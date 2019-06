Wie eine IT-Laufbahn in 5 Jahren aussehen wird

Neue Technologien und sich ändernde Arbeitsplatzanforderungen prägen den Karrierehorizont der IT. Hier sind die Änderungen, die Experten in Bezug auf IT-Rollen und die Vorgehensweise in der IT-Arbeit vorhersehen. [...]

Wenn Sie herausfinden könnten, wie sich die IT-Rollen in den kommenden Jahren verändern werden, dann würden Sie sich wahrscheinlich Tech-Rollen vorstellen, die um neue und hochwertige Technologien wie KI, Data Science und Cloud herum reifen, sowie einen kontinuierlichen Fokus auf die Sicherheit in allen Branchen und Geschäftsbereichen anstreben.

Diese Themen kamen häufig in unseren Gesprächen mit Tech-Führungskräften über die nahe Zukunft der IT-Rollen zur Sprache. Aber auch überraschende Erkenntnisse – einschließlich möglicher neuer Positionen, die es heute noch nicht gibt.

Neben den gefragtesten Rollen diskutierten wir, wie die Aufgaben in Zukunft erledigt werden können und wie eine Mischung aus Vollzeit- und Gig-Mitarbeitern dazu beitragen wird, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Wir haben auch darüber nachgedacht, wie diese Änderungen eine Roadmap für Karrierekorrekturen oder -verbesserungen nahe legen könnten, die Ihnen helfen könnten, in den kommenden Jahren besser zu bestehen.

Jim O’Gorman von Offensive Security sieht auch einen Bedarf an neuen Sicherheitsrollen. „Früher konnte man sagen, dass man ein Exploit-Entwickler ist“, erklärt O’Gorman. „Dann änderte es sich zu ‚Ich schreibe Browser-Exploits‘, und jetzt heißt es ‚Ich schreibe Exploits für diesen speziellen Browser. Da die Schutzvorrichtungen immer komplexer werden, wird das tiefe Eintauchen in bestimmte Bereiche immer wichtiger. Selbst innerhalb von Unternehmen ist die Aufteilung von Penetrationstests durch IT-Teams und echten Red-Team-Bewertungen immer wichtiger.“

Neue Sicherheitsrollen

Die sich entwickelnden Sicherheitsbedrohungen werden neue Verantwortlichkeiten mit sich bringen, meint Joy Beland, Senior Director of Cybersecurity Business Development bei Continuum, mit einem Schwerpunkt auf Organisationskultur und nicht nur auf Technologie allein.

„Die interne Unternehmenskultur muss eine neue Perspektive in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit einnehmen“, sagt Beland. „Die Einführung von Tools und Cyber-Lösungen hängt ganz davon ab. Ich denke, das wird über kurz oder lang zu einem neuen Titel führen: Chief Cybersecurity Culture Officer. Diejenigen, die sich bei der Umsetzung der Cybersicherheit auf das menschliche Element konzentrieren, werden immer gefragter werden, da die Integration zwischen alter Personalpolitik, Unternehmenskultur und Informationssicherheit irgendwann zu einer Führungsrolle verschmilzt“.

Beland sieht außerdem voraus, dass CIO- und CISO-Rollen in kleineren Unternehmen sehr wahrscheinlich verschmelzen werden, „da sich die Notwendigkeit der Integration der Technologieaufsicht mit dem Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit weiter angleicht und die Budgets in kleineren Unternehmen mittlerweile darum kämpfen, beide Rollen zu erfüllen“.

Planung für verteilte Teams

Remote-Arbeiten, wie die Gig Economy, werden voraussichtlich nur noch mehr zunehmen, was den Bedarf an neuen Tools und Ansätzen zur Einhaltung von Fristen und Zielen erhöht.

