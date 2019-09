Wie OnePlus zukünftig mithilfe von On-Device-KI Ihre Nachrichten sortiert

Apple und Google können Texte nicht sortieren. Doch OnePlus kann, und zwar mit Hilfe des KI-Unternehmens Gupshup. [...]

Während Google und Apple daran arbeiten, Tipphinweise und benutzerdefinierte Profilfotos in ihren Nachrichten-Apps bereitzustellen, stärkt das OnePlus seine eigene Messaging-App auf eine andere Weise: mit einer gesunden Dosis KI-gestützter Organisation.

Mit dem OnePlus 7 und 7 Pro, dem kommenden OnePlus 7T und demnächst auch mit älteren Modellen, erhält die Stock Messages App von OnePlus eine „Smart SMS“-Funktion. Ihre Nachrichten werden Ihr Handy nicht mehr nur in chronologischer Reihenfolge füllen, vollgepackt mit Rechnungserinnerungen, Zahlungsbenachrichtigungen und Einmalpasswörtern. Texte von Unternehmen oder Banken werden klar von denen getrennt sein, die Ihre Freunde senden, alles automatisch nach Inhalten sortiert. Das System ging am Donnerstag in Indien in Betrieb, und die Erweiterung ist für weitere Länder, darunter die Vereinigten Staaten, geplant.

Es ist ähnlich wie Google’s Gmail funktioniert, und eine Warum-hat-da-nicht-schon-früher-jemand-daran-gedacht-Funktion, die Sie normalerweise von Google oder einem anderen Tech-Juggernaut erwarten würden. Stattdessen hat OnePlus eine Partnerschaft mit einem KI-Unternehmen namens Gupshup geschlossen, um dieses Upgrade zu liefern. Gupshup CEO Beerud Sheth erklärt, dass es schon lange in der Entwicklung gewesen sei. „Wenn man heute an die Erfahrungen im Bereich Enterprise Messaging denkt, hat sich daran seit 20 Jahren nichts Wesentliches geändert“, betonte Sheth.

Das Chaos entwirren

Anstelle einer einfachen chronologischen Liste Ihrer Gespräche enthält OnePlus Messages drei Kategorien am oberen Bildschirmrand: Werbung, Transaktionen und OTP-Passwörter (Einmalpasswörter). Wenn Nachrichten hereinkommen, werden sie entsprechend sortiert, genau wie die Registerkarten Primär, Sozial und Promotion von Gmail. Das bedeutet, dass Nachrichten von Ihrer Bank und Ihrem Kreditkartenunternehmen unter Transaktionen, 2FA-Codes in OTP landen und Geschäfte und Verkäufe von Geschäften direkt unter Werbung eingeordnet werden.

Die OnePlus Messaging-App wird die geräteinterne KI verwenden, um nicht personenbezogene Nachrichten automatisch in Verzeichnisse zu sortieren (c) Gupshup

So funktioniert es: Wenn eine Nachricht eingeht, scannt die KI-Engine sie nach bestimmten Schlüsselwörtern und Strukturen und ordnet ihr eine Kategorie zu. Persönliche Nachrichten werden ignoriert und befinden sich wie gewohnt auf dem Hauptbildschirm, aber Texte von Unternehmen werden in den entsprechenden Ordner sortiert. Sheth schätzte, dass 50-60 Prozent der eingehenden Nachrichten nach dem neuen System sortiert werden.

Da die KI-Engine Nachrichten kategorisiert, extrahiert sie auch wichtige Informationen wie Flugnummern und 2FA-Codes und markiert die Informationen in einer Kartenansicht im Google Now-Stil. Sie können die relevanten Informationen leicht einsehen und kopieren, ohne die gesamte Nachricht öffnen zu müssen. Sheth bemerkte, dass die KI-Engine in der Lage sei, die Marketing-Sprache vom Gesprächston Ihrer Freunde zu unterscheiden, selbst wenn Unternehmen versuchen, Konversation zu führen. Er hofft auch, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, um einzigartige Looks für die Karten zu entwickeln.

Die neuen Funktionen sind nicht optional, und Ordner können nicht angepasst oder gelöscht werden, obwohl Sie sich wie immer auch für eine andere Android Messaging-App entscheiden können. Aber wenn Sie die Art von Person sind, die fanatisch unerwünschte Nachrichten löscht, sollten Sie es vielleicht mal versuchen.

Die Privatsphäre hat Vorrang

Ich weiß, was Sie denken: Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass jemand Ihre Texte lesen kann. Sheth betonte dazu mehrmals, dass die KI-Software vollständig auf dem Gerät funktioniert, und weder OnePlus noch Gupshup werden Nachrichten sehen oder speichern können. Der Datenschutz sei bei der Entwicklung des Systems von größter Bedeutung gewesen, erklärte Sheth, was einer der Gründe dafür sei, dass sich das Modell auf sogenannte Unternehmensnachrichten beschränke. „Es gibt keine Benutzerdaten, die vom Gerät zum Server gehen“, sagte Sheth. „Alle Berechnungen finden auf dem Gerät statt.“

Gupshup kann die KI in der Messages-App unabhängig von den regulären Updates von OnePlus aktualisieren (c) Christopher Herbert/IDG

Während die KI-Software auf dem Telefon läuft, gibt es jedoch keinen Aspekt des maschinellen Lernens, zumindest nicht auf dem Smartphone des Einzelnen. Vielmehr wird die Intelligenz hinter den Kulissen optimiert, verbessert und analysiert und über Hintergrundupdates, die von OnePlus App- und System-Updates getrennt sind, auf die Geräte übertragen. Sheth gab keinen festen Zeitplan, wann diese Updates kommen würden (obwohl er monatliche Updates nicht ausschloss), aber er gab einen kurzen Ausblick, wie sich das Ganze verbessern würde. Zusammen mit einem Team von Ingenieuren arbeitet Gupshup mit einer Gruppe von bezahlten Benutzern zusammen, die sich bereit erklärt haben, ihre Posteingänge und Musternachrichten zu teilen, um die KI zu schulen.

In Bezug darauf, wann das System über Indien hinaus expandieren wird, hat Sheth keine Versprechungen gemacht. Tatsächlich sollte Smart SMS ursprünglich im Juni starten, wurde aber aufgrund von Problemen mit der KI verzögert. Wie Sheth erklärt, benötigt jedes Land eine ganz neue Ausbildung für die KI, was zwangsläufig neue Probleme mit sich bringt, die gelöst werden müssen.

Da die Nachrichtensortierung vollständig auf dem Gerät erfolgt, macht sich Sheth keine Sorgen, ob Verizon, AT&T oder andere Carrier in die Quere kommen.

„Unsere einzige Interaktion ist die mit den Handy-Herstellern“, sagte Sheth. „Ich würde erwarten, dass die Carrier mit dem Ergebnis zufrieden sind.“

Gupshup ist sich nicht sicher, ob die Öffentlichkeit oder die KI bereit sind, auf persönliche oder MMS-Nachrichten zu erweitern. Er sagte, dass es auf andere „hochfrequente Anwendungsfälle“ ausgedehnt werden könnte, aber es würde viel größere Trainingsmodelle erfordern. Im Moment will Sheth nur den Müll beseitigen, damit deine Nachrichtenliste sauberer ausfällt.

„Ihre Messaging-App ist jetzt nur noch eine Liste von Textnachrichten“, sagte er. „Sie wird als eine Liste von Registrierkarten für alle Dinge, die Sie tun, angezeigt, was es viel einfacher und bequemer macht, sie zu benutzen.“

*Michael Simon deckt für PCWorld und Macworld alles rund ums Handy ab.