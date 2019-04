97 Prozent verfolgen bei geschäftskritischen Anwendungen Multicloud-Strategie

Virtustream veröffentlichte heute die Ergebnisse seiner neuen Studie „Multicloud Strategies Drive Mission-Critical Benefits". Danach setzen 97 Prozent der Befragten auf eine Multicloud-Strategie für unternehmenskritische Anwendungen. [...]

Die von Virtustream in Auftrag gegebene Studie wurde von Forrester Consulting durchgeführt und basiert auf einer weltweiten Umfrage unter mehr als 700 Entscheidungsträgern für Cloud-Technologie in Unternehmen, die mehr als 500 Mitarbeiter zählen. Die Studie analysiert dabei den aktuellen Stand der IT-Strategien von Organisationen im Falle Cloud-basierter Workloads und gibt Auskunft über das wachsende Interesse von IT-Entscheidern an Multi-Use-Cloud-Architekturen sowie ihren damit einhergehenden Bedürfnissen.

Multicloud-Investitionen nehmen zu

Die Ergebnisse der Studie belegen, dass Multicloud-Implementierungen auf Dauer angelegt sind und die Investitionen in diesen Bereich in den nächsten zwei Jahren anwachsen dürften. Darüber hinaus nehmen die Budgets der Unternehmen für Personal, Training und Investitionen in Multicloud-Strategien zu, so dass sie in der Lage sind, sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Wartung, Implementierung und Kostenoptimierung anzueignen. Fast 90 Prozent der Unternehmen prognostizieren, dass sie ihre Investitionen und ihr Personal für Multicloud-Implementierungen in den nächsten zwei Jahren auf dem gleichen Niveau halten oder sogar erhöhen werden. Konkret bedeutet das, dass 87 Prozent der Befragten ihre Investitionen im Bereich der Ausbildung beibehalten oder sogar erhöhen werden. Das gleiche gilt für 88 Prozent der Investitionen im Bereich des Managed-Service-Support.

„Die neue von Forrester durchgeführte Studie belegt, dass Unternehmen in Multi-Cloud-Deployments für ihre geschäftskritischen Anwendungen investieren oder diese einführen, um signifikante Verbesserungen in puncto Agilität, Leistung und Kosteneinsparungen zu erzielen“, sagt Joy Corso, Chief Marketing Officer bei Virtustream. „Aufgrund der steten Entwicklung des Marktes hin zur Multicloud stellen IT-Entscheider entweder neue Mitarbeiter ein oder sie wenden sich an Unternehmen mit fundierten Kenntnissen zu End-to-End-Migrationsplanungen und -Dienstleistungen sowie mit einer tiefgehenden Expertise in Sachen automatisierter, sicherer, hochskalierbarer und leistungsstarker Cloud-Services für ihre geschäftskritischen Unternehmensanwendungen.“

Multicloud für unternehmenskritische Anwendungen verschafft wirtschaftliche Vorteile

Im Rahmen der Studie gab eine beträchtliche Zahl von Unternehmen an, dass sie derzeit bereits auf Multi-Cloud-Strategien für geschäftskritische Anwendungen setzen. Insbesondere haben sich diese für Kunden- und Finanzdaten sowie für Vertriebsanwendungen am stärksten bewährt. Diese gesteigerte Akzeptanz hat das Vertrauen in den Einsatz von Multicloud-Lösungen für geschäftskritische Anwendungen gestärkt – fast 75 Prozent der Unternehmen gaben sogar an, dass sie im Moment auf zwei bis drei Cloud-Anbieter für ihre geschäftskritischen Anwendungen zurückgreifen.

Die befragten IT-Führungskräfte nannten eine Vielzahl von Anwendungsfällen für ihre Multi-Cloud-Strategien. Gleichzeitig vertrauen sie darauf, dass ein solcher Ansatz ihrem Unternehmen bedeutende Vorteile verschafft – angefangen von einer gesteigerten Performance und Agilität bis hin zu einer verbesserten Effizienz und niedrigeren Kosten. Dabei zählen vor allem die Performance- und Kosteneinsparungen zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren, die Unternehmen bei der Bewertung ihrer Strategien heranziehen. Auf Rang Drei der bedeutendsten Vorteile der Multicloud folgt laut Angabe der Studienteilnehmer die Fähigkeit, schnell und effizient auf Veränderungen und Herausforderungen innerhalb des Unternehmens zu reagieren.

Bedenken bezüglich Sicherheit und Management der Multicloud

Multicloud-Deployments sind hochkomplex. Fast alle befragten Unternehmen hatten Schwierigkeiten bei der Bereitstellung und Nutzung verschiedener Cloud-Umgebungen. Obwohl 61 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass ihre Multicloud-Strategie gut auf ihre Geschäftsziele abgestimmt ist, sind Herausforderungen in Sachen Sicherheit und Management noch immer der größte Knackpunkt bei der Nutzung, der Migration und der Bereitstellung. Als Reaktion darauf sind viele Unternehmen bemüht, Mitarbeiter mit spezifischer Multicloud-Erfahrung hinzuzuziehen und mit Cloud-Anbietern zusammenzuarbeiten, die über eine fundierte Expertise in diesem Bereich sowie über Managed Service-Angebote verfügen.