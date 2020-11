Wie Takeda und AWS die COVID-19-Forschung beschleunigen

Das Pharmaunternehmen hat sich mit dem Cloud-Anbieter und Accenture zusammengetan, um eine digitale Wende herbeizuführen, die schnellere Wege zur Erforschung von Therapien für COVID-19-Betroffene beinhaltet, wie Karl Hick, Chief Digital and Information Officer, berichtet. [...]

Die Public Cloud hat sich zu einem Schlüsselfaktor zur Erfüllung neuer Erfordernisse als Folge der Coronavirus-Pandemie entwickelt. Dies gilt insbesondere für den Pharmasektor, in dem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen darum wetteifern, Therapien zur Behandlung von Komplikationen und Begleiterkrankungen im Zusammenhang mit COVID-19 sowie Impfstoffe zu entwickeln.

Takeda Pharmaceutical, das sonst Medikamente zur Behandlung bestimmter Krebsarten, Diabetes und Bluthochdruck herstellt, arbeitet mit Amazon Web Services im Rahmen eines Fünfjahresvertrags zusammen, um 80 Prozent seiner Anwendungen in die öffentliche Cloud von AWS zu verlagern. Takeda plant mit Hilfe des strategischen Partners Accenture, AWS zu nutzen, um seine F&E-Pipeline für die Arzneimittelentdeckung zu stärken und neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen. Gleichzeitig sollen Technologie und Ausgaben vor Ort eliminiert werden, die nicht dazu beitragen, dass sich das Unternehmen von seinen Konkurrenten abhebt, so Karl Hick, Takeda Chief Digital and Information Officer, im Gespräch mit CIO.com.

Beschleunigte Datenfreigabe als Reaktion auf COVID-19

Mehr als 80 Prozent der Unternehmen beschleunigen ihre digitalen Transformationen als Reaktion auf COVID-19, wie ein im Oktober veröffentlichter Forschungsbericht der Boston Consulting Group zeigt. Dank seiner Fähigkeit zur schnellen Skalierung wird der Public-Cloud-Markt laut einer Gartner-Studie in diesem Jahr voraussichtlich um 6,3 Prozent auf 257,9 Milliarden US-Dollar wachsen. Pharmazeutische Unternehmen gehören zu den vielen milliardenschweren Akteuren, die diesen Wandel begrüßen.

Die biowissenschaftliche Industrie, die dank der Gensequenzierung und anderer aufkommender Technologien bereits seismische Veränderungen durchmacht, erfährt laut Hick durch die Pandemie beschleunigte Veränderungen. So habe Takeda zum Beispiel in nur fünf Tagen eine Plattform auf AWS gestartet, die es Pharmaunternehmen ermöglicht, bei klinischen Studien zusammenzuarbeiten – ein Aufwand, der drei Monate gedauert hätte, wenn die Plattform in ihren Datenzentren gebaut worden wäre, sagt er. Diese Plattform erleichtert den Partnern in der COVID R&D Alliance, einer Gruppe, die im März von Takeda, AbbVie und Amgen gegründet wurde, um COVID-19-Behandlungen zu entwickeln, den Datenaustausch. COVID-19 hat „uns als Branche wirklich dazu gedrängt, Allianzen zu forcieren, wobei der Datenaustausch ein zentraler Aspekt ist“, erklärt Hick.

Takeda setzt AWS auch in seiner Forschungs- und Entwicklungsarbeit (F&E) ein, um eine aus Plasma gewonnene Therapie zur Behandlung von COVID-19-Patienten zu entwickeln. Dies erfordert den Zugang zu Quellplasma von Personen, die Antikörper gegen COVID-19 entwickelt haben, nachdem sie sich davon erholt hatten, oder die geimpft wurden, sobald ein Impfstoff entwickelt ist. Takeda plant, seine Plasmasammel- und Herstellungskapazität bis 2024 um mindestens 65 Prozent zu erhöhen.

In den letzten Monaten hat Takeda mit Hilfe von AWS auch eine Anwendung entwickelt, die es den Mitarbeitern erleichtert, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Bei der in nur wenigen Tagen erstellten Anwendung handelt es sich um eine Art digitalen Reisepass, der Gesundheitsuntersuchungen, Gebäudezugang und Arbeitsplatzzuweisungen ermöglicht, so Hick.

