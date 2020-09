A1 Start Ups: Digitale Begleiter zum Schulstart

Der Einsatz von digitalen Geräten und Apps spielt im Schulalltag eine immer größere Rolle. Die Edutech-Start Ups am A1 Start Up Campus bieten auch dieses Jahr wieder digitale Hilfe und haben ihr Angebot für das kommende Schuljahr ausgebaut. [...]

Wie bereits im vergangenen Schuljahr, in dem der Einsatz von digitalen Geräten und Apps Schulalltag wurde, werden digitale Angebote auch weiterhin eine entscheidende Rolle im neuen Schulalltag spielen. Die Edutech-Start Ups am A1 Start Up Campus haben deshalb ihr Angebot ausgebaut und bieten zahlreiche Neuerungen für das kommende Schuljahr.

eSquirrel – spielerisch durch den Lehrplan

eSquirrel ist eine Lernapp, mit der klassischer Lehrplan-Stoff spielerisch und effizient geübt werden kann, hat sein Angebot erweitert. Die Lernapp wird neben Österreich und Deutschland auch bereits in der Slowakei und in Tschechien genutzt. Auch das Kursangebot wurde ausgebaut: Unter den 50 neuen Kursen bietet eSquirrel nun auch die Bestseller in der AHS-Oberstufe für Englisch und Mathematik vom ÖBV an. “Prime Time”, “Lösungswege Mathematik” und “Mathematik verstehen” sind für die gesamte AHS-Oberstufe anwendbar. Auch vom Veritas Verlag sind neue Kurse zu “Durchstarten Englisch” verfügbar. Zusätzlich dazu konnte eSquirrel mit „Olympe“ einen neuen Verlag an Bord holen und erweitert damit sein Angebot um weitere 21 Neuerscheinungen. Außerdem werden weiterhin kostenlose Webinare rund um das Thema Blended Learning angeboten.

Gleich zu Schulanfang startet eSquirrel mit der Suche nach den zehn fleißigsten Klassen, die – gaming-basiert – die meisten Nüsse über das gesamte Schuljahr hinweg sammeln. Zu gewinnen gibt es unter anderem Tablets für die ganze Klasse, eine Finanzspritze im Wert von 250 Euro, Klassenlizenzen für das nächste Schuljahr von eSquirrel und jede Menge Goodie-Bags.

Anmeldung und weitere Infos dazu unter https://esquirrel.at/epischste-klasse.

Schulmessenger SchoolFox bekommt Kindergartenversion namens KidsFox

SchoolFox hat als erster Schul-Messenger für Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie die Schulleitung auf die neue Situation der Schulschließungen im März reagiert und zusätzliche Funktionen für den Fernunterricht, wie zum Beispiel Video-Unterricht, Cloud-Speicher und Klassenchats, integriert. So hat sich innerhalb nur eines Jahres die Nutzung von SchoolFox auf über 5.000 Schulen verdoppelt. Nicht zuletzt hat auch die Empfehlung vom Bundesministerium dieses Wachstum beschleunigt. Außerdem gilt SchoolFox als sehr sichere Messenger-App im Schulbereich. Dies haben auch bereits andere Länder in Europa erkannt und so wird die App inzwischen in 24 Sprachen angeboten. Neben Schulen sind auch Kindergärten zu einer stark wachsenden Usergruppe geworden, weshalb eine eigens auf Kindergärten zugeschnittene App namens KidsFox veröffentlicht wurde.

Knapp 2.000 Kindergärten nutzen die App bereits. Das Bundesland Niederösterreich stellt KidsFox bereits all ihren 1.050 Kindergärten kostenlos zur Verfügung. Beide Apps werden unter die Dachmarke „Fox Education“ gestellt und treten mit neuem Design und Logo auf.

Weitere Infos unter www.schoolfox.com.

YooQuiz wird zum „Fortnite des Lernens“

Das jüngste Mitglied am A1 Start Up Campus, Yoovis, punktet mit seiner lehrplanbasierten App YooQuiz mit spielerischem Lernen und Wiederholen vom Schulstoff. So wird das Lernen mit verschiedenen Ligen, Wettbewerben und Live-Turnieren für Schülerinnen und Schüler sowie Familien zu einem motivationsfördernden Lerntool. In punkto Gamification und Coolness legt das oberösterreichische Start-up für das kommende Schuljahr einiges vor. So gibt es etliche Avatare, Badgets, Booster, Coins und Legenden der Zeit mit denen gespielt werden kann. Die YooQuiz App ist für Android und iOS verfügbar.

A1 Start Up Campus: mehr als nur ein Büro

Der A1 Start Up Campus bietet Office Space im 17. und 20. Bezirk in Wien. Der 2000m² große Start Up Campus in der Treustraße wurde an die Bedürfnisse der A1 Start Ups angepasst und mit modernster Technik ausgestattet: So steht neben einem Multimedia-Whiteboard und professionellem Präsentations- und Video-Conferencing-System auch ein 10-Gbit/s-Internetanschluss zur Verfügung.

A1 Start Up Campus ist aber auch der Name des A1 Start Up Programms: Neben der kostenlosen Office-Location unterstützt A1 die Start Ups mit der gesamten Palette der A1-Business-Produkte, vom Tablet bis hin zu Rechenzentrumsdienstleistungen und Cloud-Space. Darüber hinaus stehen rund 30 A1-Mitarbeiter aller Unternehmensbereiche den Jungunternehmern mit Rat und Tat zur Seite und beraten sie in den relevantesten Business-Disziplinen wie Marketing, Vertrieb oder Controlling. In manchen Fällen werden auch Investments getätigt sowie die A1-Sales-Channels zur Verfügung gestellt. Die Unterstützung der Start-ups bei der Medienarbeit rundet das Angebot des A1 Start Up Campus ab.