„Da fast die Hälfte der US-Mitarbeiter bereits in irgendeiner Form aus der Ferne arbeitet, wird die Technologie in den nächsten fünf Jahren einer größeren Anzahl von Mitarbeitern ermöglichen, dies zu tun“, so Chris McGugan, Senior Vice President of Solutions and Technology bei Avaya. „Und damit Unternehmen die Vorteile einer solchen Belegschaft wirklich nutzen können, werden Projektmanager benötigt, um sicherzustellen, dass die Verteilung der Arbeit gewährleistet ist.“

McGugan sieht auch den Bedarf an IT-Spezialisten, die neue kollaborative Lösungen implementieren können, um die Remote-Arbeit zu erleichtern und sicherzustellen, dass Remote-Mitarbeiter problemlos zu Projekten beitragen können. „Diese Spezialisten werden benötigt, um die richtigen Technologieanbieter auszuwählen und sicherzustellen, dass die Systeme gut funktionieren“, sagt er.

Michael Cantor, CIO von Park Place Technologies, sieht ein weiteres Szenario, das Gig und Remote-Arbeit notwendig macht.

„Der Aufschwung bei der Pensionierung von Arbeitnehmern wird auch die Talentakquise erschweren, da der Arbeitskräftepool abnimmt und alternative Regelungen akzeptabler werden“, meint Cantor. „Das wird nur eine weitere Quelle neben Vollzeitäquivalenten, Vertragsabschlüssen, Offshoring, etc. sein.“

Aber Cantor erwartet keinen vollwertigen Wandel in der Art und Weise, wie sich die Karrierewege entwickeln werden, nur dass denjenigen, die sich für sie interessieren, neue Arbeitsmuster zur Verfügung stehen werden. „Ich sehe nicht voraus, dass sich die weitere Beschäftigung von Vollzeitäquivalenten und Auftragnehmern ändert, und Personen, die diese Arbeitsmodelle bevorzugen, sollten keine Schwierigkeiten haben, die entsprechenden Stellen zu finden“, erklärt er.

Demokratisierung von Daten- und App-Entwicklung

Steven Hall, Partner und Präsident von ISG, erwartet eine breite Einführung von Tools in allen Geschäftsbereichen, die den Mitarbeitern bei der Entwicklung von Apps helfen und den Umgang mit großen Daten erleichtern können.

„Generell sehen wir eine Deindustrialisierung und Dezentralisierung der IT. Die Technologie ist für alle zugänglich, mit buchstäblich Tausenden von SaaS- und Micro-Services, die dem Einsteiger zur Verfügung stehen“, so Hall und verweist auf zwei sich abzeichnende Trends: den Aufstieg von Low-Code-Entwicklungsplattformen und Tools, die die Datenwissenschaft und Datenvisualisierung für Geschäftsanwender zugänglicher machen.

„Die IT-Kenntnisse verändern sich dramatisch, aber auf sehr interessante Weise. Cloud- und SaaS-Lösungen mit Low-Code- oder No-Code-Funktionen haben die Softwareentwicklung vereinfacht. Unternehmen verlagern sich auf PaaS-Lösungen wie ServiceNow und Force.Com, um schnell Anwendungen mit begrenztem IT-Support zu entwickeln“, erklärt er. „Die rasanten Entwicklungen in der Datenvisualisierung durch Tools wie Microsoft BI, Tableau, Domo usw. haben die traditionellen Funktionen des Geschäftsberichtswesens von den dunklen Ecken der IT an die Spitze des Unternehmens verlagert, wo Analysten im gesamten Unternehmen nun problemlos Daten in Echtzeit analysieren und äußerst anspruchsvolle Visualisierungen zum besseren Verständnis der Daten bereitstellen können.“

Spezialisierte Leihwaffen

Andres Rodriguez, CTO von Nasuni und ehemaliger CTO der New York Times, meint, dass es einen wachsenden Bedarf an vertraglich gebundenen Datenwissenschaftlern mit spezialisierter Erfahrung gibt, der nur noch weiter ansteigen wird.

