Wie man mit den kulturellen und technologischen Herausforderungen der Transformation umgeht

Es gibt eine brutale Wahrheit über jedes digitale Transformationsprojekt: Wenn Sie Ihre Unternehmenskultur während und nach dem Prozess nicht richtig verstehen, werden Sie mit Sicherheit scheitern. Mit anderen Worten, wenn Ihre Mitarbeiter oder Vorstandsmitglieder nicht mit dabei sind, werden Sie in eine Welt voller Wandlungsschmerzen geraten.

„Unternehmenskultur ist, offen gesagt, alles“, so Will Sessions, Chief Information Officer beim Smart Building Technology Provider Willow.

Willow trägt zur Digitalisierung der Immobilien- und Bauwirtschaft bei, die in der Regel nur langsam Technologien einführt, die den Wandel unterstützen. Das Unternehmen wurde im April nach der Fusion mit Ridley, einem Technologieunternehmen, das für seine Digitalisierung von Gebäuden mit Spezialkenntnissen in Architektur und Ingenieurwesen bekannt ist, umgetauft.

Er erklärt, dass Willow eine meist positive Erfahrung mit der Transformation gemacht habe, aber sie sei nicht ohne Hürden gewesen.

„Ich stelle sicher, dass ich mir die Zeit nehme, so viele Menschen wie möglich aus dem Unternehmen zu treffen, zu verstehen, was sie tun, wie sie Technologie einsetzen, welche Blocker sie haben und was sie von mir brauchen, um erfolgreich zu sein.“

„Durch die enge Zusammenarbeit mit allen Ebenen des Unternehmens gibt es nicht nur eine tiefe Verständnisebene…. es gibt dann den persönlichen Aspekt, der hilft, eine Kultur der Offenheit, Aufrichtigkeit und des Respekts aufzubauen“, sagt er.

Das bedeutet, dass die IT-Abteilung auf den tiefsten Ebenen ein Verständnis dafür entwickelt, was jede Abteilung zu erreichen versucht und was sie aus technologischer Sicht braucht, um erfolgreich zu sein, so Sessions.

„Im Gegenzug versteht das Unternehmen von der IT, welche Initiativen es gibt, um ihnen zu helfen, warum eine Kerntechnologie möglicherweise gegenüber einer anderen vorgezogen wurde und in den meisten Fällen, sich in IT-Initiativen einbettet und dabei hilft, sie zu unterstützen.“

Seit 2017 hat Willow sein Team, sein Produktangebot und seine Fokussierung auf Produkte, insbesondere auf den US-Markt, verändert, meint Sessions.

Er erklärt, dass das Unternehmen eine klare Richtlinie festgelegt habe, wonach es das richtige Werkzeug für den richtigen Job einsetzt. Aus diesem Grund gibt es keine Einschränkungen, welche Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden dürfen.

„Tatsächlich ermutigen wir die Nutzer, mit Ideen und Vorschlägen zu uns zu kommen, welche Technologien oder Apps Teil unseres Angebots sein sollen. Wir haben nach wie vor Prozesse und strenge Anforderungen wie Sicherheitsvoraussetzungen und die Möglichkeit der Vernetzung von Datenpunkten. Infolgedessen stellen wir fest, dass unsere Benutzer viel engagierter und williger sind, mit uns zu arbeiten, als im Schatten zu arbeiten. Jetzt können unsere Entwickler, Product Owner und Manager einen Markt adressieren, in dem Geschwindigkeit entscheidend für den Erfolg ist“, sagt Sessions.

Der Immobilienriese Lendlease hat sich in ein breiteres und fokussierteres Transformationsprogramm begeben, seit er William Ruh als CEO, im Januar digital, eingestellt hat, erklärt Ciaran Hennessy, Leiter der Technologieforschung und -entwicklung des Unternehmens, gegenüber CIO Australia.

„In diesem Zusammenhang prüfen wir die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir intern haben, und stellen sicher, dass sie ein wichtiger Faktor für unser breiteres Geschäftsmodell sind. Das hilft uns, uns von der Technologie als „Kostengespräch“ zu lösen“, sagt Hennessy.

