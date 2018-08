ADN wird Distributor von AWINGU in der DACH-Region

ADN - Advanced Digital Network Distribution GmbH und Awingu, Anbieter von plattformunabhängigen Lösungen für die Bereitstellung von Unified Workplaces, haben einen Distributionsvertrag geschlossen. [...]

Ziel der Partnerschaft zwischen Awingu und der ADN Distribution Group ist der weitere Ausbau des Vertriebs der browserbasierten Cloud– und OnPrem-Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz in DACH, aber speziell in Deutschland. Awingu ermöglicht die Bereitstellung sämtlicher, heterogener Unternehmensressourcen wie Windows Apps- und Desktops sowie Web-, Saas und Dateien via HTML5 Browser. Abgerundet wird das Ganze mit integrierten VPN Funktionalitäten. „Wir freuen uns, mit der ADN einen fokussierten und kompetenten Distributor gewonnen zu haben, der den wachsenden Bedarf an Unterstützung in weiteren Marktsegmenten für uns decken kann“ sagt Fabian Kienle, Director Channels DACH bei Awingu. Und weiter: „Mit der ADN Distribution Group aus Bochum haben wir bewusst einen echten und arrivierten Value Added-Distributor gewonnen, der zudem noch einer der stärksten Microsoft Azure- und Office 365-Distributoren mit eigenem Microsoft Gold Learning Center ist.“

Hermann Ramacher, geschäftsführender Gesellschafter der ADN ergänzt: „Wir unterstützen Reseller aktiv bei der Umsetzung durchdachter IT- und vor allem Cloud-Lösungen. Mit Awingu bieten wir unseren Reseller-Partnern nun eine der besten und von Gartner ausgezeichneten Unified Workplace-Lösungen an, die besonders für den Mittelstand und Small Business geeignet ist. So ergänzen wir mit der Lösung von Awingu insbesondere unser Portfolio für Microsoft Partner um ein weiteres spannendes Produkt.“

ADN verfügt im Markt für Lösungen zur zentralen Ressourcenbereitstellung, wie beispielsweise App-, Desktop- und Datenbereitstellung, über mehr als 20 Jahre Erfahrung. Das erfahrene Vertriebsteam sowie die Trainer und Consultants des Value Added-Distributors sind bereits Awingu zertifiziert und können Reseller in Projekten ab sofort gezielt unterstützen. ADN und Awingu bieten interessierten Partnern in den kommenden Wochen mehrere Kick-Off-Webinare an, um die browserbasierte Lösung für den Unified Workplace kennenzulernen.