„Wir sehen relativ kleine Boutique-Unternehmen, die sich auf bestimmte Branchen wie Pharmazie, Transport, Logistik usw. spezialisiert haben“, sagt Rodriguez. „Der Vorteil für ihre Kunden besteht darin, dass es in der Regel große Überschneidungen gibt, wenn es um die nützlichen, erreichbaren Ziele in einer bestimmten Branche geht. Diese Unternehmen können helfen, dieses Nutzenpotential auszuschöpfen und das Risiko zu verringern, in eine Analysesackgasse zu geraten.“

Auswirkungen der Automatisierung

Die Automatisierung verändert bereits jetzt Workloads und Workflows, und die anhaltende Abhängigkeit von diesen Technologien deutet auf eine steigende Nachfrage nach automatisierungskompetenten Profis und eine Verschiebung der Rollen rund um die von ihnen betroffenen Arbeiten hin.

Das Onboarding der Mitarbeiter ist ein Prozess, den Cathy Southwick, CIO von Pure Storage, in naher Zukunft als zunehmend automatisiert voraussieht, auch in kleinen und mittleren Unternehmen.

„Sie können vieles von dem, was aus IT-Sicht benötigt wird, automatisieren – von E-Mail-Verteilerlisten bis hin zu Anwendungsberechtigungen und vieles mehr“, so Southwick weiter. „Das mag trivial klingen, aber der Umfang solcher Arbeiten summiert sich wirklich, wenn sie manuell erledigt werden müssen.“

Leichtere Chatbots am Arbeitsplatz werden auch dazu beitragen, das zu reduzieren, was Southwick „minutiöse Zeit“ nennt, mit der IT-Mitarbeiter sonst belastet werden könnten. „Ein Mitarbeiter kann mit einem Bot einen Passwort-Reset durchführen oder eine Software-Lizenz anfordern. Das ist eine Zeitersparnis für den Mitarbeiter, der der Endanwender ist, und für den IT-Mitarbeiter, der für größere Aufgaben frei bleibt“, erklärt sie. „Es schafft auch ein besseres Mitarbeitererlebnis, wenn sie ihre Anfragen mit Hilfe von Technologie innerhalb weniger Minuten erledigen können.“

Wendy Pfeiffer, CIO bei Nutanix, betont, dass die maschinellen Lernprogramme ihres Unternehmens bereits fast ein Drittel ihrer Helpdesk-Anfragen lösen.

„In dieser neuen IT-Umgebung werden große Helpdesk-Teams auf der Strecke bleiben“, sagt Pfeiffer. „Zum Beispiel halten wir eine Quote von etwa einer Helpdesk-Ressource auf 700 Mitarbeiter. Gefragt sind vor allem Kompetenzen rund um IoT und Edge Computing. Bis 2021 prognostiziert Cisco, dass IoT-Geräte jährlich fast 850 Zettabytes an Daten produzieren werden, was mehr als das Vierzigfache der Informationen aus den weltweiten Rechenzentren ausmacht. IT-Teams brauchen die richtigen Mitarbeiter, Tools und Strategien, um diese Daten am Puls der Zeit zu erfassen und zu analysieren.“

Viele Tech-Profis sehen in der Automatisierung eine Verringerung der Anzahl der niederen Tätigkeiten, die Menschen heute verrichten, verbunden mit der Notwendigkeit, menschengetriebenes, hochrangiges Denken zu entwickeln. Aber es gibt auch Risiken.

„KI und maschinelles Lernen werden zunehmend genutzt, um die Fähigkeiten des Arbeitgebers zu unterstützen und zu erweitern, was dazu führt, dass sich die Arbeitgeber mehr auf Bereiche konzentrieren, die ein hohes Maß an menschlichem Urteilsvermögen erfordern“, so Chris Murphy, Group Managing Director for North America bei ThoughtWorks. „Der Nachteil dieser Verschiebung besteht natürlich darin, dass sie die Gefahr birgt, dass die Mitarbeiterbasis in Richtung der besser ausgebildeten Personen ausgehöhlt wird, was letztendlich die Ungleichheit der Mitarbeiter verschärfen kann. Darüber hinaus werden auch traditionelle physische Geschäftsfelder, die bisher von der Technologie unberührt geblieben sind, einer Automatisierung unterworfen sein, und Softwarelösungen werden weiterhin auf Daten- und Statistiklösungen umgestellt.“

KI- und Prozessautomatisierung können auch technische Aufgaben übernehmen, die früher als sichere Wetten für lange Karrieren in der IT galten.

