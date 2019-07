Wie Software-Integration das Air Travel Management verändert

Während die Luftfahrt schon immer eine technisch versierte Branche war, holt ihr Cousin - das Reisemanagement - jetzt den Trend ein. [...]

Integrations- und Synchronisationstechnologie dringt in Reisebüros vor, um die Produktionskosten zu senken: bei Personal, Papierkram und mehreren Applikationen. Das Paradigma ändert sich rasant: Reiseunternehmen sind bereit, in 1-2 fortschrittliche Lösungen zu investieren, die ein komplexes System unterschiedlicher Software ersetzen und so schnell wie möglich eine Amortisationsrate erzielen. Laut dem neuesten Bericht von Technavio wird der weltweite Markt für Reisetechnologien im Zeitraum 2019-2023 um 6,4 Mrd. USD wachsen.

Wir haben die Bereiche des Flugreisemanagements analysiert, in denen sich die größte digitale Transformation vollzieht, und nach Interventionspunkten für IT-Unternehmen gesucht. In den nächsten Jahren wird die Transformation von der Middleware abhängen – dem sogenannten „Software-Kleber“ oder einem „Übersetzer“, der verschiedenen Systemen hilft, reibungslos zu kommunizieren.

Hier sind sechs Hauptbereiche, in denen Integrationssoftware den größten Unterschied macht.

Verknüpfung von Reisebüros direkt mit Fluggesellschaften, die Flug-Aggregatoren überspringend

Bei der Verfolgung eines schlanken Ansatzes versuchen Reisebüros, die Hauptproduktionsprozesse zu vereinfachen. Einer der größten Trends betrifft die Art und Weise, wie Reiseveranstalter Flugdaten von Fluggesellschaften erhalten. In der Vergangenheit betrieben sie Informationen von Flugaggregatoren oder dem Global Distribution System (GDS), einer Ebene zwischen einem Agenten und einer Fluggesellschaft.

Dank eines neuen Programms der IATA (New Distribution Capability) oder des NDC-Programms der Fluggesellschaften verschwindet der Mittelsmann. Gemäß der Programmbeschreibung ermöglicht der NDC-Standard der Reisebranche, die Art und Weise, in der Flugprodukte an Unternehmen, Privat- und Geschäftsreisende verkauft werden, zu ändern, indem die aktuellen Vertriebsbeschränkungen der Branche berücksichtigt werden:

• Produktdifferenzierung und Time-to-Market

• Zugang zu vollem und reichhaltigem Luftfahrtcontent

• Transparentes Einkaufserlebnis.

Eine weitere Prognose bestätigt diesen Trend. Experten schlagen eine schrittweise Umstellung der Hauptanbieter von ihren bestehenden GDS-Kernprodukten auf IT-Lösungen vor, insbesondere im Bereich der Cloud-basierten Reservierungssysteme.

Durch die Reduzierung eines Datenflusses sorgen Reisebüros zum einen für höhere Gewinnspannen, da sie keine Transaktionskosten mehr an die GDS zahlen. Als nächstes erhalten sie exklusive Preise, die Fluggesellschaften dem NDC-Kanal geben. Und schließlich erhalten Reisebüros Zugang zu einer größeren Auswahl an Flügen und Zubehör, dh zusätzlichem Gepäck, Wi-Fi, zusätzlicher Beinfreiheit usw.

Natürlich haben noch nicht alle Unternehmen den NDC-Standard in ihren Workflow eingeführt, aber viele sind auf dem Weg. Und genau in diesem Bereich wird Synchronisations- und Integrationssoftware eine wichtige Rolle bei der Rationalisierung der Arbeitsabläufe von Flugreiseverwaltungsunternehmen spielen.

Verbinden eines B2B-Clients mit der Plattform eines Reisebüros

Ein weiterer Bereich, der sich rasant verändert, sind Geschäftsreisen – der lukrativste Bereich für Reisebüros. Der Fortschritt hat mit der Schaffung einer maßgeschneiderten Flugsuchplattform zu tun, die ausschließlich für B2B-Kunden eines Reisebüros bestimmt ist – und nicht für eine allgemeine Flugsuchplattform für normale Kunden.

