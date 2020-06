adesso und CREALOGIX vereinbaren Partnerschaft für Portallösungen im Bankenbereich

IT-Dienstleister adesso und das Fintech-Unternehmen CREALOGIX bieten Banken ab sofort gemeinsam ein Komplettpaket für Portallösungen im Bereich Digital Banking. [...]

Die beiden Partner unterstreichen mit dem Schulterschluss ihre erfolgreiche Zusammenarbeit in Banking-Großprojekten. Der Vorteil: Banken erhalten durch die Kooperation Beratungsleistungen und erprobte Produkte aus einer Hand – von Spezialisten, die die Bedürfnisse und Herausforderungen der Bankenbranche bis ins Detail kennen.



Das Fintech-Unternehmen CREALOGIX hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten als Anbieter von Digital-Banking-Lösungen für Retail, Wealth Management und Corporate Banking auf dem Markt etabliert. adesso setzt bei seinen Banking-Projekten schon seit einigen Jahren auf die CREALOGIX-Lösungen für Banking-Portale. In einem gemeinsamen Vorhaben für die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen entwickelten die Unternehmen ein modernes Informationsportal für die Firmenkunden der Landesbank, die sich damit als Vorreiterin im Bereich Digital Business Banking positionieren konnte. Die hier gewonnenen Erfahrungen werden die beiden Partner zukünftig in die beschlossene Zusammenarbeit einbringen. Banken erhalten auf diese Weise eine zukunftssichere Produktlösung, flankiert von kompetenter Beratung rund um Integration und Anwendung. Beide Partner treten als eingespieltes Team mit einem Komplettpaket für Bankkunden auf.

Portallösung für Firmenkundengeschäft

Mark Lohweber, Leiter des Geschäftsbereichs Banking, hat für adesso die Partnerschaft mit CREALOGIX vereinbart. Für ihn ist die Portallösung des Schweizer Softwareunternehmens eine Fintech-Lösung erster Güte: „Als Systemintegrator fällt unsere Wahl jeweils auf die Technologie, mit der die Zielsetzung für unsere Kunden am besten realisiert werden kann. Im Falle der CREALOGIX-Lösung haben wir in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass diese maßgeschneidert implementiert werden kann und der breiten Bedarfspalette unserer Bankkunden passgenau gerecht wird.“



Software out of the box und mehr

Die Portallösung aus dem Hause CREALOGIX unterstützt das Zahlungsverkehrs- und Liquiditätsmanagement ebenso wie Funktionalitäten rund um Assetmanagement und Wertpapierhandel bei Banken. Firmenkunden sind mit der Software in der Lage, verschiedene Bankverträge zu verwalten, Kontoinformationen unterschiedlicher Banken abzurufen und zu konsolidieren sowie Zahlungen über diese zu erfassen und auszulösen. Dazu Volker Weimer, Executive Vice President von CREALOGIX Deutschland: „Im Business und Corporate Banking zählt ‚Multibanking‘ von Firmenkunden heute zu einer zentralen Anforderung an moderne Bankportale, da Unternehmen heute überwiegend mehrere Bankbeziehungen pflegen. Bankinstitute sollten darauf eingestellt sein, hier für ihre Kunden eine zentrale Rolle beim reibungslosen Ablauf des Zahlungsverkehrs zu übernehmen.“



In der Zusammenarbeit mit Systemintegrator adesso können diese Branchenanforderungen bei der Einbindung von CREALOGIX-Lösungen berücksichtigt werden. Dazu Mark Lohweber: „adesso und CREALOGIX verbindet eine jeweils fast 25-jährige Erfahrung auf dem IT-Markt. In dieser Zeit hat adesso sein IT-Beratungs-Know-how ausgeweitet und CREALOGIX die Qualität seiner Softwareprodukte für den Finanzmarkt immer besser zugeschnitten und optimiert. Gemeinsam können wir der Bankenbranche Systemumgebungen zur Modernisierung und Erweiterung ihrer Kundenkanäle liefern.“