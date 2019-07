Wie Sie eine gesperrte Datei in Windows löschen können

Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass eine Datei bereits verwendet wird und daher nicht gelöscht werden kann, erfahren Sie hier, wie Sie mit gesperrten Dateien erfolgreich umgehen können, um sie zu löschen oder umzubenennen. [...]

Normalerweise ist es einfach, Dateien zu löschen, in der Tat ist es sogar weitaus häufiger, dass man eine Datei aus Versehen löscht. Es gibt jedoch einige Dateien, die nicht gelöscht werden können: Sie werden von einer Anwendung, von Windows oder aus anderen Gründen bereits verwendet. Hier sind fünf Möglichkeiten, diese Dateien zu löschen oder umzubenennen, um sie daraufhin verwenden oder löschen zu können.

Wenn eine Datei von Windows als „in Verwendung“ eingestuft wird, ist sie in der Regel noch von einem anderen Prozess geöffnet, der Änderungen an ihr vornehmen könnte. In vielen Fällen verweist Windows Sie sogar in der Fehlermeldung direkt auf das betreffende Programm, so dass Sie es einfach schließen und erneut versuchen können. Typischerweise ist dies jedoch nicht der Fall.

Wenn die Datei als „in Verwendung“ angezeigt wird, aber keine Angabe darüber vorliegt, welche App sie verwendet, haben Sie zwei Möglichkeiten, fortzufahren: Sie können entweder das praktische Tool Unlocker verwenden, das sich nahtlos in die Windows-Benutzeroberfläche integriert, oder Dateien über die Eingabeaufforderung ohne Drittanbietersoftware löschen oder umbenennen.

Hier sind die Methoden, die wir – in dieser Reihenfolge – versuchen würden, um eine gesperrte Datei zu löschen oder umzubenennen.

1. Windows Explorer schließen

Wenn Sie alle offensichtlichen Anwendungen geschlossen haben, die die Datei verwenden könnten, und Sie sie immer noch nicht löschen können, liegt das wahrscheinlich daran, dass der Windows Explorer (Datei-Explorer in späteren Versionen) auf die Datei zugreift, vielleicht um eine Vorschau anzuzeigen.

Sie können alle anderen Dateien aus dem betreffenden Ordner in einen temporären Ordner verschieben und dann den Ordner löschen, der die unbewegliche Datei enthält, aber wenn dies immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den Windows Explorer (oder Datei-Explorer) zu schließen.

Wenn sie sich nicht schließen lassen, können Sie die Schließung mit dem Task-Manager erzwingen (Rechtsklick auf die Taskleiste und Auswahl des Task-Managers).

Schauen Sie sich nun die Liste der laufenden Anwendungen für den Windows Explorer an (der Datei-Explorer heißt hier immer noch Windows Explorer!), klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie „Task beenden“. Sie müssen ihn dann neu starten, da der Explorer auch für das Startmenü und die Taskleiste zuständig ist. Klicken Sie dazu auf Datei, Ausführen…, geben Sie „Explorer.exe“ ein und drücken Sie die Eingabetaste.

2. Ändern der Dateiendung

Manchmal ist dies der einfachste Weg, eine Datei zu löschen, die sich weigert, mit der Taste Entf zu budgetieren. Wenn Sie zum Beispiel eine Datei mit dem Namen birthday.mp3 haben, wählen Sie sie im Windows Explorer aus, drücken Sie F2 und ändern Sie die Erweiterung – die .mp3 – in etwas anderes wie .txt.

Sie müssen jedoch zuerst Dateierweiterungen aktivieren, da Windows standardmäßig Erweiterungen für bekannte Dateitypen ausblendet. Um sich die Erweiterungen ab Windows 8 anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die Registerkarte Ansicht und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Dateinamenerweiterungen“.

In früheren Versionen, einschließlich Windows 7, suchen Sie im Startmenü nach „Ordneroptionen“. Klicken Sie darauf, erscheint ein Fenster. Scrollen Sie nach unten und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für „Erweiterungen für bekannte Dateitypen ausblenden“ und klicken Sie auf OK.

