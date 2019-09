99 Prozent aller Fehlkonfigurationen in der Public Cloud bleiben unentdeckt

Neuer McAfee-Report untersucht Sicherheit in IaaS-Anwendungen. Der Datenverlust in IaaS-Umgebungen ist laut Bericht um knapp 250 Prozent gestiegen. [...]

McAfee veröffentlichte heute seinen neuen “Cloud-Native: Infrastructure-as-a-Service Adoption and Risk” Report. Die Studie beinhaltet neue Erkenntnisse zum Thema Sicherheit in IaaS-Umgebungen. Immer mehr Unternehmen setzen heutzutage auf IaaS-Umgebungen, denn diese versprechen Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und niedrige Kosten bei der Entwicklung und Bereitstellung von Apps. Umso besorgniserregender sind die Ergebnisse des Reports: 99 Prozent aller IaaS-Fehlkonfigurationen bleiben unentdeckt, was ein massives Risiko für die unternehmensinterne Datensicherheit mit sich bringt. Daraus lässt sich schließen, dass in der IT-Branche wenig Bewusstsein für das größte Sicherheitsrisiko in IaaS-Umgebungen besteht: die sogenannten Cloud-Native Breaches (CNB).

Neue Bedrohung: Cloud-Native Breaches

IaaS-Vorfälle unterscheiden sich grundlegend von den bekannten Vorfällen in Verbindung mit Malware. Die Täter nutzen dabei native Funktionen der Cloud-Infrastruktur, um sich Zugriff zu verschaffen, den Angriff auf benachbarte Cloud-Instanzen auszuweiten und letztendlich wertvolle Daten abzugreifen. In den meisten Fällen gelingt ihnen das, indem sie Fehler bei der Einrichtung der Cloud-Umgebung oder Fehlkonfigurationen ausnutzen. Der neue Report von McAfee macht deutlich, dass vor dem Hintergrund dieser Bedrohungslage spezielle Sicherheitstools erforderlich sind. Insbesondere müssen Sicherheitsexperten dafür sorgen, dass IaaS-Implementierungen kontinuierlich auf Fehlkonfigurationen überprüft werden können.

„Viele Organisationen wollen bei der Integration von IaaS möglichst wenig Zeit verlieren. Dabei vergessen sie oft, dass Cloud-Sicherheit auf einem Shared-Responsibility-Model basiert. Das bedeutet, dass nicht der Cloud-Provider allein für das Thema Sicherheit verantwortlich ist, sondern auch der Nutzer“, weiß Rolf Haas, Senior Enterprise Technology Specialist bei McAfee. „Wer sensible Daten in die Cloud bringt, muss sich selbst um deren Schutz kümmern. Im Hinblick auf die immer häufiger vorkommenden Cloud-Native Breaches müssen Organisationen daher Security-Tools in Stellung bringen, die selbst cloud-nativ sind und speziell für den Einsatz in Cloud-Umgebungen konzipiert wurden.“

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Report