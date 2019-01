7 Tipps für Datenschutz-Verantwortliche

Mit diesen sieben Fragen sollten sich Datenschutz-Verantwortliche 2019 unbedingt beschäftigen. [...]

Wir schreiben das Jahr 2019. Daten sind omnipräsent und allein mit unseren Fingerspitzen agieren wir hochgradig transformativ. Das ändert, wie wir unsere Geschäftstätigkeit betrachten, macht uns produktiver und vereinfacht an vielen Stellen unser Leben. Sei es, dass wir sicher nach Hause finden, Lebensmittel online bestellen können oder entscheiden, was wir wann auf welchem Gerät ansehen. Die Möglichkeiten sind schier unendlich sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Bereich. Und jede Minute kommen neue Optionen dazu.

Unglücklicherweise hat jede neue Möglichkeit auch neue Sicherheitsrisiken im Gepäck. Risiken, denen sich Sicherheitsverantwortliche nur allzu bewusst sind. Welche Verhaltensweisen, Methoden und Haltungen sind also besser als andere geeignet das bestmögliche aus unseren Daten herauszuholen und gleichzeitig deren Sicherheit zu gewährleisten?

Wer muss Ihre Sicherheitsstrategie mit tragen?

Erfolgreiche IT-Sicherheitsabteilungen berücksichtigen von Anfang an die Geschäftsziele innerhalb ihrer geplanten Sicherheitsstrategie. Nur das gewährleistet den Erfolg des Projekts. Wo sollte man anfangen? Um Unterstützung von der gesamten Firma zu bekommen, sollte man die Vorteile einer starken Sicherheitsstrategie den Entscheidungsträgern nahebringen. Letzen Endes will jeder Teil einer erfolgreichen Strategie sein.

Wo bewahren Sie die Schlüssel auf?

Für Firmen mit unterschiedlich gearteten Bedürfnissen macht eine Multi-Cloud-Strategie viel Sinn. Tatsächlich ist es inzwischen üblich, dass innerhalb eines Unternehmens verschiedene Provider die SaaS-, IaaS- und PaaS-Lösungen betreiben. Das alles parallel zu bestehenden on-premises-Systemen. Für komplexe Multi-Cloud-Umgebungen braucht man allerdings einen gründlichen Sicherheitsansatz. Dazu gehören zwingend Verschlüsselung und ein ausgereiftes Schlüssel-Management.

Wie findet man den „Anbieter seines geringsten Misstrauens“?

Hat man sich für eine Multi-Cloud-Umgebung entschieden, die vielerorts schon Realität ist, gilt es für den Sicherheitsverantwortlichen den Anbieter ausfindig zu machen, dem das Unternehmen vertrauen kann (um es an dieser Stelle positiv zu formulieren). Man muss also einen Anbieter finden, der nicht nur die gewünschten Technologien bereitstellt, sondern der auch die nötigen Datenschutz– und IT-Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat. Man sollte sich nicht scheuen gründlich zu überprüfen, ob der Drittanbieter in Sachen Sicherheit wirklich die erste Wahl ist. Das gilt vom HVAC-Anbieter bis hin zum Netzwerk-Provider. Nur so lassen sich die nicht unerheblichen Risiken durch Drittanbieter minimieren.

Was schwimmt eigentlich alles im großen Big Data-Ozean?

Teil der digitalen Transformation sind die riesigen Datenmengen mit denen wir es zu tun bekommen haben. Big Data, die nicht zuletzt eine Reihe von schwerwiegenden Sicherheitsbedenken mit sich bringen. Anders als bei der Datenhaltung in traditionellen Datenbanken handelt es sich bei diesen Big Data um unstrukturierte Daten. Und so ziemlich jede Art von sensiblen Daten kann als Rohdaten in diesen Datenpool Eingang finden und sich später in einem Report wiederfinden. Wer ein weltweit tätiges Unternehmen leitet und Daten aus Ländern verarbeitet, die unter spezielle Datenschutzregelungen und Gesetze fallen (wie etwa die EU-Datenschutz-Grundverordnung), gerät leicht in Gefahr den Compliance-Anforderungen nicht zu entsprechen. Ein großes und potenziell kostspieliges Risiko. Nutzen Sie beispielsweise Tokenisierung oder Anwendungsverschlüsselung um vertrauliche Daten besonders zu schützen, bevor Sie im großen Datenozean oder auf einer Big-Data-Plattform landen.

Sind Container ein sicherer Aufbewahrungsort?

In diesem Jahr werden deutlich mehr DevOps-Teams die Container-Technologie nutzen, weil sie viel Flexibilität erlaubt und die Kosten senkt. Allerdings handelt es sich nicht um eine Technologie, die aus sich selbst heraus schon sicher ist. Wenn Sie planen in Zukunft Container zu nutzen, stellen Sie sicher, dass der Schutz sensibler Daten höchste Priorität hat. Der beste Weg ist es, sensible Daten, die in Containern gespeichert werden, zu verschlüsseln. Das gilt auch für die Daten auf die über Container zugegriffen wird.

Vielleicht ist es an der Zeit über mehr Sicherheit für den Application Stack nachzudenken?

Wenn man von der Laufwerksebene langsam auf die Anwendungsebene ganz nach oben wandert, stellt man fest, dass jede einzelne Ebene unterschiedliche Sicherheitsanforderungen mit sich bringt. Grundsätzlich kann man sagen, je grundlegender die Ebene ist auf der man Verschlüsselung integriert, desto einfacher ist die Implementierung und desto weniger beeinträchtigt sie die Anwendungen. So vorzugehen ist ohne Frage sinnvoll. Allerdings kann man auf der höheren Anwendungsebene einen größeren Sicherheitslevel einziehen und unterschiedliche Bedrohungsrisiken in den Griff bekommen. Tokenisierung auf Anwendungsebene ist eine solche Methode.

DSGVO/GDPR, der Gold-Standard für Compliance?

Und schlussendlich sollte man die DSGVO/GDPR nicht aus den Augen verlieren. Dazu kommen inzwischen weitere Regularien wie der California Consumer Privacy Act, die für deutliche Verbesserungen beim Datenschutz schon jetzt sorgen. Diese Entwicklung trägt dazu beide, dass das Thema Compliance auf der Agenda der Sicherheitsverantwortlichen ganz nach oben rückt.

* Tina Stewart ist VP Global Corporate and Field Marketing bei Thales eSecurity.