Partner katalysieren

Takedas Weg zu AWS war alles andere als eindeutig, als Hick 2017 in das Unternehmen eintrat. Zu dieser Zeit verfolgte das Unternehmen mehrere Ansätze für digitale Technologien, von denen die meisten unter verzögertem Fortschritt und mangelnder Wirkung in großem Maßstab litten. Die Unternehmensführung erkannte, dass Daten als „Goldstaub“ dienen, wenn es darum geht, der Pharmaindustrie zu helfen, wettbewerbsfähig zu sein und ihre Geschäftsergebnisse zu erzielen, und begann mit der Planung einer digitalen Transformation mit Cloud-Software als zugrunde liegender Plattform.

Um diesen Wandel voranzutreiben, gründeten Hick und seine Kollegen von der C-Suite ein Digital Advisory Board und ein Global Data Council, die beide aus führenden Vertretern aus Wirtschaft und Technik bestanden. Ersterer konzentriert sich auf die Entwicklung digitaler Produkte, die es Takeda ermöglichen, fortschrittliche Analysen, künstliche Intelligenz und andere Fähigkeiten zu nutzen, um seltene Krankheiten schneller diagnostizieren und behandeln zu können. Der zweite Rat bietet Beratung und Anleitung zum Aufbau einer Unternehmensdatenplattform, die die Geschäftsstrategie unterstützen kann.

Das Betriebsmodell und die Führungsstruktur des Global Data Councils für das Unternehmensdatenprogramm des Unternehmens beinhaltete einen bedeutenden Schwerpunkt auf die Förderung des kulturellen Wandels rund um die Daten. Die Führung von Takeda zentralisierte disparate Datensilos, bereinigte die Datenqualität und beseitigte überflüssige Daten. Während laut Hick der Rat und der Beirat dazu beitrugen, Dynamik für digitale und Datenplattformen zu schaffen, erkannte die Führung, dass die Fortschritte bei der Umsetzung zu langsam waren. Sie brauchte einen strategischen Partner.

AWS und Accenture, die bei der Migration behilflich sind – und die Hick für ihre reiche Expertise in den Biowissenschaften und ihre globale Reichweite schätzt. „Sie verfügen über umfassende Systemintegratoren und Partner, die helfen können“, sagt Hick. So unterstützt Accenture Takeda beispielsweise bei der Modernisierung und Skalierung von mehr als 1.000 Anwendungen in der Cloud sowie bei der Umschulung Tausender Mitarbeiter in der Cloud, bei fortgeschrittenen Analysen und Robotic Process Automation, um die Transformation des Unternehmens zu ermöglichen.

Ratschläge zum Vorantreiben des Wandels

Mit seinem neuen Cloud-Betriebsmodell und dem strategischen Einsatz von Analysen verfolgt Takeda das Ziel, „verschiedene Interessengruppen zu inspirieren, einzubinden und vorzubereiten“, so Hick. Er gibt folgende Ratschläge zur Neukalibrierung der Unternehmenskultur rund um Cloud-Software.

Beschaffen Sie Sponsorengelder für CEOs. Die besten Transformationen kommen, wenn sie von oben geführt werden. Christophe Weber, Präsident und CEO von Takeda, der schon früh und oft mit seinen Digital- und Datengruppen involviert war, hofft, dass jeder Takeda-Mitarbeiter von einem KI-Assistenten aus der Cloud unterstützt wird, damit er bessere Entscheidungen treffen kann.

Setzen Sie institutionelle Vorreiter ein. Diese Führungskräfte werden die Schulung über bewährte Verfahren für die Migration zur Cloud anführen.

Fördern Sie eine „lernende“ Denkweise. Wie bei allen Early Adopters litt auch bei Takeda das Bemühen, Daten und Cloud-Technologie zusammenzufügen, um geschäftliche Herausforderungen zu lösen, unter Anfälligkeiten und Fehlern. Hick hält es für entscheidend, die Einstellung der Lernenden zu fördern. Zu diesem Ansatz gehört das Experimentieren, um „Risiken zu verringern, menschliches Potenzial freizusetzen und das Schwungrad in Bewegung zu setzen“.

*Clint Boulton ist ein leitender Autor für CIO.com und befasst sich mit IT-Führung, der Rolle des CIO und der digitalen Transformation.