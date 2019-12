12 Millionen Euro Investment für Mobile-Payment-Lösung Bluecode

Private Risikokapitalgeber aus Europa investieren weiter in das heimishce Fintech-Unternehmen. Mit dem Kapital will Bluecode den nationalen und internationalen Ausbau der in Österreich entwickelten, europäischen Zahlungslösung für iPhones und Android-Smartphones vorantreiben. [...]

Nach der Wachstumsfinanzierung in Höhe von 11,2 Millionen Euro im Herbst 2018 und der diesjährigen EU Horizon 2020-Förderung von 1,9 Millionen Euro sichert sich die europäische Mobile-Payment-Lösung Bluecode ein weiteres Investment über 12 Millionen Euro. Die Risikokapitalgeber der aktuellen Finanzierungsrunde sind dieselben branchennahen Family Offices aus Europa, die schon 2018 für die Wachstumsfinanzierung verantwortlich zeichneten.

„Wir bedanken uns für das große Vertrauen unserer Investoren und den Zuspruch aus weiten Teilen der Banken– und Handelswelt quer durch Europa. Seit dem Start von Apple Pay und Google Pay ist das Interesse an unserer Mobile-Payment-Lösung dramatisch gewachsen. Für viele Teilnehmer in der Banken– und Handelsbranche ist nun offensichtlich, wie ihr Geschäftsmodell durch außereuropäische Drittanbieter in Gefahr gerät. Wir wollen die zusätzlichen Mittel dafür einsetzen, dass unsere Bank– und Handels-Partner noch schneller von unserer Technologie profitieren und ihren Endkunden als Alternative sicheres Bezahlen per Smartphone auf Basis europäischer Regeln bieten können“, sagt Christian Pirkner, CEO der Blue Code International AG.

Fokus auf Bank– und Händler-Integration, Mehrwertplattform und internationale Expansion

Den Hauptanteil des Wachstumskapitals wird Bluecode für drei Kernbereiche einsetzen: „Erstens schaffen wir damit für europäische Banken die Möglichkeit, in wenigen Wochen dem Bluecode-Netzwerk beitreten zu können. Mit Hilfe der PSD2-Schnittstellen ermöglichen wir es der europäischen Kreditwirtschaft ohne großen technischen Aufwand, Bluecode als Mobile-Payment-Lösung in ihre Banking-App und das Kernbankensystem zu integrieren“, so Pirkner. „Zweitens, für den Ausbau unserer Mehrwertplattform, vergleichbar mit den Mehrwert-Apps, die es bei den asiatischen Mobile-Payment-Lösungen zu erleben gibt. Um die Kundenreise in der Banking-App zu halten, wird es unumgänglich sein, damit auch Angebote wie Tickets für den öffentlichen Nahverkehr, Parkplätze, Kulturtickets, E-Scooter, Hotels, Autos und mehr buchen zu können. Und drittens, für die grenzübergreifende Expansion von Bluecode durch Partnerschaften mit führenden Mobile-Payment-Lösungen inner- und außerhalb Europas. Jede System–Partnerschaft mit einer weiteren, auf einem optischen Scan basierenden Payment-Lösung vergrößert das Netz der Akzeptanzstellen bei Händlern, Gastronomie und Hotellerie für beide Parteien. Wir werden aktiv daran mitwirken, ein dichtes optisches Zahlungsnetzwerk im Sinne aller Beteiligten zu schaffen“, sagt Christian Pirkner. Ein weiterer Teil der Wachstumsfinanzierung ist für Expansionsprojekte in neuen Märkten außerhalb Europas vorgesehen.

Europäische Alternative zu Apple Pay, Google Pay & Co.

Hintergrund der Bestrebungen von Bluecode ist die steigende Abhängigkeit Europas von außereuropäischen Bezahldiensten, wie auch der aktuelle Start von Apple Pay bei weiteren österreichischen Banken zeigt. Von EZB und Deutscher Bundesbank abwärts mehren sich Forderungen nach einer europäischen Alternative für den mobilen Zahlungsverkehr von mehr als 500 Millionen Einwohnern. „Unsere Investoren teilen unsere Überzeugung, dass Europas Bürger, Banken und der Handel dringend eine alternative Lösung für mehrwertbasiertes mobiles Bezahlen ‚made in Europe‘ brauchen. Diese Lücke will Bluecode zusammen mit seinen Bankpartnern füllen. Denn seit dem PSD2-Start am 14. September 2019 ist es für außereuropäische Drittanbieter noch leichter, die Kundenschnittstelle der Banken für mobiles Bezahlen zu besetzen. Banken dürfen wegen eines kurzfristigen Hypes nicht diese Customer Journey aufs Spiel setzen! Wenn die mobile Kundenbeziehung einmal an fremde Anbieter verloren ist, sind langfristig die Erträge der Banken und die gesamte Wertschöpfungskette europäischer Unternehmen in Gefahr“, warnt Pirkner.

Neue Co-Branded Apps für iOS und Android mit Banken gestartet

Bluecode unterstützt Banken und Handelskonzerne daher, ihre eigenen Mobile-Payment-Lösungen für iPhones und Android-Smartphones umzusetzen, um die Datenhoheit über sensible Kundeninformationen zu behalten und wieder an der Wertschöpfung im mobilen Zahlungsverkehr teilzunehmen. Vor Kurzem sind die ersten, gemeinsam mit Banken umgesetzten Co-Branded Apps „Raiffeisen Bluecode“ und „BKS Bluecode“ gestartet, die HYPO NOE wird in Kürze folgen. Beim Bezahlvorgang lässt der User den angezeigten blauen Barcode an der Registrierkasse scannen, der Betrag wird direkt vom Girokonto des Users bei der Hausbank abgebucht. Weder der Name des Kunden noch seine Kontonummer verlassen jemals das Rechenzentrum der teilnehmenden Banken.