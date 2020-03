In manchen Fällen können gelöschte Fotos auf Ihrem iPhone wiederhergestellt werden. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor. [...]

Das versehentliche Löschen der falschen Fotos kann ein Albtraum sein, wenn Sie zusehen müssen, wie diese unersetzlichen Erinnerungen aus Ihrer Bibliothek verschwinden, ohne dass die Hoffnung besteht, dass sie wiederhergestellt werden können. Aber es ist nicht zwingend alles verloren. Es gibt sehr wohl einige Möglichkeiten, diese Bilder wiederherzustellen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie gelöschte Fotos auf Ihrem iPhone wiederherstellen können.

Überprüfen Sie das „Zuletzt gelöscht“-Album in Fotos

Wenn Sie Bilder aus Apple Fotos löschen, werden sie nicht sofort von der App entsorgt. Stattdessen werden sie im Ordner „Zuletzt gelöscht“ abgelegt und dort etwa vierzig Tage lang aufbewahrt. Es ist ein Sicherheitsnetz, das nur für den Fall eingerichtet wurde, dass Sie versehentlich etwas löschen und dann Ihre Meinung ändern.

Um Bilder von dort aus wiederherzustellen, starten Sie die Fotos-App und wählen Sie die Registerkarte „Album“ am unteren Bildschirmrand. Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Abschnitt „Andere Alben“ finden, und wählen Sie dann „Zuletzt gelöscht“.

Hier sehen Sie alle Bilder, die gelöscht wurden, aber noch verfügbar sind. In unserem Fall gibt es nur einen Screenshot, aber auf Ihrem Handy werden Sie wahrscheinlich viele weitere Fotos finden.

Suchen Sie das gewünschte Bild, tippen Sie es an und wählen Sie dann die Option „Wiederherstellen“, um es an Ihre normale Foto-Bibliothek zurückzuschicken. Wenn es mehrere Bilder gibt, die Sie wiederherstellen möchten, tippen Sie auf die Option „Auswählen“ in der oberen rechten Ecke des Ordners „Zuletzt gerlöscht“ und dann, wenn Sie fertig sind, auf die Option „Wiederherstellen“ in der unteren rechten Ecke.

Kann ich iPhone Fotos mit iCloud wiederherstellen?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass alle Fotos, die Sie während Ihrer Anmeldung bei iCloud und der Verwendung der Fotos-App von Ihrem iPhone gelöscht haben, auch von den Servern verschwinden. Das liegt daran, dass iCloud Photos Ihre Bibliothek nicht nur mit anderen Geräten, sondern auch mit den iCloud-Servern synchronisiert. Wenn Sie also etwas auf Ihrem iPhone löschen, wird es auch von Ihrem Mac, PC, iPad und iCloud-Account entfernt.

Kann ich ein iTunes-Backup verwenden, um gelöschte Fotos wiederherzustellen?

Die einzige wirkliche Möglichkeit, etwas wiederherzustellen, besteht darin, ein Backup auszuführen, bevor Sie iCloud Photos einschalten. Dies könnte der Fall sein, wenn Sie iTunes zum Erstellen von iOS-Backups verwendet haben. Diese Methode hat jedoch Nachteile, da die Wiederherstellung eines iOS-Backups alles auf Ihrem Gerät ersetzt, d.h. Sie verlieren alle Inhalte, die seit der Erstellung des Backups hinzugefügt wurden. Vergessen Sie nicht, dass dies keine E-Mails oder andere Inhalte umfasst, die in der Cloud gespeichert sind. Außerdem können Sie alle Anwendungen, die bei der Wiederherstellung eines Backups entfernt werden, einfach wieder installieren.

Verwenden Sie Drittanbieter-Software zur Wiederherstellung von iPhone-Fotos

Wenn die Fotos wirklich wichtig sind, dann sollten Sie vielleicht in eine Drittanbieter-Software investieren, um zu versuchen, die Dateien zu extrahieren. Eine beliebte Option ist Data Recovery von Dr.Fone. Sie ist nicht umsonst, denn tatsächlich kostet dieses spezielle Programm $69.99/ca. 62€ für ein Jahresabonnement, Sie sollten also darauf achten, dass es das liefert, was Sie brauchen. Wir empfehlen Ihnen, die Beschreibungen sorgfältig zu lesen und sich vielleicht sogar zuerst mit dem Unternehmen in Verbindung zu setzen, um zu sehen, ob die App die von Ihnen gewünschten Ergebnisse liefert.

Versuchen Sie sowohl Google Photos als auch iCloud

Diesmal wird es nicht helfen, aber es gibt ein altes Sprichwort in Bezug auf Backups: Wenn etwas erst einmal gesichert ist, dann ist es eigentlich gar nicht gesichert. Wir empfehlen immer mehrere Backups über verschiedene Dienste, und wenn es um Fotos und Videos geht, ist Google Photos eine ausgezeichnete Option.

Wenn die App auf Ihrem iPhone installiert ist und läuft, kann sie alle Ihre aktuellen Fotos sichern, und wenn Sie sie gerne in einer Auflösung von 16MP und 1080p für Videos speichern möchten, dann kostet Sie das keinen Cent.

Wenn Sie dies jetzt tun, haben Sie immer eine zusätzliche Kopie Ihrer wichtigen Fotos irgendwo in der Cloud, wenn Sie sie brauchen.

Weitere Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Daten finden Sie unter „So erstellen Sie ein Backup Ihres iPhones„.

*Martyn Casserly, der als Autor für Tech Advisor tätig ist, beschäftigt sich seit der Einführung seines ZX Spectrum in den frühen 80er Jahren mit Technik. Er deckt die Bereiche iOS, Android, Windows und MacOS ab, schreibt Tutorials, Kaufanleitungen und Rezensionen.