Wenn ein Unternehmen zuvor einen Flug für einen Mitarbeiter oder eine Gruppe buchen musste, schrieb es eine E-Mail an ein Reisebüro und erhielt daraufhin ein Angebot. Als nächstes nahmen sie einige Korrekturen und Ergänzungen vor und schrieben zurück und so weiter. Der Prozess war langwierig und oft mit E-Mail-Ping-Pong verbunden. Außerdem hat nicht jeder Kunde den Service gebucht, was zu Zeitverlust und potenziellen Provisionen für den Verkäufer führen würde.

Wenn ein Unternehmen nun einen Flug für einen Mitarbeiter buchen muss, greift es auf eine Plattform zu, die von seinem Reisebüro zur Verfügung gestellt wird, normalerweise mit exklusiven Ermäßigungen für Flüge. Wenn eine Reise gebucht wird, stellt die Agentur ein Ticket, eine Rechnung, eine Quittung usw. aus. Dies erleichtert den Prozess für beide Seiten ungemein: Das Unternehmen verfügt über Flugoptionen und andere Daten auf dem Bildschirm, die mit den erforderlichen Finanzdokumenten und Serviceleistungen versehen sind Reisebüros können sich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren, anstatt E-Mails zu versenden.

Anbindung von Reise-Apps an CRM- und ERP-Systeme

Während es für Reisebüros viele Front-End-Lösungen gibt, ist im Backend eine gewisse Lücke zu beobachten, die darauf abzielt, das Reisemanagement effizienter, reibungsloser und vernetzter zu gestalten. Was vielen Reisebüros derzeit fehlt, ist die Integration von Reise-Apps in CRM- und ERP-Systeme. Ein riesiges Ökosystem im Backend benötigt Lösungen, die nicht nur viel Geld und Zeit auf der Unternehmensseite kosten, sondern auch Ausfallzeiten verhindern.

In diesem Fall ist eine Integrationsplattform mit vorgefertigten Konnektoren eine kluge Wahl. Wenn die kundenspezifische Entwicklung Monate des Programmierens und Testens in Anspruch nimmt, sollte dies im Idealfall den Code um 80-90% und die Anzahl der Iterationen bzw. Ausgaben reduzieren. Eine gute, ausgereifte Plattform verfügt über vorgefertigte Konnektoren für Salesforce, Dynamics 365, SugarCRM und verschiedene ERP-Systeme, die die Integration relativ schnell und einfach gestalten.

Bleisure – Business und Freizeit verbinden

Vorbei sind die Zeiten, in denen Unternehmen ihre Mitarbeiter nach einem engen Zeitplan zu Konferenzen schickten, ohne Umwege oder Entertainment zuzulassen. In dem Bestreben, die Loyalität der Mitarbeiter und eine gewisse Flexibilität mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern, macht es ihnen nichts aus, wenn ein Mitarbeiter zusätzliche 1-2 Tage am Konferenzort zur Erholung verbringt oder seinen Ehepartner auf die Reise einlädt. Obwohl solche „Extras“ am häufigsten auf das Budget des Mitarbeiters anfällt, muss das Reisebüro diese komplizierte Reiseroutenberechnung noch lösen.

Bleisure Travel ist eine Kombination aus „Business“ und „Leisure“ und bezieht sich auf die Aktivität, Geschäftsreisen mit Freizeit zu kombinieren. Nach diesem Begriff, der im Vokabular der Reisebüros verankert ist, hat die dedizierte Softwareentwicklung begonnen, sich an die Realität anzupassen, die sich gerade im Entstehen befindet.

Wie unser Vertriebsleiter erklärt, ist der B2B2C-Ansatz ein neuer Bereich für Anwendungen von IT-Unternehmen, obwohl es B2C- und B2B-Software schon seit einiger Zeit gibt.

Stellen Sie sich ein Szenario vor: Ein Manager fliegt zu einer Konferenz nach Las Vegas und möchte seine Frau mit auf die Reise nehmen. In diesem Fall erstellt der Manager eine Buchung für sich selbst und ein integriertes Profilverwaltungssystem erstellt eine Reise für seine Frau über Eingabeaufforderungen wie „Dieses Profil ist mit Ihnen verbunden. Möchten Sie eine weitere Buchung hinzufügen? ”Oder“ Sie sind zuvor mit dieser Person gereist. Möchten Sie ein anderes Ticket buchen? “Und dann die Tickets und separaten Rechnungen ausstellen.

