzgesetz geht. [...]

Laut einer Umfrage von IDG im Jahr 2018 haben 73% der Unternehmen mindestens eine Anwendung oder einen Teil ihrer Computerinfrastruktur in der Cloud. In einigen Fällen können jedoch bestimmte Daten und Anwendungen aufgrund von Datensouveränität und Compliance-Richtlinien nicht in der Public Cloud ausgeführt werden.

Wie die Hybrid-Cloud Herausforderungen der Datensouveränität löst

Die Datensouveränität, also die Vorstellung, dass bestimmte Daten den Gesetzen eines Landes unterliegen und innerhalb bestimmter Grenzen gespeichert werden, wird für Unternehmen immer schwieriger, wenn sie in die Cloud wechseln. Laut den Deloitte Tech Trends von 2018 werden Unternehmen in den nächsten 12-24 Monaten damit beginnen, ihre Vorgehensweise beim Datenmanagement zu modernisieren, wobei die Datensouveränität ein wichtiger Wachstumstrend ist. Bestimmte Regionen, wie Europa mit der DSGVO, verfügen über sehr strenge Vorschriften bezüglich der Datensouveränität – einschließlich des Standorts der Daten und der Regeln, denen sie unterliegen. Diese Vorschriften können für Unternehmen ein großes Problem darstellen, da die meisten Unternehmen einen Cloud-First-Ansatz verfolgen.

Glücklicherweise kann ein hybrider Cloud-Ansatz viele der Herausforderungen der Datensouveränität lösen. Unternehmen können den Status quo bei ihren eigenen Kunden aufrechterhalten, während sie die gesetzlichen Bestimmungen in ihrem Land einhalten. Durch die Wahl einer hybriden Cloud-Lösung können Unternehmen das Problem der Datensouveränität mithilfe ihrer eigenen privaten, lokalen Umgebung angehen, ohne die Vorteile und die Geschwindigkeit der Cloud zu verlieren. Unternehmen können wählen, welche Anwendungen und Daten sie in der Off-Premise-Cloud bereitstellen möchten und welche Daten sie benötigen, um diese vor Ort zu halten.

Immer mehr Unternehmen setzen auf eine hybride Cloud, die mit ihrem Public Cloud-Anbieter kompatibel ist und das Beste aus beiden Welten bietet: die Sicherheit einer privaten, lokalen Cloud in Kombination mit den Vorteilen einer Public Cloud. Damit wird das Dilemma der Datensouveränität gelöst. Durch einen weiteren Schritt kann ein Kunde eine hybride Cloud einsetzen, die mit der Public Cloud seiner Wahl API-kompatibel ist, was die Sache noch einfacher macht. Mit Microsoft Azure Stack können Kunden die Vorteile der einmaligen Erstellung von Anwendungen nutzen und diese dann entweder in ihrer lokalen Umgebung oder in der Azure Public Cloud einsetzen.

Synchronisieren einer privaten Cloud mit der Public Cloud – Aufrechterhaltung der Compliance

ViBiCloud, ein großer Cloud-Service-Provider in Indonesien, war auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Kundennachfrage nach High-Performance-Computing unter Einhaltung des Datenschutzgesetzes zu erfüllen. Die indonesischen Regierungsvorschriften verlangen, dass finanzielle und andere sensible Daten im Land gespeichert werden, was für die Kunden von ViBiCloud eine Herausforderung darstellt, da sie Dienstleistungen auch außerhalb der Landesgrenzen erbringen müssen. Als Kunde der Microsoft Azure Cloud haben sie erkannt, dass Microsoft Azure Stack ein kritischer nächster Schritt auf ihrem Weg zur Transformation sein könnte.

Frank Hodyson, Vice President of Commercial bei ViBiCloud, erklärte: „Einige Kunden haben nach einer Lösung gesucht, die leistungsstarke Analyseressourcen verarbeiten kann, die ViBiCloud in der Public Cloud nicht bereitstellen konnte“. Mit Azure Stack konnten die Kunden von ViBiCloud auf die Leistung einer hybriden Produktionsumgebung zugreifen, in der sie intensive, konsistente Azure-Workloads schneller in einer Private Cloud ausführen können. Sie können auch mit gespiegelten Azure-Diensten in der Public Cloud synchronisiert werden, während sie sich dabei an die Gesetze der Datensouveränität halten.

Weltweiter Einsatz; sensible Daten in der Nähe halten

Eine weitere Organisation, die sich mit einer hybriden Cloud den Herausforderungen der Datensouveränität gestellt hat, ist das Link Datacenter (LDC), Ägyptens größter Managed Service Provider. Mit dem Einsatz von HPE ProLiant für Microsoft Azure Stack unterstützte LDC seine Kunden aus der Regierungs- und Finanzindustrie bei der Bereitstellung von Anwendungen in Rechenzentren auf der ganzen Welt und der Aufbewahrung sensibler Daten innerhalb der Grenzen Ägyptens.

Viele der Kunden von LDC waren bereits mit der Public Cloud von Microsoft Azure im Einsatz, stießen aber auf Probleme mit der Datensouveränität und den Datenschutzrichtlinien. Bei der Zusammenarbeit mit HPE ProLiant für Microsoft Azure Stack konnte LDC nicht nur die Einhaltung der Datensouveräntiät, sondern auch die API-Kompatibilität mit Azure Public Cloud und Azure Stack für Entwickler gewährleisten.

Laut dem CEO von LDC, Gamal Selim, war dies für ihre Kunden wichtig, da sie „Kunden haben werden, die außerhalb des Landes stationiert sind… Innerhalb des Landes… in ihren eigenen Rechenzentren… gibt es eine Menge Möglichkeiten…“ Durch den Einsatz dieser hybriden Cloud-Lösung erwartet LDC ein Wachstum von 30% gegenüber dem Vorjahr, mit der Möglichkeit, Einnahmen mit Lösungs- und Service-Add-ons zu erzielen.

*Michelle Hannula leitet das Marketing für Cloud Solutions bei Hewlett Packard Enterprise. In dieser Funktion ist sie verantwortlich für die Gestaltung der Markteinführungsstrategie, die Leitung von innovativen Sensibilisierungs- und Nachfrageprogrammen, die Inhaltsstrategie sowie die Formulierung von Produktmeldungen und -positionierung. Bevor sie zu HPE kam, leitete Michelle die Marketingteams für die Einführung neuer Produkte bei Cisco, Juniper Networks und VMware.