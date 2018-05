Ab sofort mobiles Bezahlen an allen OMV-Tankstellen

Ab sofort können OMV-Kunden ihre Tankrechnung direkt an der Zapfsäule mit ihrem Smartphone bezahlen. Entweder mit der Installation von MasterpassTM über den entsprechenden Button in der OMV App oder mittels direktem Download der MasterpassTM App. [...]

Schnelles Tanken, einfaches Bezahlen: Ab sofort gibt es an allen OMV-Stationen in ganz Österreich die Möglichkeit, mobil zu bezahlen. Mit wenigen, einfachen Schritten können OMV–Kunden ihre Tankrechnung direkt an der Zapfsäule mit ihrem Smartphone bezahlen. Diese moderne Lösung entstand in Kooperation mit Mastercard. Kunden können dieses Service über die OMV App oder die MasterpassTM App – beide kostenlos für Android und iOS erhältlich – nützen. OMV-Tankstellen sind die ersten in Österreich, die dieses Angebot flächendeckend im ganzen Land anbieten.

OMV–Kunden haben zwei Möglichkeiten, das neue Service zu nutzen: Entweder mit der Installation von MasterpassTM über den entsprechenden Button in der OMV App oder mittels direktem Download der MasterpassTM App. Die App ermöglicht Zahlungen sowohl mit Mastercard als auch mit anderen gängigen Kreditkarten. Das neue Service ist Mastercard zufolge nicht nur komfortabel, sondern zeichnet sich auch durch höchste Datensicherheit aus. Kunden, die das neue Angebot über die OMV App nützen, werden für den Bezahlprozess direkt zu MasterpassTM weitergeleitet, erhalten aber weiterhin alle Vorteile, die ihnen die OMV bietet.

Mehr Komfort beim Tanken dank mobiler Zahlung

So funktioniert das mobile Bezahlen beim Tanken: An jeder OMV Tankstelle sind jene Zapfsäulen, die mit dem neuen Service ausgestattet sind, klar gekennzeichnet und können schon bei der Einfahrt sofort erkannt werden. Während die Kunden bequem im Fahrzeug sitzt, scannt die App den QR-Code an den gekennzeichneten Zapfsäulen. Sobald das Gerät mit der Tankstelle und der Zapfsäule verbunden ist, wählt der Kunde den gewünschten Tankbetrag aus. Falls dieser Betrag beim Tanken nicht vollständig verbraucht wird, erkennt das die App und passt die Zahlung an den tatsächlichen Betrag an. Nach Abschluss des Bezahlvorgangs wird getankt.

Neues Design und neue Funktionen in der OMV App

Das neue Bezahlservice ist Teil eines breit angelegten Upgrades der OMV App. Neben der neuen mobilen Bezahlmöglichkeit bringt die Aktualisierung auch weitere Features wie „Service Garage“. Diese Funktion erinnert Fahrzeughalter an wichtige Services wie etwa den Ölwechsel. Mit dem „Logbuch“ können beispielsweise Fahrer von Firmenwägen private von geschäftlich gefahrenen Kilometern trennen. Die „Digitale Bonus Card“ ermöglicht es, Bonuspunkte via App zu sammeln. Für jeden gekauften VIVA Cafe gibt es einen Punkt, mit zehn Punkten gibt es eine VIVA Kaffeespezialität gratis.

„Wir sind stolz, in Österreich die ersten zu sein, die dieses Service in Zusammenarbeit mit einem verlässlichen Partner wie Mastercard flächendeckend an allen OMV-Tankstellen anbieten. Damit werden unsere Leistungen noch schneller, noch sicherer und noch besser als je zuvor. Für uns sind stetige Modernisierung und die Integration digitaler Trends in unser Portfolio ein Muss“, erklärt Wilfried Gepp, Leiter des OMV-Tankstellengeschäfts in Österreich. „Unser neues mobiles Bezahlservice erfüllt einmal mehr unser Versprechen an unsere Kundinnen und Kunden und zeigt, dass wir es mit „We Care More“ ernst meinen.“

Auch Gerald Gruber, General Manager Mastercard Austria, sieht in der Partnerschaft mit der OMV ein zukunftsweisendes Projekt: „Als innovativer und kundenorientierter Zahlungsdienstleister sind wir immer darum bemüht, den Menschen noch einfachere und sicherere Möglichkeiten anzubieten, um Zahlungen abzuwickeln. Eine intelligente Lösung wie MasterpassTM spart unseren Kundinnen und Kunden nicht nur Zeit, sondern hilft ihnen auch dabei ihre Transaktionen und Ausgaben besser im Blick zu behalten.“