Hennessy erklärt, dass das Unternehmen mehrere Methoden einsetzt, von der Verbesserung der internen digitalen Kompetenz bis hin zum Gespräch über digitale Technologien auf Vorstandsebene, um die richtige Kultur aufzubauen.

„Unser Ziel wird es sein, qualitativ hochwertige physische Produkte auf hochwertige digitale Produkte auszurichten und unsere interne Kapazität zu verbessern, diese selbst zu liefern“, meint er.

Nathan Knight, General Manager, A/NZ Data Center Group bei Lenovo, ergänzt, dass die digitale Transformation einen konsistenten und kontinuierlichen unternehmensweiten Wandel mit sich bringt. Daher ist es für Führungskräfte wichtig, eine Kultur aufzubauen, die zu konstruktiven Veränderungen im gesamten Unternehmen einlädt, sie annimmt und fördert.

„Die häufigste Falle, in die Unternehmen geraten, ist der Wandel um seiner selbst willen. Dies ist der schnellste Weg, um Ressourcen und Budget zu verschwenden. Alle Teile der Unternehmenstransformation müssen von einem gemeinsamen Ziel und einer gemeinsamen Vision geleitet werden“, so Knight.

„Um in allen Phasen der digitalen Transformation von Mitarbeitern und Führungskräften akzeptiert zu werden, muss die Vision klar sein und regelmäßig kommuniziert werden. Es muss verlässlich sein, damit jedes Mitglied des Unternehmens in jeder Abteilung seine Rolle bei der erfolgreichen digitalen Transformation versteht und weiß, welche Vorteile es erwarten kann.“

Daten sind das wertvollste Kapital eines Unternehmens, und der Erfolg des Unternehmens hängt von seiner Fähigkeit ab, die von ihm gesammelten Daten sowohl online als auch offline zu erfassen, zu verstehen und zu nutzen, um Geschäftsentscheidungen zu treffen. Das bedeutet, dass Tech-Chiefs dies zu einer absoluten Priorität bei all ihren Initiativen und Investitionen machen müssen, erklärt er.

„Die Entwicklung des intelligenten IoT und neue Standards in der Konnektivität erfordern, dass Technologieführer ständig darüber nachdenken müssen, wie eine intelligente Transformation des Unternehmens das exponentielle Wachstum und die Komplexität von Daten bei ihren Kunden, Partnern und Interessenten berücksichtigt“, sagt Knight.

„Achten Sie bei der Auswahl der richtigen Technologien für Ihr Unternehmen auf eine langfristige Ausrichtung und den Aufbau der Infrastruktur, um die Anforderungen der nächsten Generation von Daten zu erfüllen.“

Er fügt hinzu, dass intelligente Transformation viel mehr bedeutet, als die Technologie innerhalb eines Unternehmens zu verbessern, um schneller oder kostengünstiger zu sein.

„Es geht darum, das Unternehmen in die Lage zu versetzen, das Beste aus neuen Technologien zu machen und gleichzeitig Risiko und Nutzen auszugleichen, um die Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen. Das bedeutet, dass Führungskräfte über die Technologie selbst hinaus denken und auch die Art der Menschen, die sie einstellen, die Art der Kultur, die sie pflegen, und die intern implementierten Prozesse bewerten müssen, um das Beste aus den Veränderungen zu machen, wenn sie eintreten“, sagt er.

Lendlease’s Hennessy empfiehlt, dass Tech-Chiefs die interne Community mit einbeziehen, die bisher in die Kategorie „Schatten-IT“ eingestuft worden ist.

„Nach meiner Erfahrung experimentieren die meisten Menschen mit digitalen Ansätzen, um Probleme zu lösen, die sie in ihrem Arbeitsalltag definitiv bemerken können. Niemand überwacht die IT, weil er die Zeit hat, dies zu tun. Normalerweise hat es einen Zweck“, sagt er.

„Ich denke also, dass es enorm hilfreich ist, diese Community und die Art und Weise, wie sie Tools verwenden und auswählen, zu nutzen, und ein Muster der Entdeckung und Skalierung dieser Produkte schnell voranzutreiben, kann ein viel größeres virtuelles Team hervorbringen, das sich auf die richtigen Ergebnisse konzentriert.“

*Byron Connoly schreibt unter anderem für CIO Australia.