4-Stufen-Plan zur Migration auf SAP S/4HANA mit Microsoft Azure

Bis 2025 soll die Transformation zu SAP S/4HANA beendet sein. Damit diese gelingt, bringt das Beratungshaus Alegri SAP mit Microsoft Azure in der IaaS-Variante die beiden Technologien zusammen. [...]

Unternehmen haben die Bedeutung der digitalen Transformation erkannt und setzen auf aktuelle und neue Technologien. SAP-Anwenderunternehmen sind gut beraten, ihre Systeme frühzeitig umzustellen, denn es sind nur noch knapp sieben Jahre, bis der Support für die bisherige ERP-Software der Walldorfer ausläuft und die Transformation zu SAP S/4HANA abgeschlossen sein soll. Das IT-Beratungshauses Alegri verfügt über einen Stufenplan zur Transformation auf SAP S/4HANA mit der Plattform Microsoft Azure.

Mit SAP on Azure alle Potenziale ausschöpfen

SAP S/4HANA ist mehr als nur eine ERP-Suite – es vereint eine ganze SAP-Produktfamilie von SRM (Lieferantenbeziehungsmanagement), CRM und Supply-Chain-Management mit der Datenbank SAP HANA im Zentrum. Die Alegri International Group, IT-Beratungsunternehmen für Microsoft und SAP, rät den Kunden daher zu Microsoft Azure als Infrastructure-as-a-Service-Lösung, um das ganze Potenzial von SAP S/4HANA auszuschöpfen und den Umstieg flexibel und risikoarm zu gestalten.

„Beim Thema SAP on Azure sind wir seit der ersten Stunde als first mover unterwegs. Zentraler Baustein unserer Strategie ist und war immer Cloud first – das gilt vor allem für SAP-Anwendungen. Im Rahmen unserer strategischen Partnerschaft als Microsoft Gold Partner können wir auf diese Weise alle SAP-Services auf Azure abbilden und IT-Entscheidern die nötige Flexibilität anbieten“, sagt Hinrich Mielke, Direktor SAP bei Alegri.

Welche Vorteile die IaaS-Plattform Microsoft Azure gegenüber Outsourcing und Inhouse-Betrieb hat, erfahren Unternehmen in dem kostenlosen Alegri-Leitfaden „SAP on Azure„. Zugleich empfiehlt Alegri Assessments zur Prüfung des Reifegrades der SAP-Systeme.

SAP goes S/4HANA

SAP ist im gehobenen Mittelstand und bei Großunternehmen die führende strategische Plattform. Das bestätigen laut einer Umfrage von Crisp Research auch über die Hälfte der Business-Entscheider. Auch wenn SAP S/4HANA für viele von ihnen noch kein Thema ist, führt der Weg eindeutig dahin und zur Nutzung in der Cloud. Kurz gesagt: „SAP goes S/4HANA, goes Cloud„.

Der Umstieg auf die Echtzeit-ERP-Suite S/4HANA bietet erhebliche Vorteile. Sie ist dank der In-Memory-Technologie der Datenbank SAP HANA unglaublich schnell. So lassen sich im Bruchteil einer Sekunde damit Daten auswerten, wofür früher Stunden oder gar mehrere Tage veranschlagt werden mussten.

Von Marktforscher Gartner als einzigartiger Pluspunkt bezeichnet, führt SAP HANA Transaktion und Analyse zusammen. Außerdem hat SAP den Support für die Open-Source-Projekte Spark und Hadoop in jüngster Zeit deutlich verbessert.

Flexible Ienfrastruktur mit Azure

„Gerade größere Unternehmen sollten die Transformation nicht auf die lange Bank schieben, sondern rechtzeitig mit der Migration beginnen, denn so lässt sich diese gut planen und für den eigenen Geschäftsnutzen gewinnbringend umsetzen“, sagt Mielke.

Für viele IT– und Business-Entscheider stellt sich allerdings noch die Frage der Infrastrukturbasis für die Migration. Sollen sie weiterhin auf den On-premises-Betrieb setzen, auf Outsourcing, Managed Services oder Hybrid-Lösungen? Alegri und eine Reihe von namhaften Kunden sind überzeugt, dass SAP S/4HANA on Microsoft Azure zu den attraktivsten Optionen am Markt gehört.

Microsoft Azure liefert einen großen Mehrwert für Unternehmen, die zu SAP S/4HANA migrieren wollen. Mit Microsoft Azure in der Cloud haben die Kunden eine flexible, hochskalierbare und wirtschaftliche Lösung an der Hand, weil sich teure Hardware-Anschaffungen für sie erübrigen und sie sich auch nicht mehr um das korrekte Sizing a priori kümmern müssen.

Alegris 4-Stufenplan

Alegri war das erste SAP-Partnerunternehmen weltweit, das SAP S/4HANA on Microsoft Azure selbst produktiv eingesetzt hat. Daraus resultierende eigene Prozesse für die S/4HANA-Installation mit Enterprise Cloud Hosting über Microsoft Azure hat Alegri in einem vierstufigen Plan zusammengefasst, der Unternehmen als Leitfaden „SAP on Azure“ frei zur Verfügung steht.

Vor dem Einstieg ins eigentliche Projekt sollte ein Assessment stattfinden, um einen Überblick über die Ist-Situation zu erhalten, über einen Proof of Concept (PoC) die Hürden abzuklopfen und einen Masterplan für die strategische Planung zu erstellen. Für den konkreten Proof of Concept wird ein Testsystem empfohlen, um Anforderungen realitätsnah prüfen zu können. Bei der Verlagerung der Infrastruktur in die Cloud sollten auch immer die Anforderungen der einzelnen Geschäftsbereiche in dem Unternehmen berücksichtigt werden.

Interessierte Kunden können sich bei Alegri um eines von fünf kostenfreien Assessments ihrer SAP-Systeme im Wert von 8.000 Euro bewerben. Dies umfasst eine exklusive Erstberatung zu S4/HANA und SAP in Azure, einen ganztägigen Vor-Ort-Termin beim Kunden und individuelle Unterlagen zur Entscheidungsfindung. Weitere Informationen zum Leitfaden „SAP on Azure“ und der Bewerbung um das Assessment sind erhältlich unter www.alegri.eu/kompetenz/sap-on-azure-in-4-schritten.