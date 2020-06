WWDC20: Die wichtigsten Ankündigungen von Apple

Sie haben die Online-Präsentation von Apple verpasst? Kein Problem. Wir haben für Sie die wichtigsten Ankündigungen festgehalten. [...]

Apple’s Worldwide Developers Conference ist dieses Jahr vollständig online, was aber nicht bedeutet, dass sich das Unternehmen mit seinen Ankündigungen zurückgehalten hat. Da es kein Live-Publikum gab, das die Keynote mit Applaus, Rufen und Jubeln unterbrechen konnte, hat Apple während seiner zweistündigen Präsentation am Montag in zügigem Tempo eine Menge Boden gutgemacht. Sie können die Keynote in ihrer Gesamtheit online verfolgen – wenn Sie dazu keine Zeit haben, können Sie hier in unserer Zusammenfassung alles nachlesen.

Macs stellen auf Apple ARM-CPUs um

Es wird schon seit einiger Zeit gemunkelt, aber die Ankündigung von Apple, von Intel-Prozessoren auf eigenes Silizium umzusteigen, war das letzte Segment der Keynote und sparte sich die wichtigste Nachricht für den Schluss. Apple-CEO Tim Cook erklärte, dass Apple einen zweijährigen Übergang geplant habe, wobei der erste ARM-basierte Mac noch in diesem Jahr kommen soll.

(c) Apple

Apple bietet ein Kit für Softwareentwickler von Drittanbietern zur Erstellung von Software an, die nativ auf ARM-basierten Macs ausgeführt werden kann. Das Unternehmen enthüllte auch Rosetta2, eine Technologie, die es Benutzern ermöglichen wird, Software auszuführen, die ursprünglich für Intel-basierte Macs entwickelt wurde.

macOS 11 Big Sur

Normalerweise ist der Mac nur ein kurzer Abschnitt der WWDC-Keynote. In diesem Jahr steht er im Vordergrund, was vor allem dem Wechsel zu ARM zu verdanken ist. Aber auch beim MacOS gibt es in diesem Jahr große Veränderungen. Die nächste Version von macOS heißt Big Sur, und es ist offiziell Version 11.

Wenn Sie das Gefühl hatten, dass macOS ein wenig müde geworden ist, dann werden Sie mit Big Sur verwöhnt werden. Es bietet eine überarbeitete Benutzeroberfläche mit überarbeiteten Menüs, App-Sidebars und App-Icons. Das Notification Center hat verbesserte Funktionen, und das Control Center – ein wesentliches Oberflächenelement für iPhones und iPads – ist jetzt auch auf dem Mac verfügbar.

(c) Apple

Apple hat seine Mac Catalyst-Technologie verwendet, um die iOS-Versionen von Maps und Message in neue Mac-Versionen zu konvertieren. Außerdem verfügt Safari über eine Reihe neuer Funktionen, darunter verbesserte Geschwindigkeit, Anpassungen der Startseite, verbesserte Unterstützung für Erweiterungen und neue Datenschutzfunktionen.

iOS 14

Dies ist das iOS-Update, auf das sich langjährige iPhone-Nutzer schon lange gefreut haben, vor allem, weil es eine Funktion enthält, die schon lange überfällig ist: Ein neuer Homescreen. Apps können automatisch in einem Bildschirm namens App Library gruppiert werden. Sie können Widgets zu Ihrem Home-Bildschirm hinzufügen, um schnell auf die benötigten Informationen zugreifen zu können.

Siri erhält einige Aktualisierungen, mit einer neuen Schnittstelle und der Integration einer neuen Translate-App, die geschriebene und gesprochene Worte in Echtzeit übersetzen kann. Translate arbeitet vollständig auf dem Gerät, um Ihre Privatsphäre zu wahren.

(c) Apple

Apple hat die Bild-in-Bild-Funktion des iPad auf iOS umgestellt. Wenn Sie ein Video ansehen oder einen FaceTime-Anruf tätigen, befindet sich der Videobildschirm unabhängig von der verwendeten App in einer persistenten Box.

iPadOS 14

Letztes Jahr hat Apple iPadOS eingeführt, eine Version von iOS, die für die Verwendung auf Apples Tablet ausgelegt ist. Mit Version 14 entwickelt sich iPadOS mit iPad-spezifischen Funktionen weiter.

Apple ändert die Designsprache des iPadOS, damit die App die Vorteile der Plattform besser nutzen kann. Apps werden nicht mehr wie iOS-Versionen aussehen, die auf das iPad übertragen wurden. Sie werden bessere Implementierungen von Seitenleisten, Symbolleisten und Menüs erleben.

(c) Apple

iPadOS 14 hat die Apple Pencil-Unterstützung verbessert, insbesondere für handgeschriebenen Text. Apple bringt seine Handschrifterkennungs-Engine Scribble mit, so dass Sie sowohl in Apps als auch in Eingabefelder schreiben können, und das iPad wird in der Lage sein, diese zu erkennen.

Viele der neuen Funktionen in iOS 14 kommen auf das iPadOS, wie z.B. die überarbeitete Siri-Oberfläche, App-Clips und neu gestaltete Widgets. Allerdings erhält iPadOS die Funktion der App Library nicht.

watchOS 7

Die nächste Version des Apple Watch Betriebssystems hat einige wichtige neue Funktionen. Die wichtigste neue Funktion ist das Sleep-Tracking. Sie kann verfolgen, wie viel Schlaf Sie erhalten, und hat auch eine „Wind-down“-Funktion.

(c) Apple

In Zeiten der COVID-19-Pandemie hat Apple ein neues Feature entwickelt, das Ihnen dabei helfen soll, sich die Hände zu waschen. Es erkennt, wann Sie sich die Hände waschen, und startet eine 20-Sekunden-Zeit, um sicherzustellen, dass sie ausreichend gewaschen sind.

Weitere neue Funktionen von watchOS 7 umfassen die Möglichkeit, die Zifferblätter mit anderen auszutauschen, ein neues Tanztraining und eine verbesserte Noise-App zum Schutz Ihres Gehörs.

HomeKit

Das Smart Home ist ein ständig wachsender Markt für Apple, und das Unternehmen hat mehrere Verbesserungen an der Home-App und der zugrunde liegenden HomeKit-Technologie vorgenommen. Unter anderem wurden folgende Funktionen eingeführt:

Unterstützung für adaptive Beleuchtung

Gesichtserkennung für Sicherheitskameras

Die Möglichkeit, Verfolgungszonen für Sicherheitskameras zu schaffen

Live-Streams mit Sicherheitskameras

(c) Apple

Und so viel mehr

Dies sind die Hauptthemen der Keynote von Apple. Weitere Einzelheiten zu allen Ankündigungen von Apple finden Sie in unserer fortlaufenden Berichterstattung über die WWDC. Schauen Sie regelmäßig vorbei, wenn wir Ihnen eine Vorschau aller Details von iOS 14, iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, watchOS 7 und mehr präsentieren.

*Roman Loyola befasst sich seit Anfang der 1990er Jahre mit Technologie. Seine Karriere begann bei MacUser, und er hat bereits für MacAddict, Mac|Life und TechTV gearbeitet.