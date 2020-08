21 Stipendien für krisensichere Jobs

In der Coronavirus-Pandemie haben sich „Digital-first“-Unternehmen als besonders anpassungsfähig erwiesen. Dieses wertvolle Knowhow nicht nur in klassischen Technologieunternehmen benötigt, sondern in fast jeder Branche. Mit qualifizierten Mitarbeitenden lässt sich die Krise besser bewältigen als ohne. [...]

Die Talent Garden Innovation School in Wien spezialisiert sich genau auf die am Arbeitsmarkt stark gefragten Bereiche Programmieren, User Experience Design, Growth Marketing sowie Data Analysis und Digital HR. Verschiedene Aus- und Weiterbildungsprogramme werden hier angeboten. Neu ist, dass alle Kurse zu 100 Prozent online stattfinden. So ist sichergestellt, dass nicht nur die erworbenen Fähigkeiten krisensicher sind, sondern auch das Kursformat selbst.

21 Stipendien für Digital Talents

Seit der Gründung der Talent Garden Innovation School im Jahr 2015 wurden europaweit bereits 3.800 Studierende ausgebildet. Ab Oktober 2020 werden bis zu 200 weitere Talente ihren beruflichen Werdegang vorantreiben, indem sie die auf dem Arbeitsmarkt dringend benötigten Fähigkeiten im Bereich der Digitalisierung erlernen. 21 von ihnen haben die Möglichkeit, die Kurskosten mit einem Stipendium zu decken, was einem Gesamtbetrag von über 80.000 Euro entspricht. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme am Auswahlverfahren ist eine Bewerbung bis 21. August. Eine Jury aus Experten und Expertinnen vergibt anhand der eingereichten Projekte drei Stipendien pro Kurs.

Die sieben Kurse starten im Oktober 2020, angeboten werden drei „Bootcamps“ im Vollzeit-Format sowie vier berufsbegleitende „Programs“. Die intensiven Online Bootcamps (CodeMaster, Growth and Digital Marketing, UX Design) finden Montag bis Freitag statt und dauern zwölf Wochen. Die flexibleren Online Programs sind auch für Berufstätige geeignet, die sich in den Bereichen Business Data Analysis, Digital HR, Growth Marketing oder UX/UI Design freitagnachmittags und samstagvormittags weiterbilden wollen.

Im neuen Online-Format werden unterschiedliche Lernelemente vereint. So wird nicht nur auf aufgezeichnete Video-Lektionen gesetzt, sondern auf eine gekonnte Mischung aus Live-Teaching-Sessions, Praxisprojekten, Vorträgen von Expertinnen und Experten und informellem Networking. Dieser innovative Lehransatz verspricht ein einzigartiges, effektives Lernerlebnis mit viel Praxisbezug und Fachwissen.

Stefan Bauer, Director der Talent Garden Innovation School in Wien, über das erweiterte Angebot: „Die letzten Monate haben auch uns als digital-affines Unternehmen wieder einmal aufs Neue gezeigt, was Flexibilität wirklich bedeutet. Innerhalb kürzester Zeit haben wir unser Kursangebot nicht nur digitalisiert, sondern zudem auch noch neue Teilzeit-Kurse entwickelt. Ich bin überzeugt, dass das Bewusstsein für digitale Skills jetzt noch größer ist – sowohl beim Arbeitgeber als auch beim Arbeitnehmer. Und ich freue mich, dass wir mit unserem breiten Kurs-Spektrum unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse und Verfügbarkeiten bedienen.“

Innovative Online-Lehrmethoden für zukunftssichere Skills

Die Nachfrage nach „Digital Talents“ am Arbeitsmarkt ist bereits seit vielen Jahren groß und die vergangenen Monate haben bewiesen, dass digitale Jobs besonders krisensicher sind. Genau hier setzt die Talent Garden Innovation School an. Die Auswahl der Lehrinhalte folgt dabei einem simplen, aber ganzheitlichen Prinzip: In welchem Bereich gibt es die meisten Jobausschreibungen und welche neuesten Skills und Tools werden aktuell benötigt? Die digitale Welt ist schnelllebig und nur so kann sichergestellt werden, dass die Teilnehmenden nach Absolvierung des Kurses auch erfolgreich in die Arbeitswelt eintreten und sich in einem zukunftssicheren Job wiederfinden.

Die Bewerbung für die Kurse erfolgt direkt über die Website der Talent Garden Innovation School: https://talentgarden.org/de/innovation-school/austria/. Die Bewerbungsfrist für die Stipendien läuft noch bis 21. August 2020, außerdem sind limitierte Frühbucherrabatte verfügbar.