3. Verwenden Sie die Eingabeaufforderung

Eine weitere Methode ist die Verwendung der Eingabeaufforderung. Sie finden sie in Ihrem Startmenü oder im Startbildschirm. Suchen Sie einfach danach, klicken Sie darauf und ein schwarzes Fenster öffnet sich. Oder drücken Sie die Windows-Taste und R, um das Feld Ausführen… aufzurufen, geben Sie cmd.exe ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie „del“ oder „ren“ in die Eingabeaufforderung ein, je nachdem, ob Sie die Datei löschen oder umbenennen möchten, und drücken Sie einmal die Leertaste.

Ziehen Sie die gesperrte Datei mit der Maus in die Eingabeaufforderung. Wenn Sie die Datei umbenennen möchten, müssen Sie den neuen Namen am Ende des Befehls (mit der Dateiendung) anhängen. Dies ist in der obigen Abbildung dargestellt.

Sie müssen den Windows Explorer schließen, um die Sperre für alle verwendeten Dateien aufzuheben (wie in unserem Tipp oben beschrieben). Schließen Sie dazu zunächst alle Explorer-Fenster und öffnen Sie den Task-Manager mit der Tastenkombination Strg-Shift-Esc. Wechseln Sie zur Registerkarte Prozesse.

Suchen Sie nach dem Eintrag explorer.exe, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf „Prozess beenden“. Wenn es mehrere Einträge namens explorer.exe gibt, müssen Sie diese ebenfalls schließen.

Wechseln Sie zu Ihrer Eingabeaufforderung und drücken Sie Enter, um Ihren vorbereiteten Befehl zu aktivieren. Wenn alles gut gelaufen ist, sollte Ihre Datei problemlos gelöscht oder umbenannt werden.

Um Ihr Startmenü und Ihre Taskleiste wiederherzustellen, klicken Sie erneut auf Task-Manager, wählen Sie „Neue Aufgabe (Ausführen)“ aus dem Menü Datei und geben Sie Explorer in das leere Feld ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Windows-Benutzeroberfläche wiederherzustellen.

4. Verwenden Sie das Löschtool eines Drittanbieters

Viele kostenlose Dienstprogramme können lästige Dateien bereinigen, auch solche, die nicht gelöscht werden können. Sie neigen dazu, ein Skript zu erstellen, das ausgeführt wird, wenn Windows zu einem bestimmten Zeitpunkt hochfährt, bevor Einschränkungen für die Datei vorgenommen werden, die das Löschen verhindern. Dazu gehören File Assassin und ECMO UnlockIT (früher MoveOnBoot).

Außerdem können Sie Long Path Tool ausprobieren, das bei vielen erfahrenen PC-Anwendern beliebt ist.

Eine weitere Möglichkeit, herauszufinden, welches Programm bestimmte Dateien verwendet, ist die Verwendung der Freeware namens Unlocker. Laden Sie das Tool herunter und installieren Sie es. Damit wird im Kontextmenü „Unlocker“ als eine Option hinzugefügt, mit der Sie sich einen Überblick über alle Prozesse verschaffen können, die gerade versuchen, auf diese Datei zuzugreifen.

Wählen Sie eine Operation aus dem Dropdown-Menü und klicken Sie auf „Alle freischalten“, um alle sogenannten „Handles“ zu schließen, die den Zugriff auf die Datei blockieren, und um die gewünschte Operation anzuwenden.

Ein ähnliches kostenloses Tool, aber mit einer steileren Lernkurve, ist der Microsoft-eigene Process Explorer.

5. In den abgesicherten Modus von Windows booten

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den PC im abgesicherten Modus neu zu starten. Unter Windows 7 (oder früher) drücken Sie F8, wenn der Computer hochfährt, bis Sie das Boot-Menü sehen. Wählen Sie den abgesicherten Modus und ein reduziertes Windows wird geladen. Dann können Sie versuchen, die Datei im Windows Explorer oder Datei-Explorer zu löschen.

Jim Martin* schreibt unter anderem für PC Advisor UK