In der Vergangenheit musste ein Reisebüro eine solche Reservierung manuell vornehmen. Dank der aufkommenden Middleware können die Buchungssysteme jetzt in ein System integriert werden, das das Flugreisemanagement automatisiert.

Weniger Fehler machen, weniger Strafen erleiden

Automatisierung des Reisemanagements bedeutet auch, menschliche Fehler zu verringern, da wir Menschen dazu neigen, Dinge zu vergessen und Fehler zu machen.

Zum Beispiel hat jede Fluggesellschaft ihre eigenen Richtlinien, wie viel Zeit zwischen einer Ticketreservierung und der Ausstellung vergehen kann und welche Strafe ein Reisebüro für den Fall zahlt, dass sie die Frist verpasst. Diese Strafe wird als Agency Debit Memo oder ADM bezeichnet und ist für große Reiseveranstalter ein Schmerzpunkt.

ADMs passieren schnell, wenn Sie ständig große Reisegruppen verwalten müssen: Sie buchen Flüge nacheinander, und dann tauchen einige dringende Probleme auf, die Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sodass Sie einige unvollendete Reservierungen der ersten Gruppe vergessen – und die zulässigen überschreiten Zeitfenster. So zahlt das Reisebüro den Ticketpreis plus 15-20%, und das Problem mit ADMs ist so groß, dass einige Beratungsunternehmen spezielle Schulungen und Konferenzen organisieren, die versprechen, den Memo-Flow zu minimieren. Bei dem Versuch, die Strafen zu senken, bezahlen Reisebüros Mitarbeiter für den 24-Stunden-Service und die Überwachung des Verhältnisses zwischen Buchung und Ausgabe, was wiederum die Produktionskosten erhöht.

Ein idealer Ausweg aus dieser unangenehmen Situation ist die teilweise oder vollständige Automatisierung der Ticketausstellung nach der Reservierung. Für Reisebüros würde dies eine erhebliche Kosteneinsparung und Standardisierung versprechen.

Mit weniger mehr erreichen

Da sich die Luftfahrt mit der Sicherheit von Reisenden an Bord befasst, kümmern sich Reisebüros um die Datensicherheit der Kunden, da sie mit persönlichen Daten, Kreditkarten, der Einhaltung der DSGVO usw. arbeiten. Um mit diesem Überfluß an sensiblen Informationen fertig zu werden, werden normalerweise mehrere Arten von Software benötigt: für Fakturierung, Profilverwaltung, CRM, ERP und so weiter. Mehr noch, wenn sie separate Back-Offices für B2B-Kunden, B2C-Kunden usw. haben. Die Integration/Anbindung dieser verteilten Softwareapplikationen ist in dieser Situation sehr sinnvoll und ermöglicht eine schlankere Verwaltung, zeitsparende Dokumentenzusammenarbeit sowie eine verbesserte Sicherheit.

Außerdem arbeiten Manager in solchen Unternehmen häufig über mehrere Postfächer – alle mit eigenen Kontakten, Kalendern und Aufgaben. Sie müssen sich also jedes Mal an- und abmelden und sicherstellen, dass sich keine Termine überschneiden. Die Integrationssoftware hat dieses Problem bereits durch die Synchronisierung mehrerer Outlook-Konten behoben, sodass Kalender, E-Mails, Aufgaben und Kontakte über einander verfügbar sind, was den Geschäftsprozess reibungsloser und einfacher macht.

Fazit

In Wirklichkeit sind Reisebüros mit dem Aufkommen mobiler Apps und der Verbreitung von Informationen Dinosaurier. Die einzige Möglichkeit, ein Aussterben zu verhindern, besteht darin, Technologien einzusetzen, die einen kostengünstigen Arbeitsablauf ermöglichen und Kunden und Fluggesellschaften die besten Lösungen auf schnellste und benutzerfreundliche Weise bieten.

*Eduardo Coreixo, Sales Director und Business Development für Connecting Software, Hersteller von Integrations- und Synchronisationssoftware und Integrationsplattform Connect Bridge. Zuvor leitete er die Geschäftsentwicklung für verschiedene Travel-Tech-Unternehmen und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Travel-Management-Software.