9 Trends im Influencer-Marketing 2018

Influencer Marketing ist stark im Kommen. Wir stellen Ihnen die Mega-Trends für 2018 vor. [...]

Laut einer Studie von Linqia wollen 39 Prozent der B2C-Vermarkter, die schon jetzt Influencer-Kampagnen durchführen, ihre Budgets heuer erhöhen. 21 Prozent wollen sie gleich halten, und nur 5 Prozent senken.

Hinweis: Influencer-Marketing Konferenz in



Hinweis: Influencer-Marketing Konferenz in Wien (25. April) und München (3. Juli). Branchenkenner und Influencer referieren über Einsatzmöglichkeiten und praxistaugliche Lösungen.

eMarketer geht davon aus, dass sich auch 2018 der langjährige Trend zum Influencer–Marketing fortsetzen wird. Immer mehr Menschen stellen sich ihr Bewegtbild-Programm auf ihren persönlichen Smartphones und Computern zusammen. Persönliche Ratgeber und Celebrities spielen dabei eine immer gewichtigere Rolle. Zudem entstehen immer mehr Technologieunternehmen, Agenturen und andere Zulieferer.

Aus der Studie von Linqia ist klar ersichtlich, dass die größten Herausfoderungen derzeit im Bereich der Feststellung des ROI liegen (76 Prozent), und im Verfolgen der Social Media Algorithmen (42 Prozent). Auch das Zeit-Management ist mit 35 Prozent noch ein starkes Thema.

Wir haben für Sie aus den Ergebnissen die wichtigsten Trends zusammengestellt:

1. Influencer gewinnen weiter gegenüber Medien-Marken

Die Technologie sinkt weiter im Preis und gibt den Influencern Zugang zu Geräten und Ressourcen, die zuvor nur für Fachleute aus dem Medienbereich verfügbar waren. Laut Nielsens „Global Trust in Advertising Survey“ vertrauen etwa zwei Drittel der Verbraucher auf online veröffentlichte Meinungen.

Die Bilder auf Instagram und Videos auf Facebook und YouTube, die von Influencern gepostet werden, fühlen sich mit ihren individuellen und informell gehaltenen Rezepten und Tutorials eher wie Empfehlungen eines Freundes an und daher oft glaubwürdiger als die Werbebotschaften in traditionellen Medien.

2. Influencer-Kampagnen werden strategischer

Viele Marken, die sich ausschließlich auf interne Mitarbeiter verlassen haben, greifen nun vermehrt auf externe Agenturen zurück. Vor allem für die strategische Planung und das Finden und Betreuen von Influencern in Nischen sucht man nun spezialisierte Unternehmen.

Marketingleiter und Brand Manager laden ihre Influencer–Marketing-Agenturen zunehmend dazu ein, sich schon frühzeitig im Planungsprozess zu beteiligen. Dies führt oft zu effektiveren und einprägsameren Kampagnen.

3. Transparenz steigt

Marken und Influencer werden ihre Partnerschaften zunehmend transparenter gestalten.

In der Vergangenheit sahen wir eine Haufen von Schleichwerbung: Zahlreiche Instagram-Posts und YouTube-Videos, die Produkte um Marken bewarben ohne anzugeben, dass sie dafür bezahlt wurden.

Die US Federal Trade Commission hat bereits 2017 klare Empfehlungen ausgegeben. Wenn man rechtliche Probleme vermeiden will, sollte man klar angeben, dass es sich um #werbung #ad #sponsored handelt. Auf Instagram gibt es dafür bereits die „Branded Content Option“.

4. Influencer-Beiträge werden gesponsert

Bezahlte digitale Werbung wird vor allem genutzt, um um Inhalte von Influencern auch auf andere Plattformen zu bringen. Anstelle von Inhouse- oder Agentur-Werbung werden Marken zunehmend organische Mundpropaganda nutzen – zu deutlich geringeren Kosten. Wichtig dabei wird, dass Inhalte nützlich sind und nicht zur reinen Werbebotschaft verkommen.

5. Algorithmus wird noch bedeutsamer

Schon jetzt sind die Algorithmen von Facebook und Instagram jener Code, den alle zu knacken versuchen. Dieser Trend wird in Zukunft noch weiter an Bedeutung zunehmen. Dazu kommen formale Einschränkungen wie das Verbot der Verwendung persönlicher Attribute, strenge Richtlinien in Bezug auf die Erwähnung von medizinischen Texten und die Beschränkung von Text in Bildern. Dies alles erfordert genaue Kenntnisse der sich ständig ändernden Regeln und Vorschriften.

Soziale Plattformen setzen alle automatisierte Lösungen ein, um Material auszufiltern. Bedrohliche Inhalte werden mitunter als unangemessen ausgefiltert. Dies aber macht es für Influencer zunehmend schwieriger, den Algorithmus von Instagram zu durchbrechen und ihre treuen Anhänger zu erreichen. Die sich ständig ändernden algorithmischen Regeln können unbeabsichtigte Konsequenzen für Vermarkter haben.

6. Mehr Influencer Kanäle werden genutzt

Viele Marken und Vermarkter verbinden Influencer Marketing automatisch mit Instagram. Die Plattform war laut einer Umfrage von Hashoff klare Nummer 1 unter 92 Prozent der Influencer – und das wird sich auch 2018 nicht ändern. Dennoch sollte man seine Aufmerksamkeit auch in andere Kanäle richten. Influencer sind auch auf Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube und Pinterest aktiv – und dort oft wesentlich günstiger zu haben. Vor allem YouTube ist hier bedeutsam. 70 Prozent der jugendlichen YouTube-Abonnenten meinen laut einer Google Umfrage, dass sie mehr mit YouTube-Videokünstlern zu tun haben als mit traditionellen Prominenten.

7. Nutzung von Influencer Marketing Tools

Die persönliche Kommunikation mit Influencern weicht einer wachsenden Anzahl von Plattformen und Influencer–Marketing-Tools. Mit Tapinfluence und Upfluence kann man beispielsweise Einflussfaktoren finden und den Workflow verwalten. Reachhero bietet das selbe im deutschsprachigen Umfeld. Weitere Portale werden folgen, genauso wie das auch im Social-Media-Management passiert ist.

Generell wird dies auch die Anzahl der Influencer, mit denen Unternehmen arbeiten, weiter steigen.

8. ROI-Messung bei Influencer-Marketing

Am Ende des Tages zählen nur Ergebnisse. Und die sind im digitalen Bereich einfach messbar. Eine der einfachsten Möglichkeiten ist die konsequente Verwendung von UTM-Parametern. Eine andere sind eindeutige Promo-Codes, mit denen sich Umsätze zuordnen lassen.

9. Langfristige Beziehungen fördern

Statt in „Kampagnen“ werden Marketer zunehmend in langfristigen Beziehungen denken. Die Art und Weise, wie viele Marken heute noch mit Influencern arbeiten, ist sehr punktuell. Der Kontakt reduziert sich auf das Geschäft: Wir zahlen Geldbetrag X, und sie veröffentlichen X Beiträge.

Heuer werden erfolgreiche Marken ihre Influencer zunehmend als echte Partner und nicht als Mittel zum Zweck betrachten. Wie bei echten Promis bleiben sie so eher Ihrer Marke treu und werden sie mit mehr Enthusiasmus fördern.