Gefragte Domain-Experten

Während die meisten Branchen um die Aufnahme von KI ringen, meint Ben Lorica, Chef-Datenwissenschaftler bei O’Reilly, dass diejenigen mit branchenspezifischem Wissen in naher Zukunft noch gefragter sein werden.

„Domain-Experten sind immer noch entscheidend“, so Lorica. „Die KI ist abhängig von Daten und von einem gewissen Maß an Domänenwissen, um qualitativ hochwertige Daten zusammenzustellen.“

Ohne Fachkompetenz an Bord werden Unternehmen weiterhin darum kämpfen, gute Anwendungsfälle für bestimmte KI-Technologien zu finden, fügt er hinzu.

„Erwerben Sie Fach- und Sachkenntnisse, da die KI-Technologien der aktuellen Generation noch auf spezifische Anwendungen und Einstellungen abgestimmt werden müssen. Es ist wichtig, verschiedene Teile Ihres Unternehmens zu schulen und aufeinander abzustimmen: ML und KI beinhalten End-to-End-Pipelines, so dass Entwicklung, Test und Integration über Rollen und Einheiten hinweg erfolgen müssen“, erklärt Lorica.

Ben Gaines, Director of Product Management bei Adobe Analytics, bietet eine ähnliche Lösung an.

„Während viele IT-Organisationen über tiefes technisches Wissen verfügen, kann die Herausforderung, massive und komplexe Datensätze aus einer Vielzahl von Peer-Teams zusammenzuführen, Investitionen in neue Fähigkeiten erfordern“, so Gaines. „Aber wenn mehr Daten leicht zugänglich werden und Unternehmen in der Lage sind, diese vollständige Kundenreise besser zu verstehen, wird sich der Fokus vom Marketing Data Scientist, der ein Stück der Geschichte geschrieben hat, zum IT Data Scientist verlagern, der all das und zusätzliche Unternehmensdaten zur Verfügung hat, um sie in diese Geschichte einzuschreiben.“

Neue Arbeitsweisen

Unternehmen, die nicht erkennen, dass eine neue Belegschaft neue Wege der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz wünscht, werden gegen ihre Konkurrenz verlieren, argumentiert Neerja Sabharwal, Head of Cloud and Big Data bei Xavient Information Systems.

„Schon jetzt sehen wir die Auswirkungen dieser Generation“, sagt Sabharwal, „wenn jüngere Mitarbeiter die Möglichkeit haben wollen, ihre Meinungen auszutauschen und Entscheidungen zu beeinflussen, stärker unternehmensweit zusammenzuarbeiten und an maßgeschneiderten Lern- und Entwicklungsplänen teilzunehmen, um ihre Karriere voranzutreiben“.

Und da sich diese jüngere Generation von IT-Profis im nächsten halben Jahrzehnt ihrer Blütezeit nähert, erwarten Sie von Unternehmen, dass sie die Art und Weise, wie IT-Arbeiten durchgeführt werden, entsprechend verändern.

„Wenn Arbeitgeber ihre Bedürfnisse nicht erfüllen und die besten Arbeitsplatz-, Kultur-, Technologie- und sonstigen Anreize bieten können, werden sie sehr schnell – wenn sie es nicht bereits getan haben – zunehmende Fluktuationsraten erleben, was angesichts des IT-Fachkräftemangels, den wir beispielsweise bereits auf dem US-Arbeitsmarkt erleben, exponentiell problematisch sein wird“, sagt Sabharwal. „Millennials und ihre Vorlieben für die Art und Weise, wie sie arbeiten wollen, werden einer der größten Faktoren dafür sein, wie Arbeitsplätze und Karrieren in den nächsten 5 bis 10 Jahren aussehen werden.“

*Paul Heltzel ist Autor und Herausgeber und war früher bei Discovery News, National Geographic, NPR und PC World